Российские клубы по очереди выходит из зимней спячки и готовятся к первым громким трансферам.

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе. Снова приходится начинать с трансферных слухов, ведь ничего интереснее у нас пока не происходит.

Британские СМИ сообщили о том, что нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов склоняется к переезду в «Вест Хэм», а не варианту с российскими «Зенитом» и «Спартаком». Правда, называемая сумма в 11 млн фунтов как-то уж oчень мала. Человек, который в третий раз подряд может стать лучшим бомбардиром чемпионата России должен стоить гораздо дороже.

Британский телеканал сообщил о желании Смолова перейти в «Вест Хэм»

«Зениту» как будто мало сидящих на скамейке запасных Терентьева с Новосельцевым. Клуб ведет переговоры о трансфере еще одного российского защитника. На этот раз речь идет об игроке обороны тульского «Арсенала» Максима Беляева.

СМИ: Защитник «Арсенала» Беляев может стать игроком «Зенита»

В то же время команду может покинуть прозябающий в запасе Кристиан Нобоа. Футболиста теперь сватают в турецкий «Антальяспор».

Нобоа может перейти из «Зенита» в турецкий «Антальяспор»

Если «Зенит» следит за российскими игроками, то лидер чемпионата «Локомотив» продолжает шерстить зарубежный рынок. Не поверите, но железнодорожники нашли вариант для усиления в… Тунисе. Клуб близок к подписанию защитника этой сборной, которой никогда до этого в Европе не играл.

«Локомотив» близок к покупке полузащитника сборной Туниса

«Спартак» в поисках вариантов усиления защиты тоже обратил свой взор на Африку. В клуб может приехать защитник швейцарского «Янг Бойз» и сборной Ганы Касим Нуху. Вот только швейцарцы пока футболиста продавать не спешат – ждут, пока он подорожает, хотя «Спартак» уже якобы предлагает за футболиста 8,5 млн евро при том, что он оценивается в 3 млн евро.

Швейцарские СМИ: защитник Нуху не перейдет в «Спартак» этой зимой

Тем временем «Спартак» лишается двух своих полузащитников. Один уходит на время – Аяз Галиев. Только вернувшегося из Махачкалы, на этот раз в аренду берет «Ростов» Валерия Карпина. Второй покидает команду навсегда - капитан «Спартака-2» Артем Самсонов на правах свободного агента перебрался в «СКА-Хабаровск».

Самсонов перешел из «Спартака» в «СКА-Хабаровск»

Качественных иностранцев может позволить себе не только «Локомотив». О новичке объявил махачкалинский «Анжи». Команду пополнил игрок сборной Венесуэлы высоченный защитник Джон Чансельор.

«Анжи» приобрел защитника сборной Венесуэлы

Вскоре в Россию может вернуться бывший футболист ЦСКА, одно из главных открытий чемпионата Чехии прошлого сезона, защитник Вячеслав Караваев. Переговоры с ним ведут сразу три клуба премьер-лиги. Однако правом первоочередной покупки обладает именно армейская команда.

Агент Караваева: Ведем переговоры с тремя российскими клубами

Тем временем сборы российских команд в теплых странах только начинаются. Мы вспомнили, чем занимались клубы российской премьер-лиги на зимних каникулах и что будут делать в ближайшее время.

«Локомотив», «Зенит» и «Спартак» потренируются на китайцах

О своих планах по товарищеским матчам объявили не только российские клубы, но и наша сборная. Главная команда страны анонсировала календарь контрольных встреч. Игра с Турцией состоится 5 июня и скорее всего пройдет на стадионе «Динамо».

Как-то несерьезно: почему России не надо играть с Австрией и Турцией

Мы все еще продолжаем подводить итоги прошлого года в российском футболе. На этот раз мы решили проверить, кто из футболистов нашего чемпионата больше остальных подешевел и подорожал за последние три месяца.

«Спартак» дорожает, но как-то медленно, а ЦСКА – в топе

Перед стартом сезона «Советский спорт» поговорил с главным болельщиком питерского «Зенита» Михаилом Боярским. Актер раздал роли из «Трех мушкетеров» футболистам своего любимого клуба. Дзюба стал Портосом.

Михаил Боярский: Д’Артаньян – это Кокорин, Портос – Дзюба, Арамис – Дриусси

Продолжаются разрастаться скандалы вокруг Андрея Аршавина и его супруги Алисы. В ФСБ сообщают, что девушка, представляющаяся всем майором ФСБ не работает и никогда не работала в структурах организации https://www.sovsport.ru/football/news/1023216-fsb-zajavljaet-chto-zhena-arshavina-u-nih-ne-rabotaet-i-nikogda-ne-rabotala. А казахская модель Ольга Семенова, которой Алиса грозилась отрезать пальцы, обвиняет Аршавина в трусости за то, что он не хочет поддержать ее, выступив против собственной жены.

«Андрей делает вид, что меня не знает!» Аршавин оказался трусливым