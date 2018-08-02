В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе со вчерашнего вечера.

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе со вчерашнего вечера.

Дичь вчерашнего дня – авария с участием автомобиля Федора Смолова. Именно так правильно писать с юридической точки зрения. Пока факты таковы: в Краснодаре разбился автомобиль BMW стоимостью 9 млн рублей (таких в России всего 20), который, говорят, покупал Федор Смолов. Водитель с места аварии тут же скрылся. Предполагают, что за рулем сидел Смолов, но сторона игрока ничего не комментирует, а клуб говорит, что ни о какой аварии не знает, а Федя – жив и здоров, тренируется с командой и готовится к матчу с «Уралом».

Уже под вечер появилась информация от «источника близкого к футболисту», что Смолова за рулем не было – он просто дал свою тачку стоимостью 9 млн рублей какому-то лихачу – погонять по Краснодару. Тут же возникает один резонный вопрос: почему, если игрок не был за рулем авто, за сутки он не выступил с официальным заявлением, как это сделал бы любой невиновный футболист в цивилизованной Европе? Почему позволил всей стране вновь, во второй раз за календарный месяц, поливать себя тоннами грязи? Что-то тут нечисто…

Сюрпризом вчерашнего дня стало подписание трехлетнего контракта между ЦСКА и уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом, который находился в Москве вот уже неделю. Буквально за несколько часов до подписания контракта появилась информация, что Абель пакует вещи и едет домой, так как не смог пройти медицинское обследование. Об этом футболисте мы подробно писали раньше, когда только появились слухи о его возможном приезде в Россию. Ситуация со здоровьем игрока настолько непонятна, что даже появилась информация о возможности расторгнуть с ним контракт, если он получит травму ахилла.

⚡ #ЦСКА подписал трехлетний контракт с уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом!



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В Италии во всю трубят о том, что главной трансферной целью «Ромы» на остаток лета является правый атакующий полузащитник. Главным же претендентом на эту роль стал голландский бомбардир московского «Спартака» Квинси Промес. Вот только 25 млн евро римляне за футболиста платить не хотят. Как-то раз они уже совершали дорогую покупку России и остались с носом – речь о Сейду Думбия.

Непросто складывается ситуация с трансфером в «Спартак» Александра Ташаева. «Динамо» через суд требует признать незаконным пункт об отступных в 1,5 млн евро, который был включен в его контракт, и которым воспользовались красно-белые.

Может сорваться другой трансфер «Спартака», о котором так много говорили – подписание контракта с отбывающим дисквалификацию Романом Еременко. Футболист, в пробе которого полтора года назад были найдены следы кокаина, сможет начать тренировки с 7 августа, а выйти на поле – уже 7 октября. ЦСКА хотел бы вернуть футболиста, но и «Спартак» имел на него виды, ведь в красно-белом клубе играет его младший брат Сергей. Однако футболист, судя по всему, продолжит карьеру в Китае, откуда у него по слухам есть несколько интересных предложений.

И опять «Спартак»… Помните бразильского защитника Вериссимо, вокруг которого прошлой зимой разыгралась настоящая мыльная опера? Он все еще может приехать в Россию. Но не в «Спартак», а в «Зенит». Сине-бело-голубые вроде как предложили за игрока 9 млн евро и ждут, что «Сантос» примет их условия сделки.

Единственная громкая чисто футбольная новость вчерашнего дня: «Спартак» узнал имя своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Им станет разгромивший на выезде швейцарский «Базель» греческий клуб ПАОК, который тренирует сын легендарного Мирчи Луческу. Ясен соперник и по следующему раунду отбора: «Спартак» сыграет с победителем пары «Бенфика» - «Фенербахче».