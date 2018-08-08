В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

Московский «Спартак» сегодня сыграет с ПАОКом в Лиге чемпионов – первый матч третьего квалификационного раунда. Поддержать красно-белых, правда будет некому… Вернее, так должно быть – у «Спартака» закрыты фанатские сектора по решению УЕФА после того, как перед игрой красно-белых в Лиги Европы в прошлом сезоне в Бильбао в фанатских беспорядках погиб полицейский. Клуб даже специально просил своих фанатов воздержаться от поездки в Солоники. Несмотря на просьбы клуба сразу несколько фанатов отправились в Грецию, а некоторым даже удалось достать билеты на стадион. натвори они там что-нибудь, и условное наказание на второй выездной матч станет реальным.

билеты на матч ПАОК - Спартак Москва продают только в кассах при наличии паспорта, при российских - 1 билет на паспорт. к разговору о билетах на Зенит в Минске. pic.twitter.com/FcCSEixJVx — Viacheslav Masko (@vchvmsk) August 6, 2018

Сам «Спартак», кстати, тоже отправился на матч в неполном составе. В Москве из списка заявленных на игру футболистов остались трое: не успевшие еще восстановиться Георгий Джикия и Лоренсо Мельгарехо, а также Александра Самедов. О последнем на официальном сайте «Спартака» тоже сказано, что он не до конца восстановился, однако, болельщики не верят в эту информацию. Более вероятно, что игрока, выходившего на поле в матче с «Локомотивом», оставили в Москве по личным причинам – пару дней назад Александр в третий раз стал отцом.

Эпопея с переходом Романа Еременко в «Спартак» близка к завершению. Футболиста команде и всему миру должны представить 10 августа – ждать осталось недолго. К такому событию мы собрали всех футболистов, которые переходили в красно-белый клуб, предварительно побывав в стане заклятых врагов, ЦСКА.

Еще громкая трансферная новость: как сообщает интернет-портал GOL Digital, полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев получил предложение от своего бывшего клуба. К сожалению, это не мадридский «Реал», а всего лишь «Валенсия». По информации источника, на переходе игрока настаивает главный тренер команды Марселино Гарсия Тораль, который намерен создать на левом фланге связку Черышев – Хосе Луис Гайя.

Другая продажа, только куда крупнее, произошла в Англии, где влияние России на местный футбол заметно ослабло. Алишер Усманов, пытавшийся взять под свой контроль лондонский «Арсенал», в итоге махнул на затею рукой и продал все свои акции. Покупателем стал обладатель контрольного пакета американский бизнесмен Стэн Кронке, для которого на первом месте стоит бизнес, а уж потом только идет футбол.

РФПЛ отчиталась по итогам второго тура РПЛ. Больше всего вопросов было по центральному матчу, в котором встречались столичные «Локомотив» и «Спартак». Возмущение вызвали 50 минут, на протяжении которых болельщики «Спартака» после вечернего матча не могли покинуть трибуны. В РФПЛ это безобразие объяснили… неудобным расположением стадиона и накалом матча. Так что, если идете болеть за свой клуб на выездном матче, закладывайте еще как минимум час «дополнительного времени» – в ближайшее время вряд ли что-то изменится.

Еще одна острая тема – календарь. Прошло всего два тура, а к нему уже есть вопросы – некуда впихнуть матч «Уфы» с «Краснодаром», который накладывается на перенесенную УЕФА игру Лиги Европы, в которой уфимцы сыграют с люксембургским «Прогресом». У РФПЛ есть как минимум три резервных дня, но с решением проблемы РПЛ почему-то затягивает.

Главные нефутбольные новости приходят к нам из Глазго, где сборная России упрочила лидерство в медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Только в бассейне Глазго наши пловцы во вторник завоевали сразу пять наград! Включая две золотых.

Наградили и «Советский спорт» – по итогам ЧМ-2018. Подведение итогов чемпионата мира по футболу ведь – это не только медали игрокам, звания тренерам и денежные бонусы всем, кто был причастен к выходу на поле. Без работы журналистов праздника – в том виде, каким мы его увидели – точно не было бы. И в стенах Центрального дома журналистов Союз журналистов Москвы и Федерация спортивных журналистов России провели свою церемонию. «Советский спорт» был представлен сразу двумя авторами – главным редактором Николаем Яременко и обозревателем Евгением Ловчевым.