В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего дня.

Наконец-то отборочные этапы еврокубков остались позади. В четверг были сыграны ответные встречи стадии плей-офф Лиги Европы. По итогам евроотбора Россия лишилась одной команды. Ей стала доблестная «Уфа», которая на своем поле по игре растерзала шотландский «Рейнджерс», но по счету пройти дальше не смогла – гостевое поражение 0:1 и домашняя ничья 1:1 оставили дебютантов еврокубков без осенней стадии.

Зато «Зенит» идет дальше. Правда, подопечные Сергея Семака пробираются в групповой этап со скрипом. Команда до сих пор может играть лишь в условиях, когда от нее требуются сверхусилия. «Зенит» не может обеспечить спокойный результат, даже имея в запасе два гола. После домашней победы над достаточно средним норвежским «Мольде», в гостях хватило бы и ничьей, но сине-бело-голубые устроили триллер: забили первыми, а потом пропустили два и на протяжении всей концовке встречи отбивались, как заправские аутсайдеры. Проиграли, но вышли – повезло.

Россию в Лиге Европы представят «Краснодар», «Спартак» и «Зенит». Клубы попали во вторую, третью и первую корзину для жеребьевки. Вот так выглядит полный список прошедших отбор команд и имена потенциальных соперников наших клубов.

Накануне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов Имена уже реальных, а не потенциальных соперников по групповому этапу узнали «Локомотив» и ЦСКА. Железнодорожникам, которые жеребились из первой корзины на правах чемпионов, повезло – им выпало играть с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем» - ровная группа, из которой выйти может каждый.

Зато ЦСКА опять нарвался на серьезные проблемы. Более или менее удобоваримый соперник армейцам достался из четвертой корзины – знакомая уже «Виктория» Пльзень. Из первых двух корзин в группу попали итальянская «Рома», уже громившая армейцев не так давно, а также побеждавший до этого трижды подряд, действующий обладатель Кубка чемпионов УЕФА мадридский «Реал».

Чисто теоретически «Спартак» вполне может сыграть в Лиге Европы с «Севильей», оказавшейся в первой корзине. А это значит, что на поле против народной команды может выйти Квинси Промес. Уже вчера он уехал в Испанию и даже понаблюдал, как его будущий клуб громит соперника и выходит в групповой этап Лиги Европы. Интересно, что даже уехав из «Спартака», голландский полузащитник останется красно-белым, ведь испанцы используют те же цвета, что и российский клуб.

📽 @QPromes conoce el Ramón Sánchez-Pizjuán antes de someterse mañana a las pruebas médicas. 👍 #vamosmisevilla pic.twitter.com/sJhlVd5jAI — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 30, 2018

Промес уезжает из России в ранге действующего лучшего бомбардира чемпионата. За последние десять лет в России остался лишь один из тех, кто выигрывал снайперскую гонку – Федор Смолов. остальные уехали и… мировыми звездами так и не стали. Надеемся, что Промеса ждет немного другая судьба.

Если верить итальянской прессе, «Спартак» уже приступил к поиску замены голландскому игроку. По информации источника, московский «Спартак» проявляет интерес к форварду миланского «Интера» Янну Карамо, который также получил предложение от немецкого «Шальке 04». 20-летний нападающий перебрался в серию А в прошлом году из «Кана» на правах аренды с обязательством выкупа.

Еще одна плохая новость для красно-белых – Илье Кутепову все же потребуется операция. Защитник красно-белых прошел в Риме углубленное обследование. По его результатам принято решение, что 25-летнему футболисту необходима операция по устранению паховой грыжи. На восстановление Ильи ориентировочно потребуется около двух месяцев.

«Зенит» до последнего продолжает искать усиление на место опорного защитника. Сине-бело-голубым после травмы Кристиана Нобоа предложили услуги звезды сборной Италии и экс-игрока туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Интересно, что для футболиста – главное не деньги. Он уже отверг предложение китайцев с зарплатой в 10 млн евро в год плюс бонусы. Он также отказался выступать за испанский «Алавес», так как хочет играть на высоком уровне. Так что, «Зенит» со своей Лигой Европы ему может вполне подойти.

Как сообщает пресс-служба «Урала», состав команды пополнил 22-летний полузащитник Илья Жигулев, который будет выступать в новом клубе под номером 70. Хавбек уже успел провести первую тренировку в «Урале». Вторую часть минувшего сезона Жигулев провел «Тосно» и выиграл Кубок России.

«Енисей» объявил о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Торбинским. Как сообщает пресс-служба красноярского клуба, соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2018/19. В текущем сезоне первенства ФНЛ Торбинский принял участие в 8 матчах за «Балтику» и забил один мяч, после чего стороны расторгли контракт и игрок переехал в Сибирь.

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с уругвайским защитником Агустином Рохелем. Контракт с 20-летним футболистом рассчитан на 4 года. В команде выступать под 18-м номером. Предыдущим клубом Рохеля был уругвайский «Насьональ». Также на счету футболиста 18 матчей и один гол за молодежную сборную Уругвая.

"Крылья" подписали уругвайского защитникаhttps://t.co/QNEiC3OqZd — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) August 30, 2018

Не Дзюбой единым. После того. Оказывается, дорогу россиянам будут подсказывать игроки сборной России из разных клубов. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков появится в приложении «Яндекс.Навигатор». Голос Глушакова станет доступен для скачивания 3 сентября. Одна из фраз лидера московского «Спартака»: «Привет! С вами Денис Глушаков – обычно капитан, но сегодня вам уступлю».

🔥🔥🔥 Глушаков подскажет дорогу!



Красно-белые, с 3 сентября вы сможете ездить на автомобиле, используя «Яндекс.Навигатор» с голосом спартаковского полузащитника Дениса @DGlushakov8 Глушакова.



Будьте аккуратны на дорогах. А путь вам подскажет наш капитан! 🔴⚪️😉 pic.twitter.com/fJwJOjE0zK — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 30, 2018

Кроме того, навигатор заговорит голосами игроков «Динамо» и «Ростова», Кирилла Панченко и Сергея Паршивлюка.

Под конец по традиции забавная новость. Московский «Спартак» лишили... участия в Лиге Европы. Во всяком случае по версии новостной службы Матч ТВ в групповом этапе еврокубка сырает всего две российские команды «Зенит» и «Краснодар». Понятно, что речь идет об ошибке, но очень уж забавно вышло.