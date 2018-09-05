«Спартак» берет уругвайского ноунейма, а «Зенит» платит миллиард «пенсионеру»
В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего дня.
Пока все ждут приезда в Россию новой звезды РПЛ Клаудио Маркизио, он в Санкт-Петербург не торопится. Это не тот случай, как скажем, с Обляковым, который подписал контракт с ЦСКА, а на следующий день уже играл в официальном матче. Пока Маркизио мы видим только на видео, которое он записывает для своих питерских фанатов.
До встречи в Петербурге, @ClaMarchisio8! #ИдетВолна 🌊 pic.twitter.com/E4IAFwbd8i— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 4, 2018
Может себе позволить… Он вообще теперь может себе позволить все, что захочет, ведь по неофициальной информации, которая, в отсутствие официальных данных, остается единственным, что есть у болельщиков, Маркизио в России в общей сложности получит порядка 6-6,5 млн евро в год по своему двухлетнему контракту. Мы посчитали – всего около миллиарда рублей, 1,3 миллиона рублей в сутки и порядка 54 тысяч рублей в час! При этом Маркизио вполне можно назвать футбольным пенсионером, как по возрасту (32 года), так и по совокупности полученных за карьеру травм. Только за последние три сезона он 11 раз выбывал из строя, пропустив почти год чистого времени.
Мечты сбываются! Маркизио в "Зените" - 54 тысячи рублей в час на протяжении двух лет, если верить неофициальным данным pic.twitter.com/DaQdluvFAl— Степан Карпович (@s_karpovich) September 4, 2018
Тем не менее, если сведения о зарплате футболиста с его подъемными, подписными бонусами, обещанными премиями и бог еще знает какими надбавками – правда, то он стал самым высокооплачиваемым футболистом России. Дальше идет Леандро Паредес все из того же «Зенита» с зарплатой порядка 5 млн евро в год.
Как раз к переходу Маркизио в «Зенит» подоспела информация по зарплатам футболистов в итальянской серии А, где раньше Клаудио выступал в составе туринского «Ювентуса» за 3,5 млн евро в год. Мы сравнили деньги, которые получают в Италии с тем, что платят игрокам в России и пришли в ужас. Лучший бомбардир третьей по силе лиги мира, Чиро Иммобиле, получает меньше, чем капитан «Спартака» Денис Глушаков, а один из главных молодых талантов планеты серб Сергей Милинкович-Савич в «Лацио» зарабатывает меньше Александра Ерохина с Магомедом Оздоевым в «Зените».
Мы уже предлагали «Спартаку» выход из затруднительного положения с нехваткой центральных защитников после травмы Жиго и операции Кутепова – целый набор свободных агентов. Оказалось, мы попали пальцем в небо – во вторник стало известно, что красно-белые могут подписать уругвайского защитника Диего Поленту. На бумаге – он неплохой футболист, но в Европе на высоком уровне провел лишь один матч – игру серии А в составе почти родной «Дженоа». Все остальное время он выступал в аренде в «Бари» в серии В, а также в чемпионате Уругвая за местный «Насьонал». К играм национальной сборной Уругвая Полента не привлекался.
Сборная России продолжает подготовку к своему дебюту в Лиге наций против Турции на выезде – тренируется на своей базе в Новогорске. Пока занятия больше напоминают съемки какого-то социального ролика, чем подготовку к серьезной игре – футболисты то усы накладные нацепят, то для дрона позируют, складывая сердечки руками.
Зато усердно тренируется Александр Головин, который в сборную не приехал из-за травмы. «Монако» опубликовал фотографии работы Александра. Агент футболиста рассказал, что восстановление идет полным ходом и в рамках намеченного плана – без отставаний, но и не с опережением графика.
📸 Aleksandr Golovin poursuit son travail pour une future reprise.#Training pic.twitter.com/cfMtAUrU27— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 4, 2018
Радостные новости приходят из «Ростова». Валерий Карпин. Новости трубят, что Валерий Карпин в третий раз стал отцом! Мы-то знаем, что на самом деле у главного тренера ростовской команды родилась уже четвертая по счету дочка… Поздравляем тренера с таким замечательным покером!
Вы не верили, а это может произойти! Речь идет о матчах российских клубов за рубежом. Примеру испанцев, которые собираются провести несколько игр чемпионата в Северной Америке, могут последовать и российские футбольные власти. Речь о выносе игр чемпионата пока не идет, но в РФПЛ всерьез задумались о том, чтобы сделать выставочным, скажем, матч за Суперкубок, что уже давно практикуется во Франции. Вот только играть планируют не в США, а в Катаре. Говорят, что даже предложение такое уже давно лежит на столе руководства. Отсюда вопрос: если оно есть, почему им до сих пор не воспользовались?