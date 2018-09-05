Пока все ждут приезда в Россию новой звезды РПЛ Клаудио Маркизио, он в Санкт-Петербург не торопится. Это не тот случай, как скажем, с Обляковым, который подписал контракт с ЦСКА, а на следующий день уже играл в официальном матче. Пока Маркизио мы видим только на видео, которое он записывает для своих питерских фанатов.

Может себе позволить… Он вообще теперь может себе позволить все, что захочет, ведь по неофициальной информации, которая, в отсутствие официальных данных, остается единственным, что есть у болельщиков, Маркизио в России в общей сложности получит порядка 6-6,5 млн евро в год по своему двухлетнему контракту. Мы посчитали – всего около миллиарда рублей, 1,3 миллиона рублей в сутки и порядка 54 тысяч рублей в час! При этом Маркизио вполне можно назвать футбольным пенсионером, как по возрасту (32 года), так и по совокупности полученных за карьеру травм. Только за последние три сезона он 11 раз выбывал из строя, пропустив почти год чистого времени.

Мечты сбываются! Маркизио в "Зените" - 54 тысячи рублей в час на протяжении двух лет, если верить неофициальным данным pic.twitter.com/DaQdluvFAl — Степан Карпович (@s_karpovich) September 4, 2018

Тем не менее, если сведения о зарплате футболиста с его подъемными, подписными бонусами, обещанными премиями и бог еще знает какими надбавками – правда, то он стал самым высокооплачиваемым футболистом России. Дальше идет Леандро Паредес все из того же «Зенита» с зарплатой порядка 5 млн евро в год.

Как раз к переходу Маркизио в «Зенит» подоспела информация по зарплатам футболистов в итальянской серии А, где раньше Клаудио выступал в составе туринского «Ювентуса» за 3,5 млн евро в год. Мы сравнили деньги, которые получают в Италии с тем, что платят игрокам в России и пришли в ужас. Лучший бомбардир третьей по силе лиги мира, Чиро Иммобиле, получает меньше, чем капитан «Спартака» Денис Глушаков, а один из главных молодых талантов планеты серб Сергей Милинкович-Савич в «Лацио» зарабатывает меньше Александра Ерохина с Магомедом Оздоевым в «Зените».

Мы уже предлагали «Спартаку» выход из затруднительного положения с нехваткой центральных защитников после травмы Жиго и операции Кутепова – целый набор свободных агентов. Оказалось, мы попали пальцем в небо – во вторник стало известно, что красно-белые могут подписать уругвайского защитника Диего Поленту. На бумаге – он неплохой футболист, но в Европе на высоком уровне провел лишь один матч – игру серии А в составе почти родной «Дженоа». Все остальное время он выступал в аренде в «Бари» в серии В, а также в чемпионате Уругвая за местный «Насьонал». К играм национальной сборной Уругвая Полента не привлекался.

Сборная России продолжает подготовку к своему дебюту в Лиге наций против Турции на выезде – тренируется на своей базе в Новогорске. Пока занятия больше напоминают съемки какого-то социального ролика, чем подготовку к серьезной игре – футболисты то усы накладные нацепят, то для дрона позируют, складывая сердечки руками.

Зато усердно тренируется Александр Головин, который в сборную не приехал из-за травмы. «Монако» опубликовал фотографии работы Александра. Агент футболиста рассказал, что восстановление идет полным ходом и в рамках намеченного плана – без отставаний, но и не с опережением графика.

📸 Aleksandr Golovin poursuit son travail pour une future reprise.#Training pic.twitter.com/cfMtAUrU27 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 4, 2018

Радостные новости приходят из «Ростова». Валерий Карпин. Новости трубят, что Валерий Карпин в третий раз стал отцом! Мы-то знаем, что на самом деле у главного тренера ростовской команды родилась уже четвертая по счету дочка… Поздравляем тренера с таким замечательным покером!

Вы не верили, а это может произойти! Речь идет о матчах российских клубов за рубежом. Примеру испанцев, которые собираются провести несколько игр чемпионата в Северной Америке, могут последовать и российские футбольные власти. Речь о выносе игр чемпионата пока не идет, но в РФПЛ всерьез задумались о том, чтобы сделать выставочным, скажем, матч за Суперкубок, что уже давно практикуется во Франции. Вот только играть планируют не в США, а в Катаре. Говорят, что даже предложение такое уже давно лежит на столе руководства. Отсюда вопрос: если оно есть, почему им до сих пор не воспользовались?