Дзюба лучший в истории, Хави уйдет в «Барсу» бесплатно, Месси никак не может забить в Лиге 1

«ЗЕНИТ» ЗАБИЛ 11 МЯЧЕЙ «СПАРТАКУ» И «ДИНАМО»

«Зенит» в стартовом матче 13-го тура РПЛ разгромил в Санкт-Петербурге московское «Динамо» - 4:1. Однако не стоит думать, что бело-голубые были настолько плохи. Большую часть матча шла равная игра, а в какие-то моменты гости играли первым номером. Особенно активно москвичи действовали у ворот питерцев после того, как сравняли счет с пенальти на 56-й минуте, когда Караваев сыграл рукой, а Фомин был точен с точки. Но динамовцы свои шансы не использовали, за что поплатились.

Ключевым стал отрезок с 66-й по 69-ю минуту, за который Вендел и Дзюба двумя голами сделали результат. Причем Артем появился на поле всего тремя минутами ранее. Благодаря этому мячу Дзюба побил рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионатах России. Новое достижение – 144 мяча, на один больше, чем у экс-игрока волгоградского «Ротора».

Точку в своем сотом матче за «Зенит» поставил Ракицкий шикарным ударом со штрафного в верхний угол. Шунин до мяча не дотянулся, и вообще вратарь не спас в этот вечер свою команду. Был еще роскошный удар Клаудиньо в крестовину, которая уберегла гостей от совсем неприличного счета. Что до бразильца, то он был лучшим у «Зенита» - открыл счет и выдал отличный матч.

Сандро Шварц после игры хвалил свою команду, которой не хватило сил на концовку. На неделе москвичи провели выездной поединок в Оренбурге в рамках Кубка России. Играли основой, в то время как «Зенит» отдыхал.

Дзюба на этот раз футболку не задирал, как было после сотого гола за сине-бело-голубых – не стал праздновать рекорд всех времен. Но на свой успех отреагировал крайне эмоционально. Даже болезненно. Как можно было расслышать, фраза звучала примерно так: «Я здесь должен быть!», с вкраплениями нецензурной лексики. Судя по всему, это наезд на главного тренера Сергея Семака, который в последнее время маринует Артема на скамейке, выпуская на замену. Так было в игре со «Спартаком», в которой Дзюба отличился с пенальти после выхода в концовке встречи. И вот новый случай. Тренер на пресс-конференции не стал вдаваться в подробности. Сказал лишь, что он решает, кому играть.