Дзюба лучший в истории, Хави уйдет в «Барсу» бесплатно, Месси никак не может забить в Лиге 1

«ЗЕНИТ» ЗАБИЛ 11 МЯЧЕЙ «СПАРТАКУ» И «ДИНАМО»
«Зенит» в стартовом матче 13-го тура РПЛ разгромил в Санкт-Петербурге московское «Динамо» - 4:1. Однако не стоит думать, что бело-голубые были настолько плохи. Большую часть матча шла равная игра, а в какие-то моменты гости играли первым номером. Особенно активно москвичи действовали у ворот питерцев после того, как сравняли счет с пенальти на 56-й минуте, когда Караваев сыграл рукой, а Фомин был точен с точки. Но динамовцы свои шансы не использовали, за что поплатились.
Ключевым стал отрезок с 66-й по 69-ю минуту, за который Вендел и Дзюба двумя голами сделали результат. Причем Артем появился на поле всего тремя минутами ранее. Благодаря этому мячу Дзюба побил рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионатах России. Новое достижение – 144 мяча, на один больше, чем у экс-игрока волгоградского «Ротора».
Точку в своем сотом матче за «Зенит» поставил Ракицкий шикарным ударом со штрафного в верхний угол. Шунин до мяча не дотянулся, и вообще вратарь не спас в этот вечер свою команду. Был еще роскошный удар Клаудиньо в крестовину, которая уберегла гостей от совсем неприличного счета. Что до бразильца, то он был лучшим у «Зенита» - открыл счет и выдал отличный матч.
Сандро Шварц после игры хвалил свою команду, которой не хватило сил на концовку. На неделе москвичи провели выездной поединок в Оренбурге в рамках Кубка России. Играли основой, в то время как «Зенит» отдыхал.
Дзюба на этот раз футболку не задирал, как было после сотого гола за сине-бело-голубых – не стал праздновать рекорд всех времен. Но на свой успех отреагировал крайне эмоционально. Даже болезненно. Как можно было расслышать, фраза звучала примерно так: «Я здесь должен быть!», с вкраплениями нецензурной лексики. Судя по всему, это наезд на главного тренера Сергея Семака, который в последнее время маринует Артема на скамейке, выпуская на замену. Так было в игре со «Спартаком», в которой Дзюба отличился с пенальти после выхода в концовке встречи. И вот новый случай. Тренер на пресс-конференции не стал вдаваться в подробности. Сказал лишь, что он решает, кому играть.
На радостях Дзюба отписался от официального инстаграм-аккаунта национальной команды. «Зенит» же в двух последних матчах выиграл у двух столичных клубов с общим счетом 11:2 и продолжает лидировать в РПЛ – 29 очков. «Динамо» после крупного поражения опустилось на третье место, пропустив вперед ЦСКА по разнице мячей. У обоих клубов по 23 очка, но армейцам играть сегодня в Казани с «Рубином» (14.00). «Спартак» в субботу встречается с «Ростовом» (16.30), «Краснодар» - с «Крыльями Советов» (19.00), а «Нижний Новгород» - с «Локомотивом» (19.00). Завершится тур в воскресенье матчами «Уфа» - «Ахмат», «Арсенал» - «Сочи» и «Химки» - «Урал».
ХАВИ ЖДУТ В БАРСЕЛОНЕ 4 НОЯБРЯ
Источники сообщают, что Хави решил вопрос с руководством катарского клуба «Аль-Садд» о своем уходе в «Барселону». Испанцу останется уладить формальности, после чего он отправится в каталонский клуб, где стал легендой во время игровой карьеры. Ожидается, что официально о назначении Хави главным тренером «Барсы» будет объявлено уже в эти выходные, а его приезд планируется на 4 ноября.
За переход тренера сине-гранатовые ничего не заплатят. По некоторым сведениям, Хави при заключении соглашения с «Аль-Саддом» договорился в устной форме, что если поступит предложение от «Барсы», то он уйдет бесплатно. В пятницу наставник попрощался с футболистами, а болельщики катарской команды в соцсетях призывали его остаться.
Тем временем президент каталонского клуба Жоан Лапорта признал, что затянул с отставкой Рональда Кумана как минимум на месяц. Остается понять, что мешало боссу принять такое решение, когда все вокруг кричали о необходимости смены тренера.
У МЕССИ В ЧЕМПИОНАТЕ ФРАНЦИИ НОЛЬ ГОЛОВ И НОЛЬ ПЕРЕДАЧ
Лео Месси снова не смог открыть счет своим голам за «ПСЖ» в чемпионате Франции. В домашней встрече с «Лиллем» аргентинец отыграл всего тайм, после чего Маурисио Почеттино заменил его на соотечественника Мауро Икарди. Возможно, игрока решили поберечь – перед игрой Месси ощущал дискомфорт в мышцах.
В пяти матчах за парижан у Лионеля 0+0 – ни голов, ни передач. Если бы не удачная игра в Лиге чемпионов – гол в ворота «Ман Сити» и дубль в поединке с «Лейпцигом», впору было бы говорить о катастрофическом начале французского этапа карьеры великого форварда.
Впрочем, многие полагают, что Лига 1 служит для «Пари Сен-Жермен» всего лишь тренировочным полигоном. Ни для кого не секрет, что основная задача команды на сезон – выигрыш Лиги чемпионов. Во внутреннем первенстве лидерству «ПСЖ» ничто не угрожает, а спрашивать с тренера и его звездных подопечных будут по итогам еврокубка.
Игру с «Лиллем» хозяева все-таки вытащили. По традиции парижане ударно провели концовку, благо скамейка у них едва ли хуже основного состава. Голы Маркиньоса и Ди Марии на 74-й и 88-й минутах принесли лидеру чемпионата волевую победу и очередные три очка. Отметим также, что не принимал участие в матче Килиан Мбаппе. Он немного приболел.