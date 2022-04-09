Три лидера играют сегодня. 24-й тур начинается без раскачки

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «ДИНАМО» МОСКВА

Особенную изюминку данному матчу добавляет первый очный матч данных команд осенью. В нём, неожиданно для всех, «Динамо» проиграло новичку лиги на своём поле со счётом 1:2. В той встрече было весело: «Динамо» пропустило два гола после своего одного забитого, «Нижний» не забил пенальти, а москвичи упустили возможность забить уже свой мяч с пенальти после того, как соперник остался в меньшинстве. Хочется верить, что второй матч получится не менее ярким.

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«ХИМКИ» - ЦСКА

Фаворит матча очевиден, но Алексею Березуцкому предстоит разобраться с образовавшимися проблемами в составе, так как встречу пропустят Игорь Дивеев и Бруно Фукс. К счастью, полностью здоров Юсуф Языджи, у которого до сих пор не закончилась феноменальная серия из голов и голевых передач. В пользу фаворита говорит ещё один факт: в 11 очных официальных матчах «Химки» ни разу не побеждали, лишь четыре раза смогли вырвать ничью, а остальные матчи - за ЦСКА.

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«РУБИН» - «КРАСНОДАР»

История встреч говорит о явном доминировании «Краснодара» - 15 побед в 21 матче, но эту статистику может попытаться исправить воспитанник Сергея Галицкого Герман Онугха, который стал чуть не единственным вариантом для Слуцкого в атаке. Это матч двух совершенно разных команд с разными целями, философиями и задачами, но с одинаковыми проблемами. Посмотрим, кто же из сложившийся ситуации выйдет победителем.

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«АХМАТ» - «ЗЕНИТ»

За последние десять матчей между этими соперниками пять раз победителями выходит «Зенит» и ещё пять раз была ничья. Не стоит забывать, что «Ахмат» является одной из лучших команд РПЛ по игре в домашних стенах, опережая в этом компоненте даже «Динамо», «Краснодар» и «Спартак». Команде Сергея Семака нужно набирать три очка, чтобы не дать шанс ещё ближе приблизиться соперникам по таблице, но сделать это будет крайне трудно.

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