Протеже Газзаева, друг Сколари и наставник Зидана. Иностранные тренеры РПЛ

Первая часть нашего рассказа была посвящена Сергею Морозову, Эдуарду Малофееву и Виктору Прокопенко (дебютировали в РПЛ в 1992-1994 годах):

Во второй части мы вели разговор о Беньяминасе Зелькявичусе, Давиде Кипиани и Павле Яковенко (дебют в РПЛ 1997-1999):

В третьей части пришло время первого иностранца из дальнего зарубежья Бориса Буняка, а также Евгения Кучеревского и Владимира Мунтяна (1999-2002):

Четвертая порция иностранных наемников (Реваз Дзодзуашвили, Властимил Петржела, Сергей Алейников):

И пятая, самая запоминающаяся (Артур Жорже, Невио Скала, Ролан Курбис):

Еще одно трио прибывших в Россию в 2004 году иностранцев (Ярослав Гржебик, Александр Старков, Эдгар Гесс):

ИЦХАК ШУМ, Израиль – 11 матчей: 1-4-6 (0,64 очка за матч)

Клуб: «Алания»

Достижения: -

Годы в России: 2005

Очередной наемник, призванный спасать агонизирующую «Аланию», но не дотянувший даже до конца сезона. Впрочем, не он создал аховые проблемы во владикавказском клубе, в котором в 2004-2005 годах поработали аж семь (!) тренеров: Курбис, Драган Цветкович, Юрий Секинаев, Бахва Тедеев, Гесс, Шум и Игорь Яновский. Причем израильтянин по графику набора очков даже не был худшим.

Шум начал тренировать в 1980-е, в 1990-е помогал главным тренерам в первой сборной Израиля и параллельно руководил молодежкой, а в начале нулевых добился первого признания: с «Маккаби» Хайфа обидно занял второе место при равенстве очков с тезками из Тель-Авива и сделал золотой дубль с «Панатинаикосом». В последующие 18 лет 20-кратный чемпион Греции выиграл золото только раз.

Так что репутация у Шума была вполне достойная, а знание русского языка (родился в Кишиневе) считалось серьезным плюсом. Благодаря ему Шум подружился с тренировавшим тогда ЦСКА Валерием Газзаевым, тот и предложил знакомого во Владикавказ. «Дружу с Газзаевым. В последнее время часто случалось так, что во время сборов мы останавливались в одной гостинице. С его слов я и узнал об «Алании». А когда мне поступило предложение от руководства владикавказского клуба, я с удовольствием его принял», – рассказывал сам тренер.

Шум ждал усиления. Говорят, этого касался даже один из пунктов его контракта. Под него действительно взяли несколько игроков, но выделялся среди них только арендованный у «Локомотива» Руслан Пименов. В первых пяти турах «Алания» проиграла лишь разыгравшемуся «Зениту», и с этим связан довольно комичный эпизод. Наставник питерцев Властимил Петржела после игры назвал Шума… «жидом». Скандала удалось избежать только потому, что чешском языке слово «жид» (zid) означает «еврей».

К концу августа эмоции в команде иссякли, она потерпела четыре поражения подряд (в том числе 1:5 от «Спартака»), и Шум был уволен. Но в Израиле он оставался на хорошем счету. Поработал в «Хапоэле» Тель-Авив, а с «Бейтаром» в 2008 году выиграл чемпионат и Кубок Израиля (и даже мог сменить Отто Рехагеля во главе сборной Греции). Правда, это его последний тренерский успех. В 2017 году он стал президентом «Хапоэля» из Кфар Саба – родного для него клуба, за который он провел 17 лет в качестве полузащитника (455 матчей, 71 гол), ныне представляющего собой классическую команду-лифт между двумя высшими дивизионами страны. Этот пост 74-летний Шум занимает и по сей день.

ИВО ВОРТМАН, Бразилия – 13 матчей: 4-1-8 (1,00 очко за матч)

Клубы: «Динамо»

Достижения: -

Годы в России: 2005

Один из гастролирующих тренеров-мошенников, которых продавливают владельцам-дурачкам хитрожопые агенты. Вортман был посредственным футболистом и стал абсолютно бездарным тренером, сменившим с 1980-го по 2016 год 38 (!!!) команд, из которых «Динамо» было 29-м. И судя по статистике transfermarkt, в качестве главного, без учета шести матчей с юношеской сборной Саудовской Аравии, никогда не набирал больше 1,24 очка за матч.

Вортман не столько тренер, сколько путешественник. В его резюме значатся команды из Бразилии, Катара (и это еще в 1980-е!), ОАЭ, Саудовской Аравии, США, России и Китая. Кажется, его раскусили в 2010-м, и после «Бразилиенсе» он четыре года оставался без дела, а затем напросился в «Гремио» в помощники к своему приятелю Луису Фелипе Сколари, с которым потом еще на два года укатил в «Эвергранд».

Сколари-то, работавший в 2005 году главным тренером сборной Португалии, и посоветовал Вортмана бело-голубым. Это был как раз тот самый непродолжительный период, когда бизнесмен Алексей Федорычев намеревался сделать из «Динамо» европейский топ-клуб и отправил чек, на который менеджеры накупили две пачки звездных португальских иностранцев от Дерлея и Данни до Манише и Коштиньи. И приставили к ним бразильского тренера Вортмана.

Именно при нем «Динамо» стало первой российской командой, в основе которой на поле вышли 11 иностранцев, что в итоге и породило ненавистный всем адекватным людям лимит. Меж тем, бездумные вложения не помогали, а убивали команду, разделившуюся на россиян и иностранцев, деморализованных низким уровнем чемпионата, инфраструктуры и клубной организации. Естественно, в такой обстановке ни о каких результатах не могло быть и речи. До Вортмана не справился даже Олег Романцев. Бразильца же хватило на три с половиной месяца, и после трех поражений подряд он был уволен.

Но вряд ли у него хватало компетенции и для более благоприятных условий. Неслучайно даже в качестве одного из тренеров он довольно быстро терял место работы: во «Флуминенсе» он продержался два месяца, в «Жувентуде» и «Куритибе» - по четыре. С 2017 года 73-летний специалист наслаждается пенсией. И это при том, что Сколари (старше товарища на год) практически не прекращал свою деятельность.

СЛАВОЛЮБ МУСЛИН, Сербия – 129 матчей: 48-32-49 (136 очка за матч)

Клубы: «Локомотив», «Химки», «Краснодар», «Амкар»

Достижения: -

Годы в России: 2006, 2007-2008, 2011-2014

Вот уж кто из иностранцев действительно стал в России своим. Муслин входит в топ-5 зарубежных специалистов по количеству набранных очков (176) при четвертом месте по количеству матчей (129). Правда, впечатления от его работы остались неоднозначными.

Сербский специалист в бытность игроком был звездой «Црвены Звезды» (более 300 матчей), а карьеру завершал во Франции («Лилль», «Брест», «Кан»), где и тренировал первый десяток лет (и даже в «Бордо», где тогда творил сам Зинедин Зидан). Затем настало время зарубежных поездок и первых успехов: золото чемпионата Марокко с «Раджой», два чемпионских титула в Югославии с «Црвеной Звездой», золотой дубль в Болгарии с «Левски» и очень приличный период в донецком «Металлурге» (1,86 очка за матч) уложились в шесть лет.

В общем, достойный преемник Юрия Семина, которого так и не вернули в команду после ухода в сборную России. Бывшего патрона сменил, а затем и предал, не позволив вернуться, его многолетний помощник Владимир Эштреков, вот только сам вырулить не сумел и был уволен. Игроки отмечали в работе Муслина научный подход и европейский стиль работы.

На старте железнодорожники немного завязли – вылет из Кубка УЕФА от «Севильи» и из Кубка России от «Спартака», а первая победа в РПЛ была добыта только в пятом туре – в концовке матча с ЦСКА Бранислав Иванович затолкал мяч в сетку. Зато затем последовала 18-матчевая серия без поражений, благодаря которой «Локо» вырвался аж на первое место! И мог претендовать на чемпионство.

Но в конце сентября-октябре случилось странное – по 0:1 от полулюбительского «Зюлте-Варегем» в Кубке УЕФА и «Москвы» в чемпионате и неожиданная отставка… Говорят, клубный босс Валерий Филатов вмешивался в работу тренера и с подачи председателя совета директоров Сергея Липатова ждал момента его уволить. По иронии судьбы, спустя пару месяцев Липатов уволил самого Филатова – человека, на пару с Семиным сделавшего из пятого колеса московских клубов тот «Локомотив», который знают в Европе.

Через месяц Муслин возглавил «Локерен», из которого его и выдернули в Москву, но уже не так успешно, а осенью 2007 года подоспело предложение из «Химок». Муслин его зачем-то принял и очень пожалел – выиграв четыре матча из 12, он был уволен через пять туров после старта сезона-2008, хотя выдал впечатляющие 3:3 со «Спартаком», спасшимся на 92-й минуте.

А через три года Сергей Галицкий доверил тренеру возглавить «Краснодар», только что вышедший в премьер-лигу. Именно при Муслине «быки» сходу закрепились в середине таблицы и вообще выглядели очень достойно, показывая солидный атакующий футбол (разница мячей 114-114 в 83 матчах).

В феврале 2012-го Галицкий в писал в соцсетях, что хотел бы сохранить тренера «на много лет», а всего через полтора года отправил в отставку, причем после поражения в четвертом туре от… «Локомотива». Говорят, владелец заподозрил в действиях тренера нечистоплотность и тех пор почти не назначал тренеров с бэкграундом в РПЛ: Олег Кононов, Даниэль Фарке и Владимир Ивич приехали из-за границы, а Игорь Шалимов, Мурад Мусаев и Александр Сторожук развивались в системе клуба. Исключением стал только Виктор Гончаренко.

Впоследствии Муслин тренировал в Бельгии и Саудовской Аравии, а также возглавлял сборную Сербии, с которой отобрался на ЧМ-2018 из группы с Ирландией, Уэльсом и Австрией, но совершенно неожиданно сразу после отбора расторг контракт с федерацией по обоюдному согласию и до России не доехал. Говорят, из-за того, что он не доверял Сергею Милинковичу-Савичу. Сейчас Муслину 69 лет, и с 2019-го он без работы.