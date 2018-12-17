«Спартак» избавляется от воспитанников, а Аршавин возвращается в «Зенит»

Футбол 17 декабря 2018 09:35 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе на выходных.

Футбол в России закончился – осталось одно послевкусие, которое продлится аж до конца февраля. Вот нам и приходиться тут обсуждать, кто, куда и зачем. Андрей Аршавин после окончания карьеры, например, вернулся в питерский «Зенит». Бывший капитан сине-бело-голубых будет работать в международном проекте клубной академии «Сириус в Зените». В рамках этого проекта в клуб будут приезжать мальчишки из регионов России и многие иностранные команды, которые вольются в этот процесс.

Тезка Аршавина из «Спартака», Ещенко, отправился в Италию, но не в отпуск, а на операцию. В Риме он находится уже больше недели и уже начал делиться первыми снимками своего прооперированного колена. Напомним, что у Андрея был диагностирован разрыв крестообразных связок. Полное восстановление займет около шести месяцев.

Подоспели и трансферные новости. «Спартак», судя по всему, начинает чистить ряды. Под «сокращение» могут попасть два воспитанника клуба. Первым должен стать уже не молодой, но все еще вроде как очень перспективный Артем Тимофеев. Второй – едва успевший засветиться в основной команде Александр Ломовицкий. Обоих футболистов красно-белые планируют отправить в аренду в «Крылья Советов» до конца сезона – путь по которому в свое время прошел Павел Яковлев.

Зачистка грядет и в «Краснодаре». У уругвайского игрока быков Маурисио Перейры летом истекает срок действия контракта с клубом. «Краснодар» не планирует предлагать футболисту новое соглашение. Уже в январе он может начать активные переговоры с потенциальным новым клубом. Зато весной у него будет стимул показывать хороший футбол, если его, конечно, будут выпускать на поле.

На безрыбье… Мы начинаем еще более пристально следить за европейскими чемпионатами и нашими парнями, которые там себя показывают, скажем так, с переменным успехом. Денис Черышев в матче его «Валенсии» с «Эйбаром» ничем особым не запомнился – просто отыграл 82 минуты и был заменен. Да и Валенсия» не блистала – 1:1.

Зато Александр Головин все-таки смог попасть в протокол матча. Нет, он не забил, и даже не отдал результативную передачу. На 47-й минуте Головин получил красную карточку за грубую игру. Чтобы определить степень тяжести нарушения арбитру пришлось прибегнуть к системе VAR. А «Монако» вновь проиграл. На этот раз «Лиону» - со счетом 0:3.

Если у футболистов дела идут не очень, то у нашего единственного иностранного тренера все хорошо. «Витесс» Леонида Слуцкого выиграл очередной матч – у «Венло» со счетом 2:1. Команда Леонида Викторовича занимает шестое место в чемпионате Голландии, пока попадая в зону еврокубков.