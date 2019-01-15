Азбука Андронова. «Е» – Еврокубки: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 15 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Визитная карточка национального чемпионата – выступление клубов из него в Европе. С этим тезисом, наверное, спорить никто не будет. Хотя в последние годы не раз случалось так, что никакой системы в выступлениях клубов одной страны обнаружить не удавалось. Ярче всего это было заметно на фоне «Баварии» и Германии – флагман бундеслиги чуть ли не в одиночку создавал рейтинг страны.

Однако появления такого лидера в нашем чемпионате ждать не приходится, и поэтому (с известными условностями) стоит признавать результат на континентальной арене адекватным отражением уровня РПЛ. И пока что в текущем сезоне гордиться особенно нечем – именно в плане окончательного спортивного результата. Две победы ЦСКА над «Реалом» – спору нет, событие историческое. Но никакого профита армейцам они не принесли, и по личным встречам в Лигу Европы шагнула чешская «Виктория».

На данный момент в таблице коэффициентов УЕФА Россия набрала 6,75 балла. В деле остаются два клуба из стартовавших шести, и речи об атаке на позиции французов (5-е место) быть не может. Защитить бы свое шестое от португальцев.

Последний раз общими усилиями «6 с хвостиком» Россия набирала в сезоне-2009/10. Интересно, что это был сезон, в котором ЦСКА добрался до 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Рубин» – до 1/8 финала Лиги Европы. Но провалились остальные – никто из квартета «Зенита», «Динамо», «Крыльев Советов» и «Амкара» не смог пробраться даже в групповую стадию Лиги Европы.

Наверное, в весенней стадии «Зенит» и «Краснодар» что-то наберут, но, поскольку делиться все будет на шестерых – для того, чтобы приблизиться к привычному сезонному уровню в 9-10 баллов, им нужно одержать минимум 6-7 побед. Судите сами, реально ли это.

Наверное, главным разочарованием европейской кампании пока стал «Локомотив». Он выходил на жеребьевку, будучи посеянным в первой корзине, и группу получил, казалось, совсем не страшную. Однако, уже в первом матче был разгромлен «Галатасараем», и с пути, ведущего в тупик, выбраться так и не сумел.

Навряд ли есть поводы для гордости и у «Спартака», который прилично штормило как в домашних играх, так и в выездных. В итоге – бесславный финиш на последнем месте в группе, смена тренера, и общая суматоха. С «Уфы» спросу было меньше всех, и вряд ли кто-то ждал ее серьезного вклада в общий результат.

Каждая отдельная история – бесспорно, индивидуальна. Где-то не хватало опыта (прежде всего, это касается ЦСКА), где-то готовности. Но есть и общий момент. Мне кажется, далеко не всегда наши команды выходят на еврокубковый с соответствующим уровнем настроя. На «Рапид», «Викторию», пражскую «Славию» – такое впечатление, что смотрели сверху вниз. А нашим командам (и ЧМ-2018 это только подтвердил) необходима всеобщая и стопроцентная мобилизация. «На классе» никого сейчас обыграть не выходит. Прежде всего потому, что класса этого просто нет. В нужном количестве.

Финансовые реалии (о них мы поговорим позже) вряд ли позволяют сегодня кому-то ставить задачу выиграть Еврокубок. Хотя если мы посмотрим на достижения команд, например, из Австрии – ничего невозможного не увидим. Но для этого на старт европейского сезона надо выходить, будучи к нему готовым на 100 процентов. Практически все наши команды готовы не были. Где-то начиналась или полным ходом шла перестройка, где-то «кабинетная война». Хотелось бы верить, что в следующем сезоне сотрясений будет меньше, а результат (суммарный) вернется к привычному уровню.

Иначе через пару лет мы рискуем оказаться в конце первой десятки рейтинга. С соответствующим представительством в Лиге чемпионов.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА