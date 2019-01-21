«Спартак» продает Адриано в Турцию, а «Зенит» покупает защитника сборной Украины

Футбол 21 января 2019 09:32 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Межсезонье – время трансферов. Им пока мы будем посвящать большую часть утренних материалов. Самый громкий переход последних лет может оформить «Зенит». Питерский клуб может приобрести игрока из Украины – одного из лидеров национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого. Правда, когда все условия уже были согласованы, «Шахтер» поднял цену за защитника. По информации источника, теперь украинский клуб требует за 29-летнего игрока обороны 12 миллионов евро и еще три миллиона в качестве бонусов, которые могут быть легко выполнены. За 29-летнего игрока это – слишком много.

«Зенит» планирует купить сразу двух защитников. Левый защитник лиссабонского «Спортинга» и сборной Аргентины Маркос Акунья близок к переходу в российский клуб. На следующей неделе петербургский клуб оформит переход 27-летнего аргентинца. Трансфер Акуньи обойдется «Зениту» примерно в 20 млн евро. «Спортинг» уже начал искать замену левому защитнику.

Защитник «Стремсгодсета» Якоб Глеснес может продолжить карьеру в ЦСКА. Возможная продажа капитана принесет «Стремсгодсету» значительный для клуба доход. 24-летний Глеснес выступает за команду из Драммена с 2016 года. До этого он играл в «Лов-Хам» и «Осане» во втором норвежском дивизионе, а также в «Сарпсборге». Основной позицией для Глеснеса считается центральный защитник, однако он также может сыграть на месте опорного полузащитника. Сайт Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ifølge Drammens Tidende skal Strømsgodset være å selge kapteinen sin Jakob Glesnes (24) til den russiske giganten CSKA Moskva for en solid sum. — Lange Innkast (@langeinnkast) 20 января 2019 г.

«Спартак» может лишиться лучшего бомбардира. Нападающий «Спартака» Луис Адриано может продолжить карьеру в «Галатасарае». По информации издания, турецкий клуб предложил красно-белым пять миллионов евро за форварда, в его переходе лично заинтересован наставник желто-красных Фатих Терим.

Еще один футболист может отправиться в обратном направлении. «Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника «Галатасарая» Синана Гюмюша. Контракт 25-летнего немца с турецким клубом истекает летом 2019 года. Через полгода Гюмюш может стать игроком другого клуба бесплатно. «Галатасарай» отказался продавать «Краснодару» вингера этой зимой и намерен предложить Гюмюшу новый контракт. Игрок готов остаться в клубе, если ему улучшат финансовые условия. В противном случае, Гюмюш будет готов попробовать свои силы в чемпионате России.

Кроме того «Краснодар» планирует заключить новое соглашение с игроком сборной России бразильцем Ари. «Быки» предложат форварду контракт на год с опцией продления еще на сезон. Нынешнее соглашение 33-летнего Ари рассчитано до лета 2019 года.

Мы ни на что не намекаем московскому ЦСКА, но… Вагнер Лав договорился о расторжении контракта с турецким «Бешикташем».

Кроме того мы собрали семь свободных агентов, уже игравших в нашей премьер-лиге, которых любой клуб может получить бесплатно прямо сейчас. В списке есть даже действующий футболист сборной России и лидер сборной Болгарии.

Настоящий скандал может разгореться вокруг матча 1/4 финала Кубка России по футболу между «Ростовом» и «Краснодаром». «Быки» попросили перенести игру на другое время из-за того, что матч расположен слишком близко к их встрече в плей-офф Лиги Европы. В Ростове-на-Дону негодует не только руководство клуба, но и фанаты.

Позиция клуба по поводу возможного переноса матча «Ростов» - «Краснодар»: https://t.co/FsunC1sBLX pic.twitter.com/SXzo1AHjmG — Football Club Rostov (@rostovfc) 20 января 2019 г.

Пока мы тут занимаемся трансферами, в ОАЭ проходит кубок Азии. Там выступает сразу несколько игроков из российских клубов. Но есть и неожиданные встречи. Так, например, накануне победить своего соперника сборной Вьетнама помог… воспитанник «Спартака». Он во Вьетнаме играет на воротах.

Другой вратарь «Спартака», Артем Ребров, все же вынужден был лечь под нож хирурга и теперь не сможет играть как минимум до конца сезона.

🚑 Сегодня голкипер #Спартак’а Артём Ребров успешно перенес операцию на правом плечевом суставе.



Сроки реабилитации нашего вратаря станут известны позднее.@fcsm_official и партнеры по команде желают Артёму скорейшего выздоровления и возвращения в строй! 🔴⚪️💪🏻 pic.twitter.com/hTYP89KBW3 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 января 2019 г.

Тишь да гладь только в «Локомотиве», хотя там сменилось руководство клуба. Мы решили рассказать о том, какие проблемы оставил у себя за спиной Илья Геркус, уйдя с поста главы красно-зеленого клуба.