У вратаря «Спартака» проблемы, а Головин поддержал Кокорина - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол04 февраля 2019 08:47Источник: «Советский спорт»

У вратаря «Спартака» проблемы, а Головин поддержал Кокорина

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Российские клуб продолжают подготовку ко второй части сезона на сборах в теплых странах. Футболисты «Ростова» в понедельник утром отправятся на зимний сбор в испанскую Марбелью, сообщает пресс-служба желто-синих. Планируется, что в Испании «Ростов» проведет четыре контрольных матча. Соперниками ростовчан станут шведский «Эстерсунд», норвежские «Волеренга» и «Лиллестрем», а также латвийский «Вентспилс».

Вместе с «мужиками» на сбор отправится бывший защитник «Зенита» Евгений Чернов. Ожидается, что 26-летний футболист подпишет контракт с ростовчанами, рассчитанный на 3,5 года.

В товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье «Краснодар» обыграл шведский «Мальме» со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Виктор Классон и Ари, забившие на 81-й и 88-й минутах соответственно. В следующем матче «Краснодар» 6 февраля сыграет в Испании с московским «Локомотивом».

«Спартак» назвал соперника, с которым сыграет 6 февраля на сборе в Белеке. Им стал «Актобе» из одноименного города Казахстана. В прошлом сезоне, который в Казахстане проводится по системе «весна-осень», команда заняла седьмое место.

В воскресенье футболисты «Спартака» на сборе в турецком Белеке провели две тренировки. В общей группе занимались Дмитрий Комбаров и Михаил Игнатов, которые в первый день сбора работали по индивидуальной программе с тренером по физпоготовке. Самуэль Жиго тренировался на поле с тренером по физподготовке, Андрей Ещенко – с физиотерапевтом. Вечернюю тренировку из-за боли в спине пропустил Александр Селихов. А Педро Роша ограничился беговой работой из-за ушиба голеностопа, полученного накануне.

«Уфа» провела контрольный матч на сборе в Ларнаке. Команда сыграла вничью с «Араратом-Арменией» (1:1). Первый тайм завершился без голов, а после перерыва защитник Игорь Дивеев вывел «Уфу» вперед, однако через несколько минут соперник из Еревана забил ответный гол. В нынешнем сезоне «Арарат-Армения» занимает четвертое место в национальном чемпионате.

Там же, на сборе в Ларнаке, «Уфа» объявила о подписании долгосрочного контракта с голкипером Юрием Шафинским. С июля 2017 года 24-летний вратарь выступал за «Томь». В нынешнем сезоне он провел 13 матчей (из них девять – «на ноль) и пропустил семь голов. Во время зимнего перерыва Шафинский расторг контракт с «Томью» по обоюдному согласию, поэтому перешел в «Уфу» как свободный агент.

Уже послезавтра состоится судебное заседание, на котором будет решено, останутся ли в СИЗО еще на пару месяцев Александр Кокорин с братом и Павел Мамаев, или их все же выпустят на свободу. Полузащитник «Монако» Александр Головин присоединился к поддержке братьев Александра и Кирилла Кокориных, которые арестованы до 8 февраля по избиению нескольких лиц. 22-летний игрок сборной России опубликовал в инстаграме фото братьев с хештегами #СвободуКокориным, #Сашамыстобой и #СашаКириллМысВами.

#рпл#фк ростов#чемпионат швеции по футболу#фк эстерсунд#чемпионат норвегии по футболу#фк волеренга#фк лиллестрем#чернов евгений#фк краснодар#фк мальме#фк спартак#чемпионат казахстана по футболу#фк актобе#комбаров дмитрий#игнатов михаил#жиго самуэль#ещенко андрей#селихов александр#роша педро#фк уфа#чемпионат армении по футболу#фк арарат-армения#шафинский юрий#лига 1#фк монако#головин александр сергеевич#фк зенит#кокорин александр#фк краснодар#мамаев павел#Возможные трансферы#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта