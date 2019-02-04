У вратаря «Спартака» проблемы, а Головин поддержал Кокорина

Футбол 04 февраля 2019 08:47 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Российские клуб продолжают подготовку ко второй части сезона на сборах в теплых странах. Футболисты «Ростова» в понедельник утром отправятся на зимний сбор в испанскую Марбелью, сообщает пресс-служба желто-синих. Планируется, что в Испании «Ростов» проведет четыре контрольных матча. Соперниками ростовчан станут шведский «Эстерсунд», норвежские «Волеренга» и «Лиллестрем», а также латвийский «Вентспилс».

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Завтра утром "Ростов" отправится в испанскую Марбелью на третий зимний сбор.



Планируется, что желто-синие проведут четыре контрольных матча. pic.twitter.com/xyclLYrc08 — Football Club Rostov (@rostovfc) February 3, 2019

Вместе с «мужиками» на сбор отправится бывший защитник «Зенита» Евгений Чернов. Ожидается, что 26-летний футболист подпишет контракт с ростовчанами, рассчитанный на 3,5 года.

В товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье «Краснодар» обыграл шведский «Мальме» со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Виктор Классон и Ари, забившие на 81-й и 88-й минутах соответственно. В следующем матче «Краснодар» 6 февраля сыграет в Испании с московским «Локомотивом».

«Спартак» назвал соперника, с которым сыграет 6 февраля на сборе в Белеке. Им стал «Актобе» из одноименного города Казахстана. В прошлом сезоне, который в Казахстане проводится по системе «весна-осень», команда заняла седьмое место.

В воскресенье футболисты «Спартака» на сборе в турецком Белеке провели две тренировки. В общей группе занимались Дмитрий Комбаров и Михаил Игнатов, которые в первый день сбора работали по индивидуальной программе с тренером по физпоготовке. Самуэль Жиго тренировался на поле с тренером по физподготовке, Андрей Ещенко – с физиотерапевтом. Вечернюю тренировку из-за боли в спине пропустил Александр Селихов. А Педро Роша ограничился беговой работой из-за ушиба голеностопа, полученного накануне.

«Уфа» провела контрольный матч на сборе в Ларнаке. Команда сыграла вничью с «Араратом-Арменией» (1:1). Первый тайм завершился без голов, а после перерыва защитник Игорь Дивеев вывел «Уфу» вперед, однако через несколько минут соперник из Еревана забил ответный гол. В нынешнем сезоне «Арарат-Армения» занимает четвертое место в национальном чемпионате.

Там же, на сборе в Ларнаке, «Уфа» объявила о подписании долгосрочного контракта с голкипером Юрием Шафинским. С июля 2017 года 24-летний вратарь выступал за «Томь». В нынешнем сезоне он провел 13 матчей (из них девять – «на ноль) и пропустил семь голов. Во время зимнего перерыва Шафинский расторг контракт с «Томью» по обоюдному согласию, поэтому перешел в «Уфу» как свободный агент.

Уже послезавтра состоится судебное заседание, на котором будет решено, останутся ли в СИЗО еще на пару месяцев Александр Кокорин с братом и Павел Мамаев, или их все же выпустят на свободу. Полузащитник «Монако» Александр Головин присоединился к поддержке братьев Александра и Кирилла Кокориных, которые арестованы до 8 февраля по избиению нескольких лиц. 22-летний игрок сборной России опубликовал в инстаграме фото братьев с хештегами #СвободуКокориным, #Сашамыстобой и #СашаКириллМысВами.