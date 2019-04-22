«Спартак» забивает аутсайдеру, а Головин — чемпионам! И что еще произошло, пока вы спали (или ездили на дачу) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.

Вчера вечером на чемпионате мира среди юниоров (игроки до 18 лет) наша сборная дала бой фавориту турнира команде США, но все же уступила со счетом 3:6 , улучшив таким образом результат по сравнению с противостоянием, которое случилось годом ранее. Тогда в Челябинске хозяева в четвертьфинале были биты звездно-полосатыми 1:5. Впрочем, счет не отражает упорного характера игры.

Россияне начали за здравие и к 8-й минуте повели со счетом 2:0, однако еще до перерыва соперник сквитал счет. А во втором периоде наши не совладали с темпом американцев, которые разыгрывали комбинации на самый взыскательный вкус, и пропустили две шайбы. И хотя после второго перерыва Спиридонов сократил разрыв, последнее слово осталось за Хьюзом и Ко, а шестая шайба, влетевшая в ворота Скотникова (замена голкипера была вынужденной), несколько подпортила настроение перед последним матчем в группе со шведами, который состоится 23 апреля. Это будет матч за второе место.

А пересмотреть основные моменты матча ЧМ U18 можно прямо сейчас, прямо здесь #U18Worlds #USARUS



🇺🇸 VS 🇷🇺 (6:3) pic.twitter.com/3JKFi9trFI — Хоккей России (@russiahockey) 21 апреля 2019 г.

Тем временем за океаном Национальная хоккейная лига опубликовала имена трех претендентов на «Норрис Трофи» - приз, вручаемый лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

На эту престижную награду претендуют Брент Бернс («Сан-Хосе»), Марк Джиордано («Калгари») и Виктор Хедман («Тампа Бэй»). Победитель будет объявлен на церемонии вручении наград НХЛ 19 июня в Лас-Вегасе.

А в Торонто на 6-й матч первого раунда Кубка Стэнли приехал «Бостон» и выиграл со счетом 4:2. После этой встречи счет в серии до четырех побед стал равным 3-3, и теперь решающая встреча состоится в ночь на 23 апреля на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Отметим, что российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 16 минут 55 секунд.

Возвращаясь в Россию, обратим внимание на футбольный «Спартак», прервавший серию неудач. Москвичи при участии выздоровевших Лукаса Фернандо и Андрея Ещенко и прощенного Аяза Гулиева на своем поле победили «Енисей» (2:0) и продолжили борьбу за третью путевку в Лигу чемпионов.

По мячу забили клубные воспитанники Николай Рассказов и Гулиев, с чем их и поздравил просидевший весь матч на скамейке запасных капитан красно-белых Денис Глушаков.

А Ещенко на радостях, что после длительного простоя вернулся на футбольное поле, даже поговорил с журналистами. Он согласился с болельщиками, недовольными свистом трибун в концовке, когда «Енисей» остался в меньшинстве и все равно создавал моменты. И в шутку предложил передвинуть себя в нападение.

А на последматчевой пресс-конференции родной спартаковским болельщикам человек и тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поздравил красно-белых с победой и к удивлению многих признал, что москвичам очки были нужнее. И это при том, что его команда идет в зоне вылета! Но, похоже, тренер уже сложил оружие, признав, что спастись практически нереально.

Олег Кононов выглядел довольным, с удовольствием рассуждал о тактических изменениях в игре Луиса Адриано, отдавшего две голевые передачи, и Фернандо, вышедшего на позиции десятки. Заодно, комментируя свист болельщиков на 80-й минуте, он посетовал (показалось, что не без сарказма) на то, что не удалось выиграть крупнее.

И все-таки спартаковцы явно пребывают в хорошем настроении. Клуб даже поздравил в соцсетях бывшего главного тренера Массимо Карреру с 55-летием, с которым в 2017 году выиграл золотые медали чемпионата России. Таким образом «Спартак» в очередной раз продемонстрировал желание свести на нет конфликт с фанами, недовольными его увольнением.

А вот у россиян в Европе дела складываются не лучшим образом. «Монако» Александра Головина уступил в Париже «ПСЖ» (1:3). Впрочем, если бы не воспитанник армейцев, отличившийся на 80-й минуте, дело вообще закончилось разгромом. Однако ему пока рано тягаться с уже взошедшей звездой мирового футбола Килианом Мбаппе, оформившим хет-трик.

У Дениса Черышева вечер также получился неоднозначным. Его «Валенсия» на выезде обыграла «Бетис» (2:1), однако сам россиянин из-за травмы был заменен еще до перерыва. Чуть позже пресс-служба сообщила, что у него диагностировано растяжение. Примечательно, что заменивший Черышева нападающий Родриго также не доиграл до конца – на 82-й минуте он был удален за вторую желтую карточку.