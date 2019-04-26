Евгений Ловчев: Хочу поддержать Кононова - ему нужно дать работать

- Первый пункт, принятый по итогам заседания Совета директоров. «Удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона». Что скажете?

- Скажу, что давно пора. Я как раз сегодня писал об этом в своем фейсбуке. В последнее время в «Спартаке» происходят ненормальные вещи, и это отражается на игре. Это война между болельщиками и отдельными футболистами. Это ситуация после ухода Карреры. Происшествие с Гулиевым. Все это вместе создает негативный фон в команде и вокруг нее, а это отражается на результатах. И виноваты в этом руководители команды, прежде всего, спортивный директор Сергей Родионов и вице-президент Наиль Измайлов. Раньше за атмосферу в коллективе отвечал Николай Петрович Старостин. Он часто приезжал на тренировки, общался с футболистами.

Сережа Родионов, в бытность игроком, был отличным бойцом на поле, но на этой должности ничем себя не проявил. Его вообще не слышно и не видно.

Что касается Измайлова, не считаю его хорошим руководителем. Более того, он неправильно и совершенно не корректно ведет себя по отношению к обществу «Спартак».

- Цитирую дальше решение Совета директоров. «При этом совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон».

- У меня очень хорошие отношения с Олегом Кононовым. Я являюсь воспитанником Николая Петровича Старостина, а он всегда говорил: «Платон мне друг, но истина дороже». И если б я считал, что Кононов не тот тренер, который нужен «Спартаку», я бы так и сказал. Можете не сомневаться.

Но я считаю, что Олег квалифицированный специалист и при определенных полномочиях может поставить в «Спартаке» интересный футбол. Ведь Кононов работает с теми игроками, которые ему достались от Карреры, при нем никого больше не приобрели.

И не только я так думаю. Об этом сейчас уже можно говорить. Недавно мне звонил Валера Рейнгольд и сказал, что нужно поддержать Кононова, мол, его хотят убрать.

А затем мне позвонил Никита Павлович Симонян и попросил телефон Кононова. Сказал, что хочет поддержать в этот непростой момент Олега.

Поэтому скажу так: ветераны из разных поколений «Спартака» поддерживают Олега Георгиевича Кононова. Ему нужно дать работать.

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