Кокорин так ничего и не понял… - Советский спорт
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07 мая 2019 21:30ФутболНиколаев Ярослав

Кокорин так ничего и не понял…

После того как прокурор озвучил свою версию приговора Кокорину, Мамаеву и их малолетним друзьям-недорослям, сомнений в том, что срок в приговоре будет не сильно отличаться от прокурорской версии, не осталось уже ни у кого.

Срок реальный, но, по сути, небольшой. Не осталось сомнений и у Кокорина, похоже. И он пустился во все тяжкие. В частности, потроллил судью.

К чему все эти рассказы, что хотел сказать стихами, но не может вспомнить? Что за детский сад? И ведь что самое печальное – найдутся доброхоты, которые сочтут нужным сейчас держать за распоясавшегося мерзавца кулачки. Саша, мол, мы с тобой.

Ты под судом, тебе уже через день-два срок назначат. А ты все выкаблучиваешься. Ты чего-то до сих пор не понял? Не осознал? Не разобрался? Даже твой товарищ Мамаев – несмотря на то, что воспитан в криминальной среде (судя по манерам папы) – уже давно во всём разобрался. А ты, Александр, всё никак?

Складывается впечатление, отматывая показания последнего месяца назад, что многие вещи, которые в суде произносил Александр – это тоже причудливый, заковыристый троллинг. Хотел, мол, пододвинуть стул, чтобы сесть и поговорить, а ударил им оппонента и т.д.

Президент «Зенита» Александр Медведев сослался на регламент и признался, что Кокорину тоже будет вручена золотая медаль – мол, сыграл пять матчей за «Зенит» в разных турнирах в нынешнем сезоне, значит есть и его вклад в дело победы в чемпионате.

Лично для меня это тот самый случай, когда регламентными нормами можно было бы и пожертвовать. В угоду здравому смыслу. Мы ведь и конституцию, если для дела надо, переписываем. Так чего уж тут с такой мелочью, как футбольный регламент, возиться?

Чемпион – это пример. Пример для подражания. На него смотрят тысячи и миллионы мальчишек. В недавнем интервью хозяин «Краснодара» Сергей Галицкий говорил как раз, как я понимаю, именно об этом, когда объяснял, отчего разорвал контракт с Мамаевым. Не для того он миллионы в детскую академию вкладывает, чтобы эдакий причудливый месседж детишкам послать.

И что? В «Зените» хотят показать подрастающему поколению, что бить людей стулом – в порядке вещей? А если уж хочется так соблюсти регламент, то будьте изобретательнее. Повезут питерский клуб по улицам города во время чемпионского парада – так везите Кокорина с медалью на шее, как и всех, только в одним отличием: он в клетке должен сидеть. Он же опасен для людей, ведь так? И еще не освобожден. Так что и регламент соблюли, и месседж верный послали, и закон не нарушили. Оставили в клетке.

Адвокат: Если Кокорина и Мамаева не отпустят из зала суда, то до зоны они не доедут

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