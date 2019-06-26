Александр Дюков: России надо равняться на немцев, а не на исландцев Глава Российского футбольного союза подвел итоги исполкома, на котором был принят новый лимит на легионеров в РПЛ.

О ФОРМУЛЕ «8+17»

– Я бы не стал выделять вопрос о лимите из общего ряда. Мы посвятили ему 5-7 минут. Настоящие обсуждения состоялись раньше, на тех совещаниях, которые проводила премьер-лига. Можно даже сказать, что де-факто решение было принято несколько недель назад. А на исполкоме договоренности между РФС и РПЛ оформили юридически.

– Допускаете, что через несколько сезонов придется возвращаться к прежней схеме лимита «6+5» или придумывать что-нибудь новенькое?

– Никогда не говори «никогда». Но я надеюсь, что лимит «8+17» приживется. Другое дело, что кардинально ситуацию он не поменяет. Для прогресса нужно серьезно заняться детско-юношеским футболом. Когда построим систему развития и подготовки резерва, такой инструмент, как лимит на легионеров, сам себя исчерпает и будет не нужен.

У РФС есть видение системы, которая будет готовить молодежь для сборных. На ее построение уйдет не один год. Можете посмотреть на опыт других стран. Возьмите ту же Германию… Вот опыт Исландии не подойдет. Там всего 300 тысяч жителей. У нас же огромная страна, 140 миллионов человек.

Но это не означает, что ждать нужно десятки лет. Некоторые уже принятые инициативы и проекты могут дать результат в самое ближайшее время.

– Может лимит исчезнуть, скажем, к 2030 году?

– Прямо сейчас ответить уверенно, что наши реформы, в том числе и новый лимит, дадут эффект, невозможно. Необходимо пройти определенный путь, чтобы молодые российские футболисты начали в массовом порядке составлять хорошую конкуренцию иностранным сверстникам. Тогда искусственная поддержка нашим талантам будет не нужна.

– Ждете повышения качества легионеров РПЛ?

– Число иностранцев в заявке – восемь – заставит клубы более качественно подходить к вопросам селекции. Было бы неплохо, если бы появились какие-то критерии. Прозрачные условия отсекут некачественных легионеров. Члены исполкома тоже высказывались за четкие правила, но пока их нет. Положить такие критерии на бумагу непросто. Можно еще создать комиссию, чтобы принимала решения по персоналиям, но, как мне кажется, это будет не совсем правильно. Сейчас Михаил Гершкович вновь взялся за разработку. Планируем представить план к следующему исполкому в июле.

– Новый лимит поддержал «Зенит», у которого 12 легионеров с длинными контрактами?

– Поддержали все клубы. Повторюсь, это очень важно. Новый лимит позволяет раскрыться российским игрокам. По сравнению с «6+5» есть большая разница. Меняется стратегия. Раньше конкретное амплуа было закреплено за легионером, под которым могли сидеть на лавке еще два. Сейчас же так нельзя. Если иностранец выходит на поле, то его подпирает россиянин. Вероятность того, что он получит игровую практику, выше.

О РАСШИРЕНИИ ЛИГИ

– Поднимался ли на исполкоме вопрос возможного расширения премьер-лиги?

– Сегодня это затрагивалось только косвенно. Говорили, что нужно больше проводить матчей с сильными соперниками. Если премьер-лига обоснует необходимость, решение может быть принято. Об этом много говорил президент ЦСКА Евгений Гинер, но он хотел, чтобы в нашем чемпионате играли условные «Кайрат» из Алма-Аты и БАТЭ из Белоруссии.

– Но УЕФА же в свое время жестко отреагировал на идею объединения чемпионатов России и Украины, заявляя о невозможности такого варианта.

– Не соглашусь с вами, что это невозможно. Я не конкретно про Украину, а об иностранных участниках РПЛ. Есть же пример АПЛ, где могут выступать валлийские клубы. Да, решение будет непростым, ведь в своих чемпионатах у команд есть определенная квота для еврокубков… Здесь недопонимание может возникнуть не с УЕФА, а с самими клубами и национальными федерациями.

– Так подобное расширение возможно с сезона-2020/21?

– Если это необходимо, я бы не откладывал решение. Считаю, матчей в премьер-лиге должно быть больше. 31-32 за сезон для некоторых участников – это очень мало.

О СИСТЕМЕ VAR

– Будут ли использоваться услуги видеоассистентов судей в РПЛ-2019/20?

– Вопрос решен. Система будет запущена с первых туров. Может, не на всех матчах, но VAR в премьер-лиге появится.

– Подрядчик по внедрению системы еще не выбран?

– Проводится тендер, по результатам которого определятся подрядчики. Деньги платит премьер-лига, мы же проследим за соблюдением определенных технических требований. Кто предложит условия лучше, тот и будет подрядчиком. Изначально участие в тендере принимали три компании, сейчас осталось две.

– Один из них – официальный вещатель РПЛ. Не возникнет ли конфликта интересов, если за повторы будет отвечать телекомпания, у которой тот же хозяин, что и у «Зенита»?

– И что? Еще вспомните интересы «Оренбургу», у которого тот же спонсор. Считаете, «Зенит» может давать команду операторам VAR? Кому-то нужен такой скандал?

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

– Какие функции будет выполнять новый состав попечительского совета, в который вошли крупные российские бизнесмены?

– В соответствии с положением – это помощь и поддержка РФС. В ближайшее время состав может быть увеличен.

О ПРОВОКАЦИИ ГРУЗИНСКИХ ИГРОКОВ

– Как оцениваете поступок нескольких клубов Грузии, игроки которых вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами?

– Тут надо говорить не только об игроках, но и о Федерации футбола Грузии. У нас есть основания полагать, что там нарушили принцип политической нейтральности. ФИФА обязана отреагировать. Согласно статье 15, ассоциации должны быть нейтральными в вопросах политики и религии, избегать любых форм вмешательства. Федерация футбола Грузии нарушила это. Это провокация.

– В акции участвовали и граждане РФ…

– Мы надеемся, что ФИФА даст оценку.

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