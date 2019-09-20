Снова вместе, снова рядом. Оба отсидевших оказались де юре вне футбола

День пятницы принес то, что в принципе и должен был принести в истории с Кокориным и Мамаевым. Сбой случился пока что лишь в их преждевременном выходе из мест не столь отдаленных. Что-то подсказывает, что там принимающие решения опирались не только на букву закона, подтверждением чему четвертый узник, про которого попросту забыли и который так и остался сидеть.

И вот, казалось, прыгнули оба футболиста на проторенную колею – медосмотр Кокорина, нерасторгнутый контракт у Мамаева. Вот-вот на поле, глядишь, уже появятся. Но есть иногда в мире и высшая справедливость. Регистрацию контракта Кокорина завернули в РФС (есть все-таки там адекватные люди, выходит!), а контракт Мамаева все-таки расторгнут.

Как водится в таких случаях – «по взаимному соглашению сторон». Ясно, что в ближайшее время мы не узнаем о конкретных деталях, да и разве нужны они нам сейчас?

Главное – только в одном заключается. В футболе должны быть помимо бизнес-идей еще и какие-то чистые идеалы. Уж извините за романтизм, столь мне несвойственный. Два засранца, которые решают вопросы при помощи стульев и которые опираются только на власть денег, не должны больше играть в футбол. Понятно, что они в него рвутся, так как больше ничего в этой жизни не умеют. Но это же не повод их туда сразу запускать.

Семак позволил себе гневную тираду в адрес тех, кто не допускает Кокорина к игре (там ведь из официального заявления РФС следует буквально следующее: отказано по одной простой причине – футболист, сидя в колонии, не мог состоять в трудовых отношениях с клубом, стало быть, подать документы на его регистрацию было нельзя, правила едины для всех), но потом разум взял верх (либо сверху посоветовали попридержать коня) и пост в инстаграме он удалил, так и не ответив, кстати, на мой вопрос в комментариях).

Некоторые журналисты уже закидывают инсайды про переход Мамаева в «Динамо» (но тут надо понимать, что исходит информация от журналистов, крайне недружественных по отношению к Роману Орещуку, который работает в «Динамо» спортивным директором), другие чуть шире смотрят на ареал обитания футболиста в дальнейшем.

В любом случае, по состоянию на сегодня де юре оба вне футбола, у обоих нет зарегистрированных, а значит действующих контрактов.