У тренера «Арсенала» коронавирус, «МЮ» победил в Австрии, Виллаш-Боаш предлагает все отменить - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
13 марта 2020 08:45ФутболКузнецов Дмитрий

У тренера «Арсенала» коронавирус, «МЮ» победил в Австрии, Виллаш-Боаш предлагает все отменить

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

Черный четверг

Вчерашний день стал поистине черным четвергом для профессионального спорта. Новости об отмене и приостановке чемпионатов из-за эпидемии коронавируса шли одна за другой из различных концов света. НБА, Формула-1, европейские футбольные чемпионаты, НХЛ… На этом фоне вечером даже непривычно выглядели спортивные результаты тех соревнований, которые вчера состоялись.

В Москве был сыгран шестой матч серии между столичными «Динамо» и «Спартаком». Игра стала исторической - прошла без зрителей. Впрочем, причиной полного отсутствия болельщиков на трибунах был не проклятый китайский вирус, а неразрешимая ситуация, которая возникла после выхода указа мэра Москвы.

Сергей Собянин, как известно, запретил проводить в городе мероприятия с участием более пяти тысяч человек. А красно-белые к этому моменту продали на встречу с динамовцами семь тысяч билетов. В итоге решили деньги за билеты всем болельщикам вернуть и не устраивать неразбериху, непонятным образом отсеивая две тысячи зрителей.

По-моему, все сделали абсолютно правильно. Другого нормального варианта в этой ситуации просто не находилось. «Спартаку», впрочем, от этого не легче – поражение в овертайме и серии. Олег Знарок после матча сказал, что для победы его команде, возможно, не хватило эмоций трибун. Игра-то у красно-белых была домашняя. На коронавирус сейчас можно списывать все.

«Динамо» в полуфинале «Запада» должно встретиться с ЦСКА. Со зрителями или без – сейчас, думается, не столь важно. Не отменили бы хоккей в столице совсем, что, судя по событиям в мире, вполне вероятно.

Хотя настрой у наших хоккеистов вполне боевой. Я бы даже сказал бесшабашный. Новости об отмене матчей НХЛ защитник «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал после победы так: «О чем говорит тот факт, что все закончили играть кроме России? Что мы одни не бздим!» Это, конечно, похвальное качество, особенно для хоккеиста. Но на днях, извиняюсь, не бздел и центровой «Юты» Руди Гобер, решивший посмеяться над коронавирусом. Француз на показ потрогал все микрофоны на пресс-конференции в знак своего презрения к болезни и массовой панике, охватившей весь мир. Теперь у Гобера нашли этот вирус. А в НБА перестали играть в баскетбол.

АПЛ держалась, но, похоже, это не на долго

Ночью пришли нехорошие новости из Англии. Коронавирусом заразился тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета. Вся команда отправлена на карантин.

Сотрудники клуба, которые контактировали с испанцем, были сразу изолированы. Это работники базы, и их достаточно много, игроки первой команды, тренерский штаб, а также нескольких работников академии, которые тоже могли пересекаться с Микелем.

«Арсенал» проведет дезинфекцию базы главной команды и академии. Те сотрудники клуба, кто не контактировал с Артетой, вернутся к работе в ближайшие дни.

Дальнейший план действий «Арсенал» будет согласовывать с представителями медицинских организаций, руководством АПЛ, FA и клубов, с которыми команде предстояло играть. Но уже понятно, что несколько ближайших матчей лондонцы пропустят.

Следом «Челси» объявил о том, что19-летний полузащитник клуба Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус. Все, кто с ним контактировал, будут изолированы. Речь идет о тренерах, игроках и персонале «Челси».

А до этого момента АПЛ держалась. Буквально за час до появления новости про Артету пресс-служба лиги выступила с официальным заявлением, в котором подчеркивала, что матчи 30-го тура пройдут хотя и без зрителей, но и без изменений. АПЛ приняло такое решение даже несмотря на то, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон порекомендовал отменить все массовые мероприятия. Теперь, конечно, стоит ждать полной остановки турнира.

Приняло решение отменить первый этап сезона-2020 и руководство Формулы-1, ФИА и организаторы Гран-при Австралии. Коронавирусом заразился один из сотрудников команды «Макларен». Подробности можете узнать здесь.

«МЮ» громит австрийцев

Словно в отместку вирусу, добравшегося до английского футбола, в Лиге Европы вчера разбушевался «Манчестер Юнайтед». То ли отсутствие зрителей надломило ЛАСК, то ли подопечные Оле-Гуннара Сульшера были действительно так хороши, но второй матч в этой паре, по сути, теперь не нужен. 0:5 дома не оставляет австрийцам никакой надежды. Возможно, они заранее полагают, что ответного матча не будет и так. Все идет к отмене и Лиги Европы, и Лиги чемпионов. Так чего особенно упираться, тем более когда твоих фанатов на стадионе нет.

К отмене всех турниров вчера вечером призвал и бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Он предлагает равняться на Китай, где к проблеме коронавируса отнеслись куда серьезнее, чем это делают в Старом Свете. Остается только с ним согласиться.

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