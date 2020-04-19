Кокорин стал авторитетом, игроки «Краснодара» ушли в загул, Зарипову мало денег - Советский спорт
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19 апреля 2020 08:00ФутболКузнецов Дмитрий

Кокорин стал авторитетом, игроки «Краснодара» ушли в загул, Зарипову мало денег

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

У КОКОРИНА ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ ИТАЛИИ

Форвард «Сочи» Александ Кокорин в субботу делился ближайшими планами в прямом эфире инстаграма журналиста Нобеля Арустамяна. И рассказал много чего занимательного.

«До 17 мая действует моя аренда в «Сочи», - заявил нападающий. - До 30 июня принадлежу «Зениту». Получается, на месяц должен буду вернуться в Санкт-Петербург. Непонятно, как будут продлевать аренду, если будут. Могу ли представить себя в футболке «Зенита»? Конечно, могу».

Кокорин также подтвердил желание уехать за рубеж.

«Я бы хотел поиграть в европейской топ-лиге. Реальные варианты есть. Не из Испании. Не из Англии. Из Италии? Да. Но названия команд не назову. Скажу только, что у меня нет цели попасть в ту же Италию просто ради того, чтобы сыграть с «Ювентусом» или «Интером». Нет, я хочу не просто играть, но и за что-то бороться».

Еще бывший узник Бутырки объяснил, почему убрал изображение президента со своей аватарки в мессенджере.

«Раньше на аватарке стоял Путин, потому что я был молодым, наивным, патриотом страны. Не видел ничего плохого в системе. Почему поставил свое фото? Я не разочаровался в президенте, вовсе нет. Просто огорчился некоторым отрицательным моментам в системе. Раньше Путин был 100-процентным авторитетом для меня, теперь для меня такой авторитет - только я сам».

Ну что тут скажешь – скромнее надо быть, Александр, тем более после всем известной истории.

ВАНДЕРСОН УСТРОИЛ ПЬЯНУЮ ВЕЧЕРИНКУ

Футболисты «Краснодара» нападающий Вандерсон и полузащитник Кайо нарушили карантин. Об этом информирует Metaratings.ru.

Согласно источнику, Вандерсон устроил у себя дома пьяную вечеринку, куда пригласил и партнера по команде Кайо, ставшего игроком «быков» летом 2019 года. Сообщается, что спортсмены употребляли алкоголь, вдыхали непонятный газ, а также курили кальян.

Пресс-служба «Краснодара» так прокомментировала инцидент: «Футболисты находятся в отпуске. На данный момент никакой другой информацией мы не обладаем».

Другими словами, пресс-служба клуба отфутболила все это от греха подальше, очевидно, не желая сказать лишнего в наше тяжелое время. Может, оно и правильно – пусть с этими бразильцами и их вечными карнавалами разбираются большие начальники.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СТАРТУЕТ 7 АВГУСТА

УЕФА планирует возобновить игры еврокубков в самом начале августа. Предполагается, что Лига Европы стартует 2-3 августа, а Лига чемпионов вернется 7-8-го числа. При этом матчи будут проходить каждые три дня.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов 29 августа в Стамбуле, а финал Лиги Европы – 26-го в Гданьске.

«АК БАРС» НЕ МОЖЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ С ЗАРИПОВЫМ

«Ак Барс» пока не может договориться о новом контракте с нападающим Данисом Зариповым. Казанский клуб предлагает ветерану зарплату в два с половиной меньше той, которую хоккеист получал в сезоне-2019/20.

По сведениям СМИ, Зарипов зарабатывал 100 миллионов рублей в год, в то время как «Ак Барс» готов платить форварду 40 млн, что не устраивает игрока.

Руководители «Ак Барса» считают, что Зарипов в следующем сезоне не сможет играть регулярно в силу возраста. Пятикратному обладателю Кубка Гагарина 26 марта исполнилось 39 лет. Другая причина, из-за которой клуб не может платить прежние деньги, – потолок зарплат в КХЛ в 900 млн.

Накануне мы сообщали, что те же проблемы возникли при подписании нового контракта с «Магниткой» у Сергея Мозякина. Заслуженному ветерану также 39 лет, но он не согласен на существенное понижение оклада.

С учетом нынешней ситуации в стране и мире хочется сказать: ребята, вы бы посмотрели по сторонам как следует, поговорили с простыми людьми - и брали бы то, что пока еще дают. Это точно не самые плохие бабки. А то досидитесь, когда не получите и этого.

КАРЛСЕН ЛИДИРУЕТ В ОНЛАЙН-ТУРНИРЕ

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен с победы начал онлайн-турнир Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом 250 тысяч долларов. В матче первого тура норвежец взял верх над американцем Хикару Накамурой - 3:2.

По регламенту участники проводят матчи из четырех партий по рапиду с контролем времени 15 минут плюс 10 секунд на ход. Победитель получает три очка, проигравший — ноль. Ничьих нет, в случае равенства в счете назначается армагеддон (особая партия, в которой у черных отведенное время на партию на минуту меньше, чем у белых, но для победы им достаточно ничьи; право выбора цвета фигур определяется жребием). За такой выигрыш начисляется два очка, уступившему — одно.

По итогам четырех партий между Карлсеном и Накамурой была зафиксирована ничья 2:2, в армагеддоне победу одержал чемпион мира. В другом матче дня китаец Динь Лижэнь одолел выступающего под флагом ФИДЕ иранца Алирезы Фируджи — 2,5:1,5.

19 апреля играют россиянин Ян Непомнящий с американцем Фабиано Каруаной, а также француз Максим Вашье-Лаграв с Анишем Гири из Нидерландов.

Турнир продлится до 3 мая, победитель получит 70 тысяч долларов.

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