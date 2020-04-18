Александр Кокорин: Раньше 100-процентным авторитетом был Путин, теперь – только я

«Раньше на аватарке стоял Путин, потому что я был молодым, наивным, патриотом страны, не видел ничего плохого в системе, - рассказал Кокорин в прямом эфире инстаграма журналиста Нобеля Арустамяна. - Почему поставил свое фото? Я не разочаровался в президенте, вовсе нет. Просто огорчился некоторым отрицательным моментам в системе. Раньше Путин был 100-процентным авторитетом для меня, теперь для меня такой авторитет - только я сам».

Также Кокорин, арендованный «Сочи» у «Зенита», рассказал о специфике тренировок в курортном городе, непонятных моментах с контрактом, предложениях из Европы, интересе «Локомотива» и приветствовал подключившегося к эфиру Массимо Карреру.