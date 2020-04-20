РПЛ вернется в июне-июле, «Наполи» хочет Азмуна, Италия теряет на спорте 60 миллиардов - Советский спорт
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20 апреля 2020 08:00ФутболКузнецов Дмитрий

РПЛ вернется в июне-июле, «Наполи» хочет Азмуна, Италия теряет на спорте 60 миллиардов

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

РПЛ ГОТОВИТСЯ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ СЕЗОНА С СЕРЕДИНЫ ИЮНЯ

Российская премьер-лига планирует возобновить чемпионат либо в середине июня, либо в июле. Турнир был приостановлен 17 марта после 22 туров, а РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.

РПЛ информирует, что сезон будет возобновлен, как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий. Отмечается, что рассматривается вариант доигрывания оставшихся восьми туров без зрителей, если других возможностей не будет.

Не понятно, правда, как могут футболисты начать игры в июне, если Москва и окрестности, где самая неблагоприятная ситуация, еще даже не достигли пика эпидемии. Подъем на «вершину» и выход на плато, по мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, есть надежда увидеть на следующей неделе.

Но так это уже конец апреля, а там пока плато, пока спуск, и все это, если не будет непредвиденного роста, займет не одну неделю. Ко всему прочему футболистам надо две-три недели, чтобы восстановить утраченные за время просиживания на карантине кондиции. Так что середина июня – это для самоуспокоения, а реальность говорит о том, что если к августу начнем играть в футбол, то сильно повезет.

Также лига сообщила о том, какие рекомендации дала ФИФА по поводу контрактов футболистов.

«НАПОЛИ» ПРЕДЛАГАЕТ АЗМУНУ КОНТРАКТ НА ПЯТЬ ЛЕТ

Эксперт Transfermarkt Николо Скира в своем твиттере сообщил о переговорах «Наполи» с Фали Рамадани, агентом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Неаполитанский клуб предлагает 25-летнему форварду сборной Ирана контракт на 5 лет, надеясь, что тот сможет заменить в команде польского нападающего Аркадиуша Милика. Скира отмечает, что «Зенит» хочет выручить на продаже своего футболиста от 30 до 35 миллионов евро.

Азмун в нынешнем сезоне в 21 матче забил 10 голов и сделал 6 передач. Также на его счету 2 гола в 6 играх группового этапа Лиги чемпионов. В феврале 2019 года «Зенит» приобрел иранца у «Рубина» за 12 млн евро.

ИТАЛИЯ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ 60 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО ИЗ-ЗА ОСТАНОВКИ СПОРТА

Газета Corriere dello Sport провела исследование, посчитав возможные убытки Италии из-за отмены спортивных соревнований. Экономика страны потеряет 60 миллиардов евро в том случае, если все турниры нынешнего сезона будут завершены досрочно.

Эта сумма составляет 3,8 процента ВВП Италии. Издание отмечает, что отмена соревнований затронет более 14 миллионов человек по всей стране.

В худшей ситуации из всех находится баскетбольная серия А. Лига может потерять около 40 миллионов евро при общем доходе в 110 млн.

ИГРОКИ И ТРЕНЕРЫ «РОМЫ» ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ЗАРПЛАТЫ НА 4 МЕСЯЦА

Официальный сайт «Ромы» сообщил, что игроки и тренеры приняли решение отказаться от заработной планы на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. Такая мера вызвана намерением сократить финансовые потери, а также поможет выплачивать зарплаты сотрудникам римского клуба, которые ранее были отправлены в отпуск.

Лондонский «Челси договорился с игроками о снижении зарплат на 10 процентов, хотя руководство клуба предлагало ужаться на 30. Футболисты будут получать на 10% меньше в течение 4 месяцев, начиная с мая. Капитан «синих» Сесар Аспиликуэта провел опрос среди одноклубников и получил согласие, сообщает Daily Mail. Также на сокращение зарплаты пошел главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, оклад которого уменьшится на 25%.

Соглашение позволит клубу сэкономить 10 миллионов фунтов.

Ранее лондонский «Арсенал» договорился снизить выплаты игрокам на 12,5 процентов в течение года, став первым клубом АПЛ, который пойдет на сокращение платежной ведомости.

ВСЕГО ТРИ КЛУБА АПЛ СМОГУТ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ТРАНСФЕРЫ

Бывший спортивный директор «Ливерпуля» и лондонского «Тоттенхэма» Дэмьен Комолли в интервью для телеканала Sky Sports рассказал, каким станет трансферный рынок после пандемии.

«На днях один знакомый агент сказал мне, что ближайшим летом только три клуба премьер-лиги смогут тратить деньги на трансферном рынке, – заявил Комолли. – Не знаю, насколько это верно, но обычно, когда агенты говорят такое, у них есть инсайдерская информация. Вполне возможно, мы увидим крайне низкую трансферную активность. Будут обмены, аренды, а также значительное снижение трансферных сумм. Чем дольше будет продолжаться кризис, тем больше клубов окажутся в затруднительном финансовом положении. Сначала уменьшатся зарплаты игроков, а затем – цены на трансферном рынке».

НЕПОМНЯЩИЙ ПРОИГРАЛ НА СТАРТЕ ОНЛАЙН-СУПЕРТУРНИРА

Пока весь спортивный мир встал на паузу, шахматисты нашли способ не только продолжить игру, но и подзаработать. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен организовал онлайн-турнир Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом 250 тысяч долларов. Состав участников очень сильный. Вчера продолжались партии первого тура.

Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл американцу Фабиано Каруане со счетом 2,5:1,5. В другой встрече игрового дня француз Максим Вашье-Лаграв одолел Аниша Гири из Нидерландов - 3:1.

Накануне Карлсен переиграл американца Хикару Накамуру (3:2), а иранец Алиреза Фируджа уступил китайцу Дину Лижэню (1,5:2,5).

После первого тура в лидерах Динь Лижэнь, Вашье-Лаграв и Каруана – по 3 очка, У Карлсена - 2 очка, у Накамуры — одно, Непомнящий, Фируджа и Гири очков пока не набрали.

По правилам соревнований участников обязали установить веб-камеру, она показывает действия шахматиста во время игры. В самом компьютере нет никаких программ, кроме средств проведения онлайн-игры, а комнаты игроков должны быть оборудованы двумя дополнительными веб-камерами для отслеживания всего, что происходит в помещении. Доступ к веб-камерам есть только у главного арбитра турнира.

По регламенту участники проводят матчи из четырех партий по рапиду с контролем времени 15 минут плюс 10 секунд на ход. В случае равенства в счете назначается армагеддон.

В следующем туре 21 апреля Непомнящему будет противостоять Вашье-Лаграв. Турнир продлится до 3 мая, а победитель получит 70 тысяч долларов. Для эпохи карантина – запредельные доходы.

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