УЕФА отменил ультиматум, голландцы – футбол до 1 сентября, а белорусский хоккей поразил вирус - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2020 08:09ФутболКузнецов Дмитрий

УЕФА отменил ультиматум, голландцы – футбол до 1 сентября, а белорусский хоккей поразил вирус

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

УЕФА СНОВА РЕКОМЕНДОВАЛ ДОИГРАТЬ СЕЗОН

Во вторник УЕФА провел видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций и обсудил возможное завершение текущего сезона. Организация настоятельно рекомендовала доиграть национальные чемпионаты. Однако если раньше это делалось практически в ультимативном тоне, с угрозами для тех, кто ослушается, в виде исключения из еврокубков, то теперь УЕФА, похоже, смягчил свою позицию, заявив, что в случае остановки внутренних чемпионатов разработает определенные принципы участия команд в европейских турнирах.

Напомним, что первой в Европе решила завершить «обрезанный» чемпионат Бельгия, несмотря на рекомендации УЕФА делать все централизованно. Чемпионат страны был остановлен из-за пандемии коронавируса, а совет директоров лиги утвердил это решение на общем собрании.

Большинство же стран долго держались, хотя призывы прекратить сезон раздавались в разных концах Старого Света едва ли не ежедневно. В том числе и в России, где инициаторами отмены доигровки выступают боссы «Спартака» и «Урала». Единства в этом вопросе не наблюдается до сих пор, и это понятно. К примеру, Англия и Германия горят желанием завершить свои чемпионаты, так как их клубы и лиги теряют из-за прекращения сезона большие деньги от телеконтрактов. Но за что нужно умирать тем, для кого продолжение турниров без зрителей сулят одни убытки и ненужные риски?

ПРЕМЬЕР НИДЕРЛАНДОВ ОТМЕНИЛ СПОРТ ДО ОСЕНИ

Не случайно соседи бельгийцев вчера также постановили не играть в футбол в ближайшее время. В Нидерландах сообщили о досрочном завершении футбольного сезона. Премьер-министр страны Марк Рютте выступил с заявлением, подчеркнув, что запрет на спортивные мероприятия продлится до 1 сентября. Отмечается, что правительство Нидерландов не поддержало идею лиги о проведении матчей при пустых трибунах.

Королевский футбольный союз отметил, что решение об определении чемпиона будет принято после консультаций с УЕФА. Предстоит также назвать клубы, которые осенью представят страну в еврокубках. Голландцы собираются использовать текущую таблицу, где лидирует «Аякс». При этом команду из Амстердама, скорее всего, не станут объявлять чемпионом.

В отборочный турнир Лиги чемпионов, вероятно, будут заявлены «Аякс» и АЗ, Лиги Европы — «Фейеноорд». Останется определиться с еще двумя участниками ЛЕ, так как финал Кубка между «Утрехтом» и «Фейеноордом» не был сыгран.

На решение остановить футбольный сезон повлиял тот факт, что Fox Sports полностью перечислил клубам деньги за продажу телеправ. Последний транш в 20 миллионов евро был переведен несколько дней назад.

Раз уж речь зашла о голландцах, сообщим также, что вчера «Фейеноорд» продлил контракт с бывшим главным тренером «Зенита» и сборной России 72-летним Диком Адвокатом. Соглашение рассчитано до середины 2021 года.

ВОЗ ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНОГО ФУТБОЛА ДО КОНЦА 2021 ГОДА

Всемирная организация здравоохранения посоветовала УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года. Как утверждает бразильское издание Veja, рекомендация была озвучена во время видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов.

По мнению эпидемиологов, выступавших с презентацией, существует риск новой волны эпидемии коронавируса в следующем году, поэтому ВОЗ полагает разумным отказаться от футбольных турниров с участием команд из разных стран.

КОВАЛЬЧУКА НАЗВАЛИ САМЫМ ВЕСЕЛЫМ

НХЛ в лице журналиста Павла Стрижевского провела онлайн-конференцию с тремя российскими легионерами - нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным, защитниками Дмитрием Орловым из «Вашингтона» и Михаилом Сергачевым из «Тампа-Бэй».

В ходе беседы их попросили назвать лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне. Сергачев объявил партнера по команде Никиту Кучерова, а Малкин с Орловым – Артемия Панарина, подчеркнув, что тот проводит отличный сезон, играя первый год в новой команде, и что если бы чемпионат продолжился, то «Рейнджерс» могли попасть в плей-офф.

Самым веселым Малкин с Сергачевым признали Илью Ковальчука из «Вашингтона», при этом Евгений добавил еще Никиту Гусева из «Нью-Джерси», а Михаил – снова партнера, вратаря «Тампы» Андрея Василевского. Орлов же отметил «челябинского отморозка», намекая на одноклубника Евгения Кузнецова.

ИГРОК COVID-19 ПОБЕДИЛ КОМАНДУ ЛУКАШЕНКО

Партнер президента Белоруссии Александра Лукашенко по хоккейной команде заразился коронавирусом. Белорусский хоккеист Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на COVID-19.

Мелешко, выступавший в России за «Спартак», «Салават Юлаев» и «Сибирь» и завершивший профессиональную карьеру в 2017 году, был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Хоккеист заболел спустя неделю после окончания любительского чемпионата Белоруссии, когда вся президентская команда уже находилась в отпуске.

Пресс-служба президента так отреагировала на новость: «Самочувствие Александра Лукашенко? Не дождетесь!»

Помнится, Батька недавно убеждал с экранов ТВ, что вирус и хоккей - вещи несовместимые. Но, как видим, у игрока COVID под номером 19 другие мысли на этот счет. Вчера также пришла информация от telegram-канала NEXTA, согласно которой в белорусском хоккейном клубе «Неман» зафиксирована вспышка коронавируса. Инфицировано 23 хоккеиста.

Отмечается, что положительные тесты сдали Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен. Игроки прилетели в Белоруссию из Финляндии. Потом заболели вратарь Виктор Мойсеенко и форвард Никита Бастрыкин.

В юношеской команде зафиксировано 17 случаев заражения опасной инфекцией. Молодых хоккеистов намерены изолировать на базе отдыха «Свитанак».

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