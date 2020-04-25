Кокорин хочет в «Рому», голландцы без чемпиона, но со скандалом, Хабиб вернется осенью - Советский спорт
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25 апреля 2020 08:00ФутболКузнецов Дмитрий

Кокорин хочет в «Рому», голландцы без чемпиона, но со скандалом, Хабиб вернется осенью

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

КОКОРИН ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛЮБИТ ПИТЕР

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о контактах с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Я разговаривал на бытовые темы, он знает, что я сейчас вернулся в Питер. Я обращался в «Зенит», мне были нужны тренажеры, и они пошли навстречу, дали все, что нужно», - пояснил Кокорин в эфире ютуб-канала «КраСава».

Он также отметил, что существует большая вероятность того, что вернется в «Зенит».

«Это от них зависит. Я клубу принадлежу по контракту. Я по-прежнему люблю Питер. Если мы сядем, поговорим хорошо, то, конечно, я выберу Питер. Но если поговорим плохо, то оказаться в таком клубе, как «Рома» – большая мечта».

Что-то подсказывает, что все эти итальянские варианты в последнее время всплыли со слов Кокорина не случайно. Больше для того, очевидно, чтобы руководство сине-бело-голубых не шибко торговалось по новому соглашению. Тем более что Александр вправе считать себя обиженным – в аренду в «Сочи» он уезжал, как помним, с большой неохотой и скверным настроением. Так что теперь наверняка ждет от Миллера и Ко как минимум компенсацию за моральный ущерб.

Ну а если не срастется, то «Рома»… Вот не поверю, что Рим его ждет. Если не Питер, то тогда скорее Москва.

В НИДЕРДЛАНДАХ ЗАВЕРШИЛСЯ СЕЗОН, НО СТАРТОВАЛ СКАНДАЛ

Королевский футбольный союз Нидерландов после консультаций с клубами, игроками и тренерами принял решение досрочно завершить сезон-2019/20. Как сообщает пресс-служба Эредивизии, места в еврокубках будут распределены на основе текущей турнирной таблицы.

Несмотря на то что «Аякс» лидировал в турнире на момент приостановки сезона, команда не получит титул чемпиона. Одновременно с этим «Ден Хааг» и «Валвейк», занимавшие соответственно 17-е и 18-е места, не покинут лигу, а лучшие команды второго дивизиона «Камбюр» и «Де Графсхап» не будут повышены в классе.

В следующем розыгрыше Лиги чемпионов участие примут «Аякс» и «АЗ Алкмар», а в Лиге Европы выступят «Фейеноорд», «ПСВ» и «Виллем II».

Главный тренер ФК «Камбюр» Хенк де Йонг подверг Королевский футбольный союз резкой критике за решение завершить сезон без понижения и повышения команд в классе.

«Для меня это величайший позор голландского спорта за всю историю. Вы будете нести ответственность за это всю свою жизнь. У нас было решение УЕФА, голосование и рейтинги. Наше лидерство в одиннадцать очков. То, что произошло, не достойно спорта».

Возмущен решением не доигрывать чемпионат и «Утрехт». Клуб намерен подать в суд на Королевский футбольный союз за досрочное завершение сезон. После 25 туров «Утрехт» набрал 41 очко и занимал шестое место, отставая от «Виллем II» на три балла и имея игру в запасе. Однако из-за досрочной остановки турнира команда не смогла попасть в Лигу Европы.

ФИФА РАЗДАСТ ФЕДЕРАЦИЯМ 150 МИЛЛИОНОВ

В ближайшие дни ФИФА выделит средства, причитающиеся членам ассоциации на 2019 и 2020 годы. Деньги предназначены в качестве помощи футбольному сообществу, пострадавшему от пандемии.

Как сообщает пресс-служба организации, в общей сложности между 211 национальными федерациями будет распределено 150 миллионов долларов.

«Этот план финансовой помощи стал возможен благодаря сильному финансовому положению, которое ФИФА смогла консолидировать за последние четыре года. Следующие этапы плана в настоящее время дорабатываются и будут опубликованы в соответствующее время», - говорится в сообщении официального сайта ФИФА.

Отмечается, что эта помощь должна использоваться для выполнения финансовых обязательств, которые федерации могут иметь перед персоналом и другими третьими сторонами.

UFC 249 ПРОЙДЕТ 9 МАЯ В ДЖЕКСОНВИЛЛЕ

Глава UFC Дана Уайт заявил, что чемпион промоушена в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон в сентябре или октябре. Об этом функционер объявил в интервью ESPN. 18 апреля российский боец должен был биться с американцем Тони Фергюсоном, однако из-за ситуации с коронавирусом поединок был отменен.

В последнем бою Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье на турнире UFC 242, который прошел 7 сентября 2019 года.

Уайт также сообщил, что турнир UFC 249 планирует провести 9 мая в городе Джексонвилл штата Флорида. Поединки будут проводиться без зрителей. Ожидается, что бой за титул временного чемпиона мира между Фергюсоном и Джастином Гэтжи станет главным событием вечера.

Кроме этого, Доминик Круз проведет бой с чемпионом легчайшего дивизиона Генри Сехудо. Также сразятся: Дональд Серроне — Энтони Петтис, Джереми Стивенс — Келвин Каттар, Франсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк, Грег Харди — Йорган Де Кастро.

Мэр Джексонвилля Ленни Карри прокомментировал официальное заявление UFC о проведение в городе турнира под эгидой организации.

«Мы шаг за шагом продвигаемся по пути экономического восстановления и гордимся тем, что будем проводить мероприятия UFC на арене Vystar. Организация UFC - это известный развлекательный бренд, который представил безопасный и разумный план использования этого места».

А мы сможем гордиться чуть позже - если турнир все-таки состоится и все останутся в добром здравии.

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