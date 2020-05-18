РПЛ получила протокол СOVID-19, у Левандовски уже 40 голов в сезоне, третий клуб снялся с ФНЛ

ДВА МЕТРА МЕЖДУ ИГРОКАМИ И ПЕРСОНАЛОМ

В воскресенье стали известны подробности медицинского регламента РПЛ, матчи которой планируется возобновить 21 июня. Вот несколько интересных моментов из протокола по безопасности:

Команда, тренерский штаб и медицинский персонал приезжают на нескольких автобусах, при проходе на стадион и при перемещениях в его зонах расстояние между игроками и персоналом должно быть увеличенным (не менее 2 метров);

Запрещены командные фото, фотографы допускаются только за ворота и вдоль длинной стороны поля;

В конце матча игроки оставляют свою экипировку в корзинах для одежды, а обувь в том месте, где они переодевались;

При принятии душа соблюдается социальная дистанция 2 метра, кабинки занимаются в шахматном порядке, после чего душевые дезинфицируются.

В случаях выявления у кого-то из футболистов коронавируса предполагается следующий порядок действий:

Клуб обязан незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, а также РПЛ;

Клубный врач должен провести осмотр всех членов команды;

Пациент самоизолируется, а в случае подтверждения результата теста направляется в медучреждение;

Изоляция продолжается 14 дней, даже если положительный тест не подтвержден;

Выход из изоляции возможен только при наличии двух отрицательных тестов на COVID-19.

Кроме того, правительство РФ разрешило въезд в Россию иностранных футболистов и тренеров, имеющих контракты с клубами РПЛ. Однако все они после прибытия будут обязаны пройти 14-дневный карантин.

МЮЛЛЕР ПНУЛ СВОЕГО ТРЕНЕРА ВМЕСТО РУКОПОЖАТИЙ

В воскресенье продолжились матчи 26-го тура чемпионата Германии, который возобновился 16 мая. Лидер бундеслиги «Бавария» в гостях переиграла «Унион» - 2:0. Победный мяч с пенальти забил Роберт Левандовски, который последний раз выходил в составе клуба из Мюнхена в феврале. Потом поляк пропустил несколько матчей из-за травмы, а во время остановки соревнований успел подлечиться.

Возвращение 31-летнего нападающего получилось шикарным: на счету Левандовски теперь 26 голов в текущем сезоне бундеслиги, и он сохраняет лидерство в споре бомбардиров, опережая Тимо Вернера из «Лейпцига» на 5 мячей, а всего с учетом других турниров – у Роберта 40 голов в 34 играх! Отметки «40 за сезон» Левандовски достиг пятый год подряд.

Стоит отметить, что футболисты успели соскучиться по любимой игре и чувствуют себя на поле довольно раскованно, несмотря на множество запретов. Так, форвард «Баварии» Томас Мюллер, отправляясь на замену в концовке матча, пошутил над главным тренером мюнхенской команды Хансом-Дитером Фликом. Вместо традиционных, но запрещенных сейчас рукопожатий Мюллер в шутку слегка пнул его ногой по мягкому месту.

Накануне мы рассказывали, что в матче «Хоффенхайма» и «Герты» защитник берлинской команды Анга Дедрик Боята поцеловал партнера по команде Марко Груича при праздновании гола в ворота соперника, несмотря на контактные ограничения. Вчера Боят пояснил свой поступок: «Это не было ни поцелуем, ни празднованием. Прошу прощения за то, что положил руки на лицо Марко Груича. Я давал ему подсказки. Без сомнения, мы должны быть осторожными, когда матчи проходят в таких обстоятельствах. Нужно адаптировать к ситуации наши привычные празднования и игровые взаимодействия».

В другом матче воскресенья «Кельн» сыграл вничью с «Майнцем» - 2:2 (1:0). Завершится тур в понедельник встречей «Вердера» с «Байером». В чемпионате по-прежнему лидирует «Бавария» - 58 очков, у «Боруссии» Дортмунд – 54.

«АВАНГАРД» СНЯЛСЯ С ФНЛ

Как и прогнозировалось, с наступлением экономического кризиса посыпались футбольные клубы, бюджет которых наполнялся из казны регионов. В воскресенье о снятии с ФНЛ сообщил «Авангард». Курская команда опустилась в ПФЛ. У клуба нет денег для того, чтобы играть в первом дивизионе.

«Этот шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях, - говорится в официальном заявлении «Авангарда». - С финансовыми потерями в период пандемии столкнулись все российские регионы, в том числе и наша область. Это не могло не сказаться на курском «Авангарде», у которого нет богатого спонсора, а наполняемость бюджета на 80 процентов зависит от средств региональной казны. Команда будет финансироваться в объемах, достаточных для достойного выступления в ПФЛ. Также продолжатся поиски инвесторов, желающих поддержать футбольный клуб».

Чемпионат ФНЛ был завершен досрочно. «Авангард» занял 13-е место, набрав 29 очков. Лучшее достижение в 62-летней истории клуба – выход в финал Кубка России-2017/18. В решающем матче курская команда уступила в Волгограде «Тосно» - 1:2.

«Авангард» стал уже третьим клубом, который в период пандемии покинул ФНЛ. Ранее с турнира снялся «Армавир», а «Луч» из Владивостока сообщил о переходе в третий дивизион после того, как власти Приморского края объявили о прекращении финансовой поддержки профессиональных клубов региона.

Продолжение, очевидно, скоро последует.

БЕТТМЭН НАМЕРЕН ДОИГРАТЬ СЕЗОН

НХЛ предпринимает попытки спасти сезон. Владелец «Даллас Старз» Том Гальярди в интервью TSN выразил уверенность, что руководство лиги полно решимости в скором времени выйти на лед. «Комиссионер Гэри Беттмэн не думает о досрочном завершении, – отметил Гальярди. – Жду, что мы будем играть в этом сезоне. Люди, которые разговаривают со мной, устали это слушать, но все сводится к возможности эффективного своевременного тестирования на коронавирус. Если мы сможем проводить тесты, то завершим сезон».

Наконец-то последовало вразумительное объяснение, в чем одна из главных проблем при возобновлении спорта. Эффективное тестирование. То есть, если у вас есть тест, которому можно доверять хотя бы с вероятностью 99 процентов и который делается в кратчайшие сроки, это сведет к минимуму нахождение на площадке заразившегося игрока. Так как перед матчами все спортсмены должны проходить обязательное тестирование. Так сделайте, в конце концов, всем миром такой тест!

Тем временем НХЛ и профсоюз игроков продолжают переговоры о вариантах завершения сезона. «В нынешний уик-энд обсуждения продолжались, – написал в твиттере зксперт телеканала TSN Пьер Лебрюн. – НХЛ и профсоюз игроков NHLPA добились прогресса по поводу формата плей-офф с участием 24 команд. Источники сообщают, что еще ничего не решено окончательно, но есть движение вперед. Переговоры продолжатся в ближайшие пару дней».

В Кубке Стэнли традиционно принимают участие 16 лучших команд регулярного чемпионата. Но это в обычное время. Сейчас одна из главных задач лиги - обеспечить финансовыми поступлениями от проведения кубковых игр как можно больше клубов. Так что расширение числа участников плей-офф будет вполне оправдано, если, конечно, хоккей сможет вернуться.