У Бакаева вирус, у Зобнина антитела, у Погребняка пневмония, а у Глушакова контракт с ЦСКА - Советский спорт
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24 мая 2020 08:00ФутболКузнецов Дмитрий

У Бакаева вирус, у Зобнина антитела, у Погребняка пневмония, а у Глушакова контракт с ЦСКА

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

БАКАЕВ ЗАРАЗИЛСЯ, ЗОБНИН УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛ

«Спартак» в субботу собрался на своей базе в Тарасовке, где футболисты будут готовиться на протяжении нескольких недель к возобновлению чемпионата России. В составе красно-белых отсутствует Зелимхан Бакаев, у которого выявлена коронавирусная инфекция. Полузащитник остался в Москве и, по его словам, чувствует себя хорошо.

О самочувствии Бакаева рассказал также руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский, который сообщил, что «футболист помещен на домашний карантин, у него отсутствуют любые клинические проявления болезни, так как она протекает бессимптомно». В ближайшее время Зелимхан пройдет дополнительное обследование.

Еще один хавбек москвичей Роман Зобнин, как выяснилось, уже перенес заболевание. Анализы показали наличие в крови игрока антител, и в настоящий момент он полностью здоров.

На двухнедельный карантин сел и тренерский штаб красно-белых в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников - Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, а также футболисты Самуэль Жиго, Гус Тиль, Алекс Крал и Джордан Ларссон. Все они вернулись в начале недели из Европы и прошли тестирование, которое не выявило следов вируса.

Напомним, что продолжает лечение в одной из московский больниц босс «Спартака» Леонид Федун.

ПОГРЕБНЯК: «КТО НЕ ВЕРИТ В КОРОНАВИРУС, ТОТ ДУРАЧОК»

Бакаев – уже семнадцатый случай в РПЛ, включая персонал клубов и их руководителей, у кого была выявлена китайская зараза, а Зобнин, получается, восемнадцатый. Или наоборот. Накануне мы сообщали, что бывший спартаковец, а ныне нападающий «Урала» Павел Погребняк заболел коронавирусом вместе с женой и детьми. Его супруга Мария вчера рассказала о состоянии своей семьи.

«Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды. Муж находится в больнице, проходит курс лечения. Двусторонняя пневмония», - написала Погребняк в инстаграме.

Сам Павел поблагодарил актера Михаила Боярского, страстного болельщика «Зенита», за который ранее выступал Погребняк, за поддержку. Футболист также обратился к тем, кто не верит в существование COVID-19.

«Михаилу Сергеевичу большой привет. Очень приятно, что он поддержал меня. Спасибо! Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок».

ГЛУШАКОВ МОГ ПЕРЕЙТИ В ЦСКА, «ЗЕНИТ», «АНЖИ» И «РОСТОВ»

Еще один экс-спартаковец, а ныне полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о том, как мог перейти в ЦСКА в 2011 году. «У меня заканчивался контракт с «Локомотивом», - вспомнил Глушаков. - На меня стали выходить другие команды. В том числе ЦСКА. Была личная встреча с Евгением Гинером. Мы согласовали уже все условия. Мне даже выдали копию контракта. До сих пор у мамы дома лежит. Но в итоге все-таки договорились с «Локомотивом». У меня были очень хорошие отношения с главным тренером Жозе Коусейру. И я остался, продлил соглашение».

Глушаков подтвердил, что когда выступая за «Локо», то получал предложения не только от ЦСКА, но также от «Зенита» и «Анжи». А после ухода из «Спартака» мог перейти в «Ростов». Он отметил, что с ним связывался главный тренер команды Валерий Карпин.

«В один прекрасный момент Карпин написал: «Привет, игрочишка, как дела, какие настроения?» Я ответил: «Нормально, пока контракт со «Спартаком». Он сказал, что если, то позвонит мне потом. Но потом они кого-то не продали, наверное, Рому Еременко».

ФУТБОЛ ВЕРНУЛСЯ В ЧЕХИИ, А В ИСПАНИИ СТАРТУЕТ 8 ИЮНЯ

Футбольный чемпионат 23 мая возобновила Чехия. В первой игре «Теплице» победил «Слован» со счетом 2:0. В составе хозяев на поле вышли два воспитанника «Краснодара» - Евгений Назаров и Игорь Парадин.

А в немецкой бундеслиге проходит уже второй после рестарта сезона тур. Лидер турнира мюнхенская «Бавария» дома разгромила «Айнтрахт» - 5:2. Очередной гол у лидера гонки бомбардиров Роберта Левандовски. На счету поляка уже 27 мячей, несмотря на то что он пропустил несколько матчей из-за травмы перед остановкой чемпионата.

«Бавария» набрала 61 очко, на четыре опережая дортмундскую «Боруссию», которая в субботу в гостях одолела «Вольфсбург» - 2:0.

Тем временем еще две европейские страны определились с возвращением футбола. Ла Лига получила разрешение от властей на возобновление примеры. Чемпионат Испании вернется 8 июня, о чем заявил председатель правительства страны Педро Санчес. По его словам, соответствующее письмо отправили руководству лиги. При этом некоторые игроки испанских клубов опасаются за свое здоровье и не хотят выступать в текущей ситуации.

Если в Испании речь идет о рестарте сезона-2019/20, то Франция назвала дату начала нового сезона - 23 августа стартует лига 1, а лига 2 сыграет днем ранее – 22-го числа. Даты пока предварительные и еще не утверждены. Официально об этом может быть объявлены только по итогам заседания исполнительного комитета УЕФА, которое должно состоятся 17 июня.

Напомним, что Франция решила не доигрывать сезон-2019/20 из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране.

КОВАЛЬЧУК ВСПОМНИЛ ДЕТСТВО В ХРУЩЕВКЕ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук объяснил, почему не призывает людей оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что его многие просят поставить пост в инстаграм, чтобы он призвал людей не выходить на улицу.

«Вспоминаю свое детство, когда мы жили в двухкомнатной квартире в хрущевке. И не представляю, как скажу людям больше двух месяцев сидеть в такой обстановке. Тем более, когда у тебя заканчиваются деньги, и ты не можешь купить молоко и хлеб. Странно, что такое может быть в XXI веке. Пусть быстрее все закончится, и мы вернемся к нормальной жизни. Люди встанут на ноги, начнут зарабатывать и снова будут улыбаться», – приводит слова Ковальчука официальный сайт НХЛ.

Единственный плюс, который Илья видит в самоизоляции, – это возможность побыть с семьей. С 16 лет ему приходится постоянно быть в разъездах, из-за чего мало времени он проводит со своими родными. Сейчас такая возможность появилась, поэтому Ковальчук, по его словам, очень рад остаться дома.

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