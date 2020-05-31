Глушакова «вернули» в «Спартак», Левандовски лидер «Золотой бутсы», а «Зенит» и СКА – по выручке

ФЕДУН ОПРОВЕРГАЕТ СЛУХИ ПО ГЛУШАКОВУ

В пятницу вечером полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что по окончании сезона контракт с клубом из Грозного может и не быть продлен. А в субботу поползли слухи, что 33-летний игрок может вернуться в «Спартак», с которым брал чемпионство в 2017 году. Всего же в составе красно-белых Глушаков выступал с 2013-го по 2019-й, а потом со скандалом команду покинул.

Повод для разговоров о возвращении в «Спартак» дал сам Денис, поразмышляв о своем будущем на телевидении. «Кто знает, может, еще в футболке «Спартака» и сыграю. Почему нет? Я всегда открыт, мне пишут много пожеланий, хороших слов. С сотрудниками клуба мы тоже нормально расстались. Это жизнь футболиста. Сегодня ты играешь в одной команде, завтра - в другой».

Вчера Глушакову пришлось объясняться. «Если где-то сказал, что хочу вернуться в «Спартак», так как это особый для меня клуб, то не надо меня сразу туда сватать. Да, у меня серьезные футбольные амбиции и много сил, чтобы решать большие задачи. Но о любых контрактах будет смысл думать после сезона».

Думать экс-капитану спартаковцев придется как следует. Пока хороших вариантов для продолжении его карьеры не вырисовывается. Возвращения же Глушакова в «Спартак» вряд ли стоит ждать. Клуб просто не захочет снова поджигать пороховую бочку в отношениях с фанатами. Босс красно-белых Леонид Федун и гендиректор клуба Томас Цорн вчера поспешили информацию о переговорах с футболистом опровергнуть. Леонид Арнольдович так вовсе назвал ее бредом. Вот и некоторым болельщикам кажется, что это просто сам Глушаков бредит «Спартаком».

Где же он может тогда оказаться? Если Денис соскучился по Москве, то скорее его мог бы подобрать не менее родной для него «Локомотив». Болельщики красно-зеленых точно не будут устраивать по этому поводу демонстрации протеста. Однако в новую концепцию «Локо» Глушаков категорически не вписывается. Может, тогда в «Ростов», к бывшему тренеру «Спартака» Валерию Карпину?

ЛЕВАНДОВСКИ ОБОШЕЛ ИММОБИЛЕ

«Бавария» одержала очередную победу в чемпионате Германии, разгромив «Фортуну» в домашнем матче 29-го тура со счетом 5:0. Нападающий Роберт Левандовски оформил дубль, для него эти голы стали 28-м и 29-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, 31-летний поляк вышел в единоличные лидеры в соревновании за «Золотую бутсу», опередив форварда римского «Лацио» Чиро Иммобиле. (27 мячей).

Первая десятка претендентов на почетный трофей выглядит на данный момент так: 1. Левандовски — 29 голов (58 очков), 2. Иммобиле — 27 (54), 3. Тимо Вернер («Лейпциг») — 24 (48), 4. Эрлинг Холанд («Зальцбург»/«Боруссия» Д) — 26 (16/10), (44), 5. Криштиану Роналду («Ювентус») — 21 (42), 6. Лионель Месси («Барселона») — 19 (38), 7. Джейми Варди («Лестер») — 19 (38), 8. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 18 (36), 9. Виссам Бен-Йеддер («Монако») — 18 (36), 10. Ромелу Лукаку («Интер») — 17 (34).

«КРАСНОДАР» ПЕРВЫЙ ПО УБЫТКАМ

«Зенит» сохранил лидерство среди российских футбольных клубов по размеру выручки. Данные по российским стандартам отчетности за 2019 год говорят о том, что она сократилась - с 11,47 млрд до 11,31 млрд рублей, при этом клуб зафиксировал прибыль в 547 млн рублей.

На втором месте, как и в таблице РПЛ, «Локомотив», который увеличил в 2019-м выручку на 17% - с 5,25 до 6,14 млрд рублей. Далее следуют «Спартак», доходы которого выросли до 5,4 млрд, «Динамо» (4,08 млрд) и «Краснодар» (2,95).

При этом клуб Сергея Галицкого занял первое место в РПЛ по размеру убытков. Согласно отчётности РСБУ, по итогам прошлого года «Краснодар» получил 1,97 млрд рублей убытка после 1,2 млн прибыли в 2018 году. На втором месте «Сочи» с минусом в 1,5 млрд.

«Спартак» зафиксировал сумму потерянных денег на отметке 803,6 млн после 877,9 млн в 2018-м. Чистый убыток ЦСКА составил 709,6 млн рублей.

Примечательно, что в хоккее по выручке в 2019 году также лидирует клуб из Санкт-Петербурга. Показатели СКА увеличились с 8,05 млрд до 8,16 млрд рублей. При этом чистая прибыль выросла с 543 млн до 1,1 млрд.

МАРЕЗА ОГРАБИЛИ НА ПОЛМИЛЛИОНА

Еще одна звезда АПЛ стала жертвой ограбления. В квартиру нападающего «Манчестер Сити» Рияда Мареза проникли воры. В общей сложности убытки игрока составили более 555 тысяч евро. Преступники унесли часы стоимостью более 255 тысяч евро, наличные на сумму более 61 тысячи, браслеты и другие вещи. В момент ограбления Мареза не было дома. Футболист выступает за «Ман Сити» с лета 2018 года, перейдя в этот клуб из «Лестера».

Некоторое время назад был ограблен полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, причем игрок получил легкие повреждения, так как находился дома вместе с компанией друзей. Ряд игроков АПЛ после того, как в период пандемии участились случаи воровства в домах футболистов, стали приобретать в свои жилища собак бойцовских пород.

ПАНАРИНА ВКЛЮЧИЛИ В ПРЕТЕНДЕНТЫ НА «ХАРТ ТРОФИ»

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попал в список претендентов на «Харт Трофи». Это награда ежегодно вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

По итогам голосования, которое проводилось среди авторов сайта НХЛ, Панарин набрал 30 очков и замкнул пятерку лидеров. Первое место в опросе занял лучший бомбардир регулярки немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 83 очка. На втором расположился Натан Маккиннон из «Колорадо» (64 очка), на третьем - Давид Пастрняк из «Бостона» (45), на четвертом – одноклубник Драйзайтля Коннор Макдэвид (34).

Также в список вошли Роман Йоси («Нэшвилл»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джон Карлсон («Вашингтон»), Джек Айкел («Баффало») и Брэд Маршан («Бостон»).

Любопытно, что голосовавшие обошли стороной лидера «Вашингтона» Александра Овечкина, который стал лучшим снайпером регулярного чемпионата вместе с Пастрняком (по 48 шайб), при этом включив в список его одноклубника защитника Джона Карлсона. Выбор, очевидно, был сделан из-за лучшей статистики американца – 75 (15 +60) очков в регулярке против 67 (48+19) у Овечкина. Да и с «плюс/минусом» у Александра не все в порядке – «минус 12», в то время как у Джона те же 12, но только с плюсом.