Плющенко включен в сборную, финал Лиги чемпионов-2021 перенесли из Питера, ФИФА против Трампа

ПЛЮЩЕНКО ПОЛУЧИЛ СТАТУС ТРЕНЕРА СБОРНОЙ

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию. Об этом говорится в информации Министерства спорта РФ. «Назначение» стало возможным после перехода в группу Плющенко от Этери Тутберидзе фигуристки Александры Трусовой.

«Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад, - заметил Плющенко. - Но главная моя задача сейчас - сделать результат, полностью восстановить Сашу, выучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания».

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова так отреагировала на назначение Евгения тренером сборной. «Думаю, надо запастись терпением и наблюдать за процессом наборки мастерства». А коллега из конкурирующей фирмы - Тутберидзе выразила недоумение этой новостью, подчеркнув, что в этом нет ничего такого и что «тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко».

Стоит отметить, что Плющенко открыл собственную академию фигурного катания в апреле 2017 года, однако до 2020 года статуса тренера сборной он не имел.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРИМЕТ ФИНАЛ ЛЧ-2022

Санкт-Петербург в следующем году останется без финала Лиги чемпионов и примет его только в 2022-м. Финал ЛЧ-2020/21 состоится в Стамбуле.

Турция должна была принять главный матч еврокубков в прошедшем мае, однако из-за коронавируса сроки турнира были сдвинуты. По информации Sky Sports, УЕФА принял решение, что финал текущего розыгрыша турнира пройдет в Португалии, в то время как изначально местом финала был выбран Стамбул.

Напомним, что в марте розыгрыш Лиги чемпионов был приостановлен на стадии 1/8 финала. В четвертьфинал к тому моменту вышли «Аталанта», «Атлетико», «Лейпциг» и «ПСЖ». Точные сроки возобновления евротурнира пока не утверждены. Предполагается, что 7-8 августа в Турине и Барселоне будут сыграны два ответных матча 1/8 финала «Ювентус» — «Лион» (первый матч — 0:1) и «Барселона» — «Наполи» (1:1). Даты двух других поединков этой стадии «Бавария» — «Челси» (3:0) и «Манчестер Сити» — «Реал» (2:1) – источник не уточняет.

Четвертьфинальные матчи ЛЧ-2019/20 запланированы в промежутке с 12 по 15 августа, полуфиналы – на 18-19 августа, финал – на 23-е.

Начиная с ¼ финала матчи текущего розыгрыша Лиги чемпионов будут доиграны в Лиссабоне. При этом четвертьфиналы и полуфиналы турнира будут проведены в формате одного матча. Жеребьевка «финала восьми» состоится в середине июля в Ньоне.

ФИФА ПРИЗВАЛА ТРАМПА К ТОЛЕРАНТНОСТИ

ФИФА отреагировала на высказывания Дональда Трампа, который ранее заявил, что отказывается смотреть матчи национальной сборной по футболу. Напомним, президент США пояснил свой отказ тем, что Федерация футбола страны разрешила спортсменам вставать на колено во время гимна, тем самым выражая протест против расизма и прочей дискриминации.

«ФИФА решительно выступает за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл при обсуждении таких важных вопросов. Придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости ко всем случаям проявления дискриминации в футболе. Нужно сказать нет расизму и насилию», — говорится в сообщении ФИФА.

В заявлении уважаемой организации при этом не объяснили, причем тут гимн США. Выразить протест можно каким угодно способом, а желание приплести к протестной теме один из символов государства, как видится, преследует исключительно политические цели.

ФИФА вообще-то следовало бы быть более осторожной в таких щепетильных вопросах, учитывая склонность американского правосудия к возбуждению коррупционных дел против чиновников этой организации.

«ВАШИНГТОН» ПЕРЕКРАСИЛ КЛЮШКУ НА ЛОГОТИПЕ

Американский клуб Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» изменил логотип в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом, разместив картинку в твиттере. На новой эмблеме клуба хоккейная клюшка изображена в цветах радужного флага, который является одним из самых известных ЛГБТ-символов.

Напомним, что несколько дней назад «Вашингтон» снял ролик, посвященный проблеме расизма, опубликовав видео в клубном твиттере. Помимо капитана команды Овечкина, в съемках приняли участие владелец «Столичных» Тед Леонсис, а также игроки Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Брэйден Холтби и Том Уилсон. Они осудили насилие в отношении афроамериканцев и призвали общественность обратить на это внимание.

Как поступит наша суперзвезда, если дело дойдет и до видеоролика с радужной клюшкой? С трудом верится, что Овечкин пойдет на такой шаг. Держитесь там, Александр!

Тем временем главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден сообщил, что Овечкин может вернуться в расположение команды в ближайшие пару недель.

«Рирден сказал, что регулярно общается с Овечкиным. Тот тренируется во Флориде, находится в хорошем психологическом и физическом состоянии и не может дождаться возобновления сезона. Видимо, он может оказаться в числе тех игроков, которые вернутся в команду через одну-две недели», - написал в своем твиттере обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти.

Напомним, что с 8 июня НХЛ разрешила игрокам тренироваться небольшими группами.

ФЕРГЮСОН ВЫЗВАЛ МАКГРЕГОРА НА БОЙ

Американский боец UFC Тони Фергюсон вызвал на поединок ирландца Конора Макгрегора, который недавно объявил о завершении своей карьеры. «Понедельник Макнаггетса. Вернем UFC былое величие», - написал Фергюсон в инстаграме.

В начале июня Макгрегор уже в третий раз объявил о прекращении боев. Конор обиделся на то, что получил отказ в проведении боя с американцем Джастином Гэтжи за временный титул в легком весе. Позже глава промоушена Дана Уайт пояснил, что Макгрегор должен был стать следующим соперником для победителя поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Гэтжи. Последний, напомним, получил титул временного чемпиона, выиграв бой у Фергюсона в начале мая.

На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и четыре поражения в карьере, у 31-летнего Макгрегора - 22 победы и также четыре проигрыша.