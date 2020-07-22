«Спартак» проиграл «Зениту» на КДК и требует ответов от Кашшаи, КХЛ накрыла массовая эпидемия

Что касается баннера зенитовских болельщиков, то на нем, напомним, было изображено лицо владельца красно-белых с подписью «Черное зеркало, первая серия». Не трудно догадаться, что это отсыл к сериалу, в первом эпизоде которого премьер-министр Великобритании совокупляется со свиньей ради спасения принцессы, выполняя требование террористов.

Любитель зверюшек подошел к болельщикам «Спартака» в футболке со словами «### вам А» и нарисованным на ней медведем. Впрочем, разорятся на полсотни тысяч рублей спартаковцу не придется. Объединение болельщиков «Фратрия» незамедлительно отреагировало на решение КДК, выразив поддержку игроку и готовность оплатить за него штраф в знак солидарности с его акцией.

Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей . «Члены КДК единогласно посчитали надпись на майке, пусть и зашифрованную, оскорбительной, - подчеркнул глава комитета Артур Григорьянц. - Ещенко присутствовал на заседании и сказал, что надеть майку после матча с «Зенитом» его попросила жена, так как он очень любит медведей».

На прошедшем вчера заседании КДК РФС главные темы, интересующие футбольное сообщество, касались воскресного полуфинального кубкового матча «Зенит» - «Спартак» (2:1). А именно, поведение защитника гостей Андрея Ещенко, после игры вышедшего на поле в майке с завуалированной нецензурной фразой в адрес гендиректора питерского клуба Александра Медведева, а также несанкционированный баннер питерских болельщиков с оскорбительными намеками боссу красно-белых Леониду Федуну.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА С ОСКОРБЛЕНИЯМИ ФЕДУНА ПЕРЕНЕСЛИ

КДК, однако, по этому инциденту решение вчера не вынес, сработав в целом примерно так же, как VAR в нашумевшем полуфинале, усмотревший все недочеты только в пользу «Зенита».

Чемпионы России-2020 попросили время для проведения внутреннего расследования по баннеру и в связи с этим - о переносе рассмотрения дела на следующее заседание. КДК пошел навстречу. Максимальный штраф за подобные нарушения — полмиллиона рублей, а максимальное наказание — проведение домашнего матча Кубка России с пустыми трибунами.

На игру без зрителей, если следовать логике в принятии решения по Ещенко, «Зенит» накреативил без вопросов. Однако как там будет на следующем заседании и когда оно состоится – одному РФС известно. В КДК уже «потерялось» обращение члена комитета по этике РФС Анзора Кавазашвили, предложившего отстранить зенитовцев Артема Дзюбу и Сердара Азмуна от полуфинала Кубка России против «Спартака» и оштрафовать каждого на 300 тысяч.

Напомним, что игроки совершили позорный поступок в чемпионской раздевалке «Зенита» в Краснодаре, когда имитировали половой акт друг с другом, а запись журналисты выложили в интернет. Кавазашвили заявил, что нельзя закрывать на это глаза, так как футболисты совершили непристойные действия. Но РФС, похоже, элементарно спустил вопиющий случай на тормозах. Получается, в нашем футболе теперь можно праздновать победу в стиле Дзюбы и Азмуна?

Помимо этого, КДК выписал клубам различных штрафов. «Спартак» оказался «победителем» и в этой номинации. Красно-белым придется заплатить 360 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура против «Ахмата». «Зенит» за нарушение регламента возобновления чемпионата России во время матча против «Оренбурга» (4:1) расстанется с суммой в 200 тысяч.

«СОЧИ» УТВЕРДИЛИ «ТЕХНАРЬ» И ШТРАФ

КДК также присудил «Сочи» техническое поражение в матче 29-го тура чемпионата России против «Тамбова» - 0:3. Такое наказание южане понесли за неявку на игру. Встреча должна была состояться 16 июля в Нижнем Новгороде, однако гости решили не ехать на матч, так как девять футболистов команды заразились коронавирусом.

«Сочи» еще и оштрафован на 1,5 миллиона рублей, правда, условно. В последнем туре команда должна проводить матч в Самаре с «Крыльями Советов», который с турнирной точки зрения не имеет значения. Очевидно, в случае новой неявки южане должны будут заплатить по счетам.

«Тамбов» благодаря «подаренной» победе набрал 31 очко и уже не опустится ниже 14-го места. «Крылья» заняли предпоследнюю 15-ю строчку и покинут РПЛ, если в лигу вступят подмосковные «Химки».

«СПАРТАК» НАПИСАЛ ПИСЬМО ГЛАВЕ СУДЕЙСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА

«Спартак» обратился с открытом письмом к руководителю департамента судейства РФС Виктору Кашшаи. В нем, в частности, говорится, что клуб надеялся с приходом венгерского специалиста увидеть положительные сдвиги в работе судей РПЛ в целом и использовании системы VAR. Однако этого не произошло. «Спартак» регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам. В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака».

В результате этого было отменено четыре гола и один пенальти в пользу красно-белых, а также засчитан гол в спартаковские ворота и назначен пенальти. Еще один гол был отменен в игре с «Тамбовом», где VAR в принципе отсутствовал.

«В последних турах чемпионата России и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола «Спартака» по VAR с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде премьер-лиги подобная линия не открывалась. В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах «Спартака»? – говорится в обращении.

Столичный клуб просит Кашшаи ответить на поставленные в письме вопросы.

В «АВАНГАРДЕ» 20 ЗАБОЛЕВШИХ, В «СПАРТАКЕ» - 13, В ЦСКА - 7

Наш спортивный мир широко обсуждал неспособность клубов РПЛ выполнять требования по протоколу безопасности в период доигровки сезона. То в одной, то в другой команде появлялись случаи заражения среди игроков и персонала, а лидером с приставкой минус в этом вопросе стал «Сочи», где сразу девять футболистов сдали положительные тесты на коронавирус. Однако все познается в сравнении. На фоне клубов КХЛ, начавших тренировочные сборы, футболисты смотрятся очень даже ничего.

До старта сезона остается больше месяца, но проблем у КХЛ из-за COVID-19 выше крыши. На днях об остановке сбора сообщил московский «Спартак», где тринадцать случаев заболевания. А вчера новости из стана «Авангарда» повергли хоккейную общественность в состояние шока. У двадцати человек – это игроки и обслуживающий персонал – тестирование показало наличие вируса.

По словам генерального менеджера «ястребов» Алексея Волкова, все зараженные изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки.

В итоге «Авангард» вынужден отказаться от участия в предсезонном турнире в Сочи, который должен был пройти с 4 по 9 августа. Команда оставлена в Балашихе в режиме жесткой изоляции.

С заявлением по поводу ситуации с коронавирусом в команде выступил и ЦСКА. Армейцы сообщили, что с момента возвращения хоккеистов из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты. Очередное тестирование 21 июля выявило коронавирус у семи игроков. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба.