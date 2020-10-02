В «Краснодаре» хотели соперников покруче, Семак стелет соломку, «Спартак» вне восьмерки

«ЗЕНИТ», «ЛОКО» И «КРАСНОДАР» УЗНАЛИ СОПЕРНИКОВ ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

В Женеве состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в котором впервые выступят три российские команды. «Зенит», посеянный в первой корзине, получил группу жизни – «Боруссию» Дортмунд, «Лацио» и «Брюгге». Новичок турнира «Краснодар», прошедший через проверку раундом плей-офф, сразится с победителем Лиги Европы-2020 «Севильей», «Челси» и еще одним дебютантом в столь почетной компании «Ренном». «Локомотиву» достались триумфатор недавней Лиги чемпионов «Бавария», «Атлетико», с которым железнодорожники играли год назад в одной группе ЛЧ, а также «Зальцбург».

Судя по регалиям соперников, недовольным жеребьевкой должен быть «Локомотив». В нынешнем состоянии красно–зеленые не способны причинить проблем немцам и испанцам. А «Зальцбург», с одной стороны, никогда звезд с неба на европейском уровне не хватал, но с другой – команда это крепенькая, так что вполне может превзойти наш клуб, который переживает не лучшие времена. Если команда Марко Николича не выйдет в евровесну, мало ей и ее руководству от болельщиков не покажется. Все скажут, что уж австрийцев обязаны были проходить. Но что-то подсказывает, что легко могут не пройти. Уж лучше было попасть в группу к «ПСЖ», «МЮ» и «Лейпцигу» вместо турецкого «Башакшехира». Никто не попрекнул бы тогда москвичей легко прогнозируемым четвертым местом. Или же к «Ливерпулю», «Аяксу» и «Аталанте». Посмотрели хотя бы на бывшего лидера железнодорожников Алексея Миранчука, помогли бы ему и его итальянскому клубу.

Однако недовольные составом групп нашлись и среди игроков «Краснодара». Полузащитник «быков» Даниил Уткин так прямо и сказал, что хотелось бы кого-то посильнее, но он рад тому, что есть. В команде еще нашлись игроки, которым клуб Романа Абрамовича и триумфатор ЛЕ показались мелковатыми для дебютанта из России. Интересно, разделяет ли это мнение владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, который в отличии от футболистов привык считать деньги?

А вот главный тренер «Зенита» Сергей Семак после определения соперников по группе ЛЧ в комментариях начал стелить себе соломки, заявив следующее: «Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать, – не на том уровне наш футбол находится». Накануне страна подумала как раз об обратном. О том, что впервые в истории российский чемпионат представлен в группах ЛЧ тремя клубами, и это круто. Артем Дзюба, лидер питерской команды, даже наехал на тех, кто говорит о каком-то дне, которое якобы пробивает РПЛ. «Всем, кто говорит, что российский чемпионат – дно: достали уже». Интересно, Семака это тоже касается?

НА МАТЧИ ПОД ЭГИДОЙ УЕФА ЗАПУСТЯТ ЗРИТЕЛЕЙ

УЕФА разрешил проводить матчи национальных сборных и еврокубков со зрителями с заполняемостью трибун не более 30 процентов. Правда, для этого добро на игру в присутствии болельщиков должны давать местные власти, с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Фанаты гостевых команд пока матчи посещать не смогут. На положительное решение вопроса повлиял успешный опыт тестовой встречи между «Баварией и «Севильей» в рамках Суперкубка УЕФА в Будапеште, состоявшейся 24 сентября.

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что «это первый разумный шаг, который ставит здоровье болельщиков на первое место и соблюдает законы каждой страны». «Хотя ковид у всех нас общий враг, разные страны имеют разные подходы к эпидемии и разные проблемы. Это решение дает местным властям гораздо большую гибкость в отношении допуска болельщиков, чем это было раньше», – заявил функционер.

Таким образом, октябрьские матчи сборной России в Лиге наций с командами Турции (11 октября) и Венгрии (14-го) могут пройти в Москве на «ВТБ Арене» со зрителями.

МОУРИНЬЮ РАЗБИЛ ОБИДЧИКА «РОСТОВА», КАРРЕРА ПРОШЕЛ «ВОЛЬФСБУРГ»

«Тоттенхэм» не оставил мокрого места от недавнего обидчика «Ростова» в квалификации Лиги Европы, разгромив «Маккаби» из Хайфы в раунде плей-офф – 7:2. Хет-трик на счету Гарри Кейна, дубль у хавбека «шпор» Джовани Ло Чельсо. Еще по голу в команде Жозе Моуринью забили Лукас Моура и Деле Алли. Лондонская команда вышла в групповой этап Лиги Европы.

Прошел в групповую стадию ЛЕ и АЕК Массимо Карреры. Команда бывшего наставника «Спартака» на четвертой добавленной ко времени второго тайма минуте вырвала победу у «Вольфбурга» – 2:1. Победный гол забил Карим Ансарифард. Встреча проходила в Афинах.

Удивительный матч сыграл в Португалии «Милан» с «Риу Аве». Основное время завершилось вничью – 1:1. На первой минуте дополнительного хозяева вышли вперед, а итальянцы чудом отыгрались на 120-й. Полузащитник Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. В серии послематчевых 11-метровых «россонери» победили 9:8. Семь первых попыток реализовали обе команды, а затем на три промаха миланцев португальцы дважды ответили попаданием в штангу и еще раз ударом выше перекладины.

Жеребьевка Лиги Европы пройдет сегодня. Напомним, что от России в групповом турнире выступит ЦСКА. Два других участника – «Динамо» и «Ростов» вылетели на стадии квалификационного раунда. «СПАРТАК» УСТУПИЛ В СТОЛИЧНОМ ДЕРБИ

В регулярном чемпионате КХЛ «Спартак» проиграл в дерби ЦСКА – 4:5 (хет-трик на счету армейца Павла Карнаухова) и откатился на девятое место на Западе. У команды Олега Знарка после 11 матчей всего 9 очков. Столько же у «Йокерита», который вчера в гостях победил «Северсталь» – 5:2 и стоит выше спартаковцев по дополнительным показателям. Финны к тому же провели на четыре матча меньше, просидев на карантине две недели. Так что забираться в восьмерку красно-белым будет не так просто.

У «Спартака» плохая разница шайб – минус девять. Причем пропустили москвичи 35 раз, в среднем больше трех голов за игру. Это на коллективы Знарка не похоже, они всегда отличались надежной обороной. Возможно, сказывается провальная предсезонка, когда красно-белые из-за эпидемии вынуждены были прекратить на время тренировки.

ЦСКА же победил четвертый раз кряду с учетом «технаря» в свою пользу за отказ рижского «Динамо» выставить состав на матч с армейцами. У команды Игоря Никитина после 11 игр 19 очков и лидерство в конференции. На два очка меньше у минского «Динамо» и на три – у СКА.

ЦСКА С ПОРАЖЕНИЯ НАЧАЛ ЕВРОЛИГУ

В стартовом матче баскетбольной Евролиги ЦСКА в гостях проиграл «Барселоне» - 66:76. Испанцы завладели преимуществом уже в первой четверти, оторвавшись от соперника на десять очков. В целом хозяева контролировали ход матча и заслуженно победили.