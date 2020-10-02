ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
В «Краснодаре» хотели соперников покруче, Семак стелет соломку, «Спартак» вне восьмерки
02 октября 07:00
автор: Дмитрий Кузнецов

В «Краснодаре» хотели соперников покруче, Семак стелет соломку, «Спартак» вне восьмерки

В рубрике «Пока вы спали» – о главных спортивных событиях со вчерашнего вечера.

«ЗЕНИТ», «ЛОКО» И «КРАСНОДАР» УЗНАЛИ СОПЕРНИКОВ ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

В Женеве состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в котором впервые выступят три российские команды. «Зенит», посеянный в первой корзине, получил группу жизни – «Боруссию» Дортмунд, «Лацио» и «Брюгге». Новичок турнира «Краснодар», прошедший через проверку раундом плей-офф, сразится с победителем Лиги Европы-2020 «Севильей», «Челси» и еще одним дебютантом в столь почетной компании «Ренном». «Локомотиву» достались триумфатор недавней Лиги чемпионов «Бавария», «Атлетико», с которым железнодорожники играли год назад в одной группе ЛЧ, а также «Зальцбург».

Судя по регалиям соперников, недовольным жеребьевкой должен быть «Локомотив». В нынешнем состоянии красно–зеленые не способны причинить проблем немцам и испанцам. А «Зальцбург», с одной стороны, никогда звезд с неба на европейском уровне не хватал, но с другой – команда это крепенькая, так что вполне может превзойти наш клуб, который переживает не лучшие времена. Если команда Марко Николича не выйдет в евровесну, мало ей и ее руководству от болельщиков не покажется. Все скажут, что уж австрийцев обязаны были проходить. Но что-то подсказывает, что легко могут не пройти. Уж лучше было попасть в группу к «ПСЖ», «МЮ» и «Лейпцигу» вместо турецкого «Башакшехира». Никто не попрекнул бы тогда москвичей легко прогнозируемым четвертым местом. Или же к «Ливерпулю», «Аяксу» и «Аталанте». Посмотрели хотя бы на бывшего лидера железнодорожников Алексея Миранчука, помогли бы ему и его итальянскому клубу.

Однако недовольные составом групп нашлись и среди игроков «Краснодара». Полузащитник «быков» Даниил Уткин так прямо и сказал, что хотелось бы кого-то посильнее, но он рад тому, что есть. В команде еще нашлись игроки, которым клуб Романа Абрамовича и триумфатор ЛЕ показались мелковатыми для дебютанта из России. Интересно, разделяет ли это мнение владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, который в отличии от футболистов привык считать деньги?

А вот главный тренер «Зенита» Сергей Семак после определения соперников по группе ЛЧ в комментариях начал стелить себе соломки, заявив следующее: «Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать, – не на том уровне наш футбол находится». Накануне страна подумала как раз об обратном. О том, что впервые в истории российский чемпионат представлен в группах ЛЧ тремя клубами, и это круто. Артем Дзюба, лидер питерской команды, даже наехал на тех, кто говорит о каком-то дне, которое якобы пробивает РПЛ. «Всем, кто говорит, что российский чемпионат – дно: достали уже». Интересно, Семака это тоже касается?

НА МАТЧИ ПОД ЭГИДОЙ УЕФА ЗАПУСТЯТ ЗРИТЕЛЕЙ

УЕФА разрешил проводить матчи национальных сборных и еврокубков со зрителями с заполняемостью трибун не более 30 процентов. Правда, для этого добро на игру в присутствии болельщиков должны давать местные власти, с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Фанаты гостевых команд пока матчи посещать не смогут. На положительное решение вопроса повлиял успешный опыт тестовой встречи между «Баварией и «Севильей» в рамках Суперкубка УЕФА в Будапеште, состоявшейся 24 сентября.

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что «это первый разумный шаг, который ставит здоровье болельщиков на первое место и соблюдает законы каждой страны». «Хотя ковид у всех нас общий враг, разные страны имеют разные подходы к эпидемии и разные проблемы. Это решение дает местным властям гораздо большую гибкость в отношении допуска болельщиков, чем это было раньше», – заявил функционер.

Таким образом, октябрьские матчи сборной России в Лиге наций с командами Турции (11 октября) и Венгрии (14-го) могут пройти в Москве на «ВТБ Арене» со зрителями.

МОУРИНЬЮ РАЗБИЛ ОБИДЧИКА «РОСТОВА», КАРРЕРА ПРОШЕЛ «ВОЛЬФСБУРГ»

«Тоттенхэм» не оставил мокрого места от недавнего обидчика «Ростова» в квалификации Лиги Европы, разгромив «Маккаби» из Хайфы в раунде плей-офф – 7:2. Хет-трик на счету Гарри Кейна, дубль у хавбека «шпор» Джовани Ло Чельсо. Еще по голу в команде Жозе Моуринью забили Лукас Моура и Деле Алли. Лондонская команда вышла в групповой этап Лиги Европы.

Прошел в групповую стадию ЛЕ и АЕК Массимо Карреры. Команда бывшего наставника «Спартака» на четвертой добавленной ко времени второго тайма минуте вырвала победу у «Вольфбурга» – 2:1. Победный гол забил Карим Ансарифард. Встреча проходила в Афинах.

Удивительный матч сыграл в Португалии «Милан» с «Риу Аве». Основное время завершилось вничью – 1:1. На первой минуте дополнительного хозяева вышли вперед, а итальянцы чудом отыгрались на 120-й. Полузащитник Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. В серии послематчевых 11-метровых «россонери» победили 9:8. Семь первых попыток реализовали обе команды, а затем на три промаха миланцев португальцы дважды ответили попаданием в штангу и еще раз ударом выше перекладины.

Жеребьевка Лиги Европы пройдет сегодня. Напомним, что от России в групповом турнире выступит ЦСКА. Два других участника – «Динамо» и «Ростов» вылетели на стадии квалификационного раунда.

«СПАРТАК» УСТУПИЛ В СТОЛИЧНОМ ДЕРБИ

В регулярном чемпионате КХЛ «Спартак» проиграл в дерби ЦСКА – 4:5 (хет-трик на счету армейца Павла Карнаухова) и откатился на девятое место на Западе. У команды Олега Знарка после 11 матчей всего 9 очков. Столько же у «Йокерита», который вчера в гостях победил «Северсталь» – 5:2 и стоит выше спартаковцев по дополнительным показателям. Финны к тому же провели на четыре матча меньше, просидев на карантине две недели. Так что забираться в восьмерку красно-белым будет не так просто.

У «Спартака» плохая разница шайб – минус девять. Причем пропустили москвичи 35 раз, в среднем больше трех голов за игру. Это на коллективы Знарка не похоже, они всегда отличались надежной обороной. Возможно, сказывается провальная предсезонка, когда красно-белые из-за эпидемии вынуждены были прекратить на время тренировки.

ЦСКА же победил четвертый раз кряду с учетом «технаря» в свою пользу за отказ рижского «Динамо» выставить состав на матч с армейцами. У команды Игоря Никитина после 11 игр 19 очков и лидерство в конференции. На два очка меньше у минского «Динамо» и на три – у СКА.

ЦСКА С ПОРАЖЕНИЯ НАЧАЛ ЕВРОЛИГУ

В стартовом матче баскетбольной Евролиги ЦСКА в гостях проиграл «Барселоне» - 66:76. Испанцы завладели преимуществом уже в первой четверти, оторвавшись от соперника на десять очков. В целом хозяева контролировали ход матча и заслуженно победили.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Барсы» Брэндон Дэвис 18 очков. На одно меньше у форварда каталонцев Николы Миротича. В составе армейцев лучшим по этому показателю был грузинский нападающий Торнике Шенгелия – 15 очков.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Volkswagen Tiguan (2020) обзор комплектаций для РоссииВ России стартовали продажи Nissan Qashqai 2020 модельного годаDell анонсировал обновление премиальных ноутбуков XPS 13 и XPS 13 2-in-1«Знаешь, я ненавижу русских и вообще славян»Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
В «Краснодаре» хотели соперников покруче, Семак стелет соломку, «Спартак» вне восьмерки
В «Краснодаре» хотели соперников покруче, Семак стелет соломку, «Спартак» вне восьмерки
В рубрике «Пока вы спали» – о главных спортивных событиях со вчерашнего вечера.
02.10.2020 07:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
«Зенит», «Локомотив», «Краснодар»! Cлабо втроем в евровесну?
«Зенит», «Локомотив», «Краснодар»! Cлабо втроем в евровесну?
Результаты прошедшей в Женеве жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов можно признать вполне успешными для клубов из России.
01.10.2020 20:36
Футбол
автор: Иван Сергеев
Игорь Шалимов: Мы еще не видели настоящий «Краснодар» из-за травм ведущих игроков
Игорь Шалимов: Мы еще не видели настоящий «Краснодар» из-за травм ведущих игроков
Бывший главный тренер краснодарского клуба поделился c «Советским спортом» впечатлениями от исторического выхода «быков» в групповую стадию Лиги чемпионов.
01.10.2020 12:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
80 миллионов евро и 14 баллов в рейтинг УЕФА. «Краснодар» увеличил улов России от Лиги чемпионов
80 миллионов евро и 14 баллов в рейтинг УЕФА. «Краснодар» увеличил улов России от Лиги чемпионов
Исторический выход краснодарцев в групповой этап главного еврокубка поправил положение российского футбола в таблице клубных коэффицентов.
01.10.2020 11:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Краснодар» вошел в историю, Серена отложила рекорд, а Дзюба – снова лучший (видео)
«Краснодар» вошел в историю, Серена отложила рекорд, а Дзюба – снова лучший (видео)
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
01.10.2020 06:00
Футбол
автор: Антон Липкин
Пятка грека и Кабелля вывели «Краснодар» в Лигу чемпионов. Там впервые сыграют три клуба из России
Пятка грека и Кабелля вывели «Краснодар» в Лигу чемпионов. Там впервые сыграют три клуба из России
«Быки» прошли ПАОК в решающем раунде квалификации ЛЧ (2:1 дома и в гостях) и 1 октября вместе с «Зенитом» и «Локомотивом» узнают соперников по групповому этапу.
30.09.2020 23:45
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Александр Дюков: Хочется, чтобы матч «Спартак» – «Зенит» обошелся без ключевых судейских ошибок
Александр Дюков: Хочется, чтобы матч «Спартак» – «Зенит» обошелся без ключевых судейских ошибок
Президент РФС провел брифинг в онлайн-режиме по итогам очередного заседания исполкома.
30.09.2020 18:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
День России после дня Украины? «Краснодар» может подарить стране футбольный сезон мечты
День России после дня Украины? «Краснодар» может подарить стране футбольный сезон мечты
Если «Краснодар» пройдет ПАОК, то Россия впервые будет представлена в групповом турнире Лиги чемпионов тремя клубами. Там «быков» уже ждут «Зенит» и «Локо».
30.09.2020 10:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Игрок «Тоттенхэма» убежал с поля, «Динамо» уволило Новикова, белорусы – в лидерах КХЛ
Игрок «Тоттенхэма» убежал с поля, «Динамо» уволило Новикова, белорусы – в лидерах КХЛ
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
30.09.2020 08:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Время Новикова в «Динамо» вышло. Но не торопится ли клуб с увольнением тренера?
Время Новикова в «Динамо» вышло. Но не торопится ли клуб с увольнением тренера?
После поражения от «Химок» (0:1) в 9-м туре РПЛ Кирилл Новиков исчерпал кредит доверия своих руководителей.
29.09.2020 07:30
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика