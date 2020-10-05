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В Англии громят «Ливерпуль» и «МЮ», клоунада с матчем «Ювентус» – «Наполи», Карпин против судей
05 октября 06:57
автор: Дмитрий Кузнецов

В Англии громят «Ливерпуль» и «МЮ», клоунада с матчем «Ювентус» – «Наполи», Карпин против судей

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«КЛОППА УВОЛЯТ РАНЬШЕ СУЛЬШЕРА?»

В воскресенье завершился 10-й тур чемпионата России, после которого в турнире наступает пауза на матчи сборной. Однако новости, пришедшие с полей Англии, отодвинули на задний план все наши внутренние клубные разборки. Два гранда АПЛ вчера были разгромлены просто с неприличными счетами.

«Тоттенхэм» Жозе Моуринью уничтожил в гостях «Манчестер Юнайтед» - 6:1 (дубль у Гарри Кейна), забив четыре мяча уже на 37-й минуте. На 29-й минуте с поля был удален нападающий хозяев Антони Марсьяль. «МЮ» третий раз в истории пропустил 6 мячей за один матч в чемпионате: в 1996 году манкунианцы уступили «Саутгемптону» (3:6), а в 2011 - «Манчестер Сити» (1:6).

Главный тренер «Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после игры признал, что это был худший день в его тренерской карьере и, возможно, худший день для всех игроков команды. «Но это не худший день в истории «Манчестер Юнайтед». Мы поднимались раньше», - заявил норвежец, которого в комментариях в соцсетях уже призывают к отставке поклонники клуба.

Казалось, суперпровал «МЮ» будет главной темой для обсуждения в ближайшие дни для английской футбольной общественности. Но следом «Ливерпуль» был уничтожен на выезде «Астон Виллой», которой не хватило одного мяча для повторения знаменитого результата финала Лиги чемпионов-2020 между «Баварией» и «Барселоной» (8:2). Команда Юргена Клоппа уступила 2:7 (хет-трик у Олли Уоткинса), пропустив такое количество голов впервые с 1963 года, когда «Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» с тем же счетом. Вряд ли триумфатор прошлого сезона ожидал подобным образом войти в историю.

«Кому хочется проигрывать 2:7? Несколько лет назад мы сказали себе, что хотим творить историю. Это был исторический момент, но явно не того типа», – сказал Клопп.

Знаменитый в прошлом форвард сборной Англии, а ныне телекомментатор Гарри Линекер в шутку написал на своей странице в твиттере: «Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?» Но если немцу, который после четырех матчей идет пятым в таблице с 9-ю очками, мало что угрожает, то норвежский специалист действительно рискует расстаться со своим постом. Его команда располагается на 16 месте с тремя очками.

ЗАЧЕМ «ЮВЕ» ЖДАЛ «НАПОЛИ» ВМЕСТЕ СО ЗРИТЕЛЯМИ?

Мы часто критикуем РПЛ за непоследовательность в принятии решений в период коронавируса, но в Европе порой также встречаются удивительные случаи настоящего организационного бардака. В Италии ситуация вокруг матча двух претендентов на чемпионство «Ювентуса» и «Наполи» больше напоминала клоунаду.

Еще в субботу было известно, что неаполитанцам не разрешили вылететь на игру из-за выявления положительных тестов на ковид у игроков Петра Зелиньского и Элифа Элмаза. Тем не менее, команда готова была отправиться на матч с «Юве» и подала в местный минздрав прошение на мягкий карантин, при котором спортсменам с отрицательными тестами можно выйти на поле. Однако чиновники ведомства запретили футболистам лететь в Турин. К тому моменту «Наполи» уже направлялся в аэропорт.

По правилам серии А лига может перенести матч, если запрет пришел от местных властей. На этом настаивали и юристы «Наполи». Однако футбольные функционеры заявили, что матч должен состояться в намеченный срок – 4 октября в 20:45 по местному времени. «Ювентус» прибыл на арену, на которую даже запустили примерно тысячу зрителей, понимая, что игры не будет. Через 45 минут бесполезного, но необходимого ожидания матч был отменен. «Наполи» светит техническое поражение. Однако клуб из Неаполя подаст апелляцию на решение серии А с хорошими шансами на успех. Дальнейшие решения планируется принять во вторник.

КАРПИНА УДАЛИЛИ ЗА ВОПРОС ОБ УЛЫБКЕ

В чемпионате России завершилась первая треть турнира. В лидерах после 10 туров идут «Зенит» и «Спартак» - по 21 очку. На два меньше у ЦСКА и «Сочи», который в воскресенье победил дома «Ростов» - 4:2 и сенсационно занимает четвертое место. Дублем у южан отметился Антон Заболотный, забивший чудо-гол ножницами ударом через себя.

Гости доигрывали матч в меньшинстве, что безусловно отразилось на результате. Не прошел мимо судейской темы главный тренер гостей Валерий Карпин. Уже после игры ему предъявили красную карточку. По словам наставника дончан, он просто поинтересовался у арбитра матча Евгения Турбина, почему он показал карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а игроку «Сочи» на Хашимото, где нога еще выше поднята — не показал? «В ответ рефери начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается, а судья показал красную карточку». Карпин также заявил, что не согласен с красной карточкой Матиаса Норманна.

Отметим также победу «Динамо» над «Краснодаром» - 2:0 после отставки главного тренера москвичей Кирилла Новикова. Бело-голубыми руководил Александр Кульчий в качестве «и.о.», а на игре присутствовал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, объявлявший состав хозяев перед игрой.

Победа позволила динамовцам уйти на перерыв на шестом месте, отставая от лидеров на четыре очка. «Быки» пока только восьмые.

Участники матча защитник «Краснодара» Игорь Смольников и форвард «Динамо» Николай Комличенко получили срочный вызов в национальную команду. Они заменят травмированных Сергея Петрова и Федора Смолова, получивших мышечные повреждения.

ЦСКА ПОБЕДИЛ ЛИДЕРА ВОСТОКА

В КХЛ в матче лидеров конференций ЦСКА был сильнее «Авангарда» - 4:2. Победная шайба на счету Николая Голдобина, и это был его дебютный гол за армейцев. «Ястребы», несмотря на поражение, остались на первой строчке Востока, на три очка опережая «Автомобилист» и «Салават Юлаев», но у уральцев на две игры меньше.

СКА сумел зацепить лишь очко в гостевом поединке с «Барысом», уступив в серии буллитов – 2:3. Казахстанская команда проводила первый матч после выхода из двухнедельного карантина. Последнюю игру в регулярном чемпионате «Барыс» сыграл 14 сентября, а потом клуб накрыла эпидемия ковида.

Лига опубликовала вчера на официальном сайте список отмененных и перенесенных матчей. Их уже 19.

40 ОЧКОВ БАТЛЕРА ОБЕСПЕЧИЛИ «МАЙАМИ» ПОБЕДУ НАД «ЛЕЙКЕРС»

«Майами» сократил отставание в финале плей-офф НБА, победив «Лейкерс» в третьем матче - 115:104 (26:23, 32:31, 27:26, 30:24). Команда из Лос-Анджелеса ведет в серии со счетом 2-1.

Суперигру в составе победителей выдал Джимми Батлер, ставший самым результативным игроком встречи — 40 очков, 11 подборов и 13 передач. По 17 очков у Келли Олиника и Тайлера Хироу. На счету лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 25 очков.

Четвертая игра в серии состоится 7 октября.

источник: «Советский спорт»
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