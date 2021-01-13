«МЮ» возглавил АПЛ, Хендрикс – в «Спартаке», на «Матч ТВ» запрет на англицизмы

ПСВ официально сообщил о согласовании всех деталей сделки по переходу полузащитника Йоррита Хендрикса в «Спартак». 25-летний опорник успешно прошел медосмотр, и его трансферу ничто не мешает. Как уже сообщалось ранее, за легионера красно-белые заплатят около полумиллиона евро. Еще примерно 200 тысяч клуб из Эйндховена сможет получить, если его бывший игрок будет выступать с московской командой в еврокубках. Зарплата голландца в «Спартаке» составит 1,2 млн евро в год.

«МЮ» набрал 36 очков после 17 матчей и поднялся на первое место в таблице, опередив «Ливерпуль». У красных 33 балла, по 32 очка у «Лестера» и «Эвертона». Потенциально на второе место может выйти «Ман Сити» - у команды Хосепа Гвардиолы 29 очков, но два матча в запасе. 17 января «МЮ» и «Ливерпуль» сыграют между собой.

«Манчестер Юнайтед» вышел в лидеры Английской премьер-лиги, выиграв на выезде у «Бернли» (1:0). Это была перенесенная игра первого тура АПЛ. Единственный мяч в матче на 71-й минуте забил французский полузащитник Поль Погба после навеса с фланга Маркуса Рэшфорда.

Хендрикс попрощался с болельщиками и командой на официальном сайте клуба. «Горжусь, что большой отрезок моей жизни был посвящен ПСВ. Я буду хранить отличные воспоминания об этом времени: чемпионство, выход в футболке сборной Нидерландов на арену «Филипс». Здесь я обрел новых друзей. Как истинный фанат ПСВ, я всегда будут с теплотой вспоминать о клубе, его сотрудниках и болельщиках. Эта мысль греет меня в момент расставания. С нетерпением жду нового приключения в топ-клубе в сильном чемпионате», – сказал Йоррит.

В свою очередь болельщики в комментариях благодарят игрока за годы, проведенные в клубе. В первую очередь они отмечают его бойцовские качества и преданность команде. Хендрикс провел в ПСВ всю свою карьеру.

Пивоваров сменил Белкина на посту гендиректора «Динамо»

В «Динамо» сменился генеральный директор. Им стал бывший исполнительный директор «Зенита» Павел Пивоваров. Занимавший ранее эту должность Юрий Белкин теперь будет работать на посту президента бело-голубых.

Пивоваров опытный спортивный управленец. Один из топ-менеджеров питерского клуба входил в правление РПЛ. В 2012 году он стал членом юридического комитета, заместителем Палаты по разрешению споров и членом Комитета по статусу игроков РФС, а с 2017-го он является членом и единоличным судьей Палаты по разрешению споров ФИФА.

Задачами нового гендиректора станут создание в долгосрочной перспективе успешного европейского клуба, реализация комплексных проектов, контроль за соблюдением финансового фэйр-плей и дальнейшего совершенствование системы менеджмента.

На «Матч ТВ» запретили слова «ассист», «коуч», «кипер» и другие

Комментаторам «Матч ТВ» запретили использовать в эфире целый ряд слов английского происхождения. Список опубликовал известный журналист Станислав Гридасов. В него вошли, например, такие слова как «андердог», «ассист», «бэкграунд», «коуч», «корнер», кипер», «лайкнуть», «перфоманс», «хайлайт», «чемпионшип» и другие.

По утверждению автора поста, инициатором запрета выступает глава «Газпрома», «Зенита» и «Матч ТВ» Алексей Миллер, который «является ретивым борцом за чистоту русского языка в эфире». «Алексей Борисович очень не любит, когда русский язык портят англицизмами, всеми этими вашими андердогами, скиллзами и коучами. Есть же простые русские слова – аутсайдер, плеймейкер или, к примеру, троллинг», – написал журналист.

Геркус подал в суд на «Локомотив»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус решил подать в суд на железнодорожников. Функционер намерен вернуть 1,2 миллиона рублей, потраченных им на понесенные судебные издержки. Ранее ФК «Локомотив» подавал в суд на Геркуса с требованием выплатить 134 миллиона рублей. В сентябре прошлого года арбитражный суд отказал футбольному клубу в удовлетворении данного иска. Заседание запланировано на 9 февраля.

СКА прервал серию поражений

СКА прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате КХЛ, победив дома «Сочи» - 3:1. Голы у питерцев на счету Галимова, Дыбленко и Кузьменко. Гости размочили счет лишь в третьем периоде после шайбы Шмелева. Ворота армейцев защищал вратарь молодежной сборной Аскаров, а его визави был внук Владислава Третьяка Максим. Капитан молодежки Василий Подколзин, который не захотел продлевать контракт со СКА и намерен отправиться после сезона в «Ванкувер», провел на льду почти 12 минут. Тем самым не подтвердились слухи, что выбравшего для продолжения карьеры НХЛ форварда в воспитательных целях «маринуют» в запасе.

Московское «Динамо» вырвало победу у «Витязя» благодаря голу Дмитрия Яшкина на 55-й минуте – 2:1. Это шайба стала для форварда чешской сборной 30-й в нынешнем чемпионате. Яшкин лидирует в гонке снайперов с большим отрывом – от ближайших преследователей его отделяют 9 шайб.