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Головина восхваляют во Франции, «Сити» громит «Ливерпуль», четыре очка Овечкина
08 февраля 07:52
автор: Дмитрий Кузнецов

Головина восхваляют во Франции, «Сити» громит «Ливерпуль», четыре очка Овечкина

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Головин сделал первый хет-трик в карьере

Александр Головин сделал первый хет-трик в карьере. Блестящая игра нашего легионера принесла «Монако» выездную победу над «Нимом» - 4:3. К трем голам полузащитник сборной России добавил результативную передачу, набрав уже 8 очков в 9 матчах Лиги 1. Это был первый выход россиянина в стартовом составе за последние полгода. Несколько месяцев хавбек пропустил из-за травмы.

Это первый хет-трик российских футболистов в топ-5 европейских чемпионатов за 9 лет. Последним три мяча забивал Павел Погребняк в марте 2012 года в матче с «Вулверхэмптоном» (5:0) в АПЛ, когда выступал за «Фулхэм».

Головин уже на 12-й минуте сделал дубль. Оба раза он замыкал фланговые передачи Балло-Туре. Третий мяч Александр отправил в сетку со штрафного уже во втором тайме при счете 2:2. А затем отдал хороший пас на выход Фолланду, который переиграл вратаря хозяев после выхода один на один.

Россиянин после матча заслужил массу похвальных слов. Его игру называют фантастической, сравнивают со знаменитым испанцем Иньестой, а про самого полузащитника сказали, что «Царь вернулся». Команда Нико Ковача не проигрывает уже девять матчей, одержав семь побед кряду.

«Ман Сити» крупно победил «Ливерпуль» на выезде

«Ман Сити» сделал серьезный шаг в борьбе за чемпионский титул, разгромив в гостях «Ливерпуль» - 4:1. Чемпион Англии проиграл третий домашний матч подряд, чего не случалось с 1963 года. А побед на «Энфилде» команда Юргена Клоппа не знает на протяжении пяти встреч.

Любопытно, что «красные» последний раз пропускали до этого 4 гола на родной арене в рамках АПЛ в апреле 2009 года – это был знаменитый покер Андрея Аршавина, когда он выступал за лондонский «Арсенал». Тот матч, напомним, завершился вничью 4:4.

В воскресном поединке все голы были забиты во втором тайме. До 73-й минуты счет был равным 1:1, а затем хозяева рассыпались. Две грубые ошибки допустил их вратарь Алисон. дубль на счету Гюндогана, который к тому же в первом тайме не реализовал 11-метровый, пробив выше ворот.

«Манчестер Сити» уверенно возглавляет таблицу АПЛ с 50 очками, проведя при этом на игру меньше (22) ближайших преследователей. На втором месте после 23 туров «МЮ» - 45 очков, на третьем «Лестер» - 43. У «Ливерпуля» осталось 40.

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией», но «Кэпс» все равно уступили – 4:7. Игра «столичных» в обороне не выдерживала критики. После двух периодов была ничья 4:4, а на последний отрезок сил у возрастной команды из столицы США не хватило.

Овечкин открыл счет в матче на 12-й минуте, реализовав большинство. Через пять минут он ассистировал Тому Уилсону, который увеличил преимущество хозяев. Затем Ови отличился уже во втором периоде, выведя свою команду вперед. А в самом конце этой 20-минутки сделал отличную передачу на Никлоса Бэкстрема. Швед, находясь спиной к воротам, броском с неудобной руки сравнял счет.

В заключительном периоде интрига сохранялась до 58-й минуты, когда нападающий «Филли» Скотт Лотон оформил хет-трик. Последняя шайба влетела уже в пустые ворота.

У Овечкина стало 711 голов в карьере. Он всего на шесть шайб отстает от легендарного Фила Эспозито, занимающего шестое место в списке лучших снайперов лиги в истории.

Загитова снова опередила Медведеву

Кубок Первого канала по фигурному катанию выиграла команда Алины Загитовой «Красная машина», победившая соперников из дружины Евгении Медведевой «Время первых». Общий счет по итогам двух дней соревнований - 2634,95 на 2606,21.

Перед выступлением одиночниц команда Медведевой лидировала с преимуществом в 24 балла. Однако вновь не было равных загитовским девушкам, доставшимся ей при жеребьевке: Камила Валиева и Анна Щербакова получили оценки в произвольной программе выше мирового рекорда - соответственно 179,19 и 169,06 баллов. Правда, официально они признаны не будут, так как турнир внутренний.

Среди танцевальных пар лучшими стали Александра Степанова и Иван Букин («Время первых»), в парах — Евгения Тарасова и Владимир Морозов («Красная машина»), также превзошедшие рекорд мира, как и Анастасия Мишина – Александр Галлямов. У мужчин лучшие оценки получил Марк Кондратюк («Время первых»).

Медведева отказалась признавать поражение и пообещала отдать все деньги на благотворительность. Ее команда получила приз зрительских симпатий.

«Тампа-Бэй» выиграла Супербоул

«Тампа-Бэй» выиграла чемпионат ФНЛ, победив в финале «Канзас-Сити» - 31:9 (7:3, 14:3, 10:3, 0:0). «Бакканирс» второй раз в истории взяли титул после успеха в 2003-м. «Канзас-Сити» брал трофей дважды – в 1969-м и в 2020-м, а также играл в финальном матче в 1967 году.

Квотербек Том Брэди одержал седьмую победу в Супербоуле, но впервые сделал это с «Тампой». До этого он становился чемпионом с «Нью-Ингленд Пэтриотс» в 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 годах. В нынешнем финале Брэди сделал 21 точную передачу из 29 на 201 ярд, заработал три тачдауна и получил пятый в карьере титул MVP Супербоула.

источник: «Советский спорт»
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