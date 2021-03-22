Шесть голов «Барсы», «ПСЖ» на первом месте, «МЮ» вылетел из Кубка, серебро Латыпова в биатлоне

В чемпионате Франции встречались команды из лидирующей группы. «Лион» принимал дома «ПСЖ» и уступил 2:4. Дубль в составе парижан оформил Килиан Мбаппе. Француз забил 100-й гол в Лиге 1 в 22 года и 91 день. Мбаппе достиг этой отметки раньше, чем это делали Месси, Роналду, Левандовски и Златан Ибрагимович.

Два мяча у сине-гранатовых также забил защитник Серджио Деста. Каталонский клуб идет на втором месте в таблице, отставая от «Атлетико» на 4 очка. Мадридская команда дома выиграла у «Алавеса» - 1:0 благодаря голу Луиса Суареса. Этот мяч стал 500-м в карьере уругвайского футболиста.

В чемпионате Испании в 28-м туре «Барселона» разгромила в гостях «Реал Сосьедад» - 6:1. На счету Лионеля Месси голевой дубль плюс результативный пас. Лео забил уже 23 мяча в Примере в нынешнем сезоне и догнал в споре за «Золотую бутсу» форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Лидирует нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски – 35 голов.

Лидер турнира «Лилль» неожиданно оступился в домашнем поединке против аутсайдера «Нима» - 1:2 и теперь занимает вторую строчку с 63 очками. Столько же стало у «ПСЖ», но парижане обошли конкурента по дополнительным показателям. «Монако» Александра Головина идет на четвертом месте, отставая от лидеров на 4 очка.

Миранчук вышел в старте, Гайч забил «Юве»

В чемпионате Италии «Милан» победил в гостевом матче «Фиорентину» - 3:2. Счет открыл швед Ибрагимович. В свои 39 лет 169 дней он стал самым возрастным игроком Серии А, забившим 15 мячей в чемпионате. Форвард гостей Александр Кокорин снова не играл.

«Аталанта» на выезде выиграла у «Вероны» - 2:0. Полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе впервые за 11 матчей и был заменен на 64-й минуте. «Ювентус» сенсационно уступил дома «Беневенто» - 0:1. Единственный мяч забил бывший армеец Адольфо Гайч, которого забраковал в ЦСКА Виктор Гончаренко.

«МЮ» проиграл впервые за 15 матчей

Определились полуфиналисты Кубка Англии. «Челси» сыграет в ½ финала с «Ман Сити», а «Лестер» – с «Саутгемптоном». Матчи пройдут 17-18 апреля. В воскресенье «Лестер» выбил из турнира «Манчестер Юнайтед» - 3:1. Дубль у победителей сделал Ихеаначо, еще один мяч на счету Тилеманса. У «МЮ» отличился Гринвуд. Команда Оле-Гуннара Сульшера проиграла впервые за последние 15 матчей, начиная с 27 января. За это время она одержала 7 побед и столько же раз сыграла вничью.

«Челси» накануне дома переиграл в четвертьфинале «Шеффилд Юнайтед» - 2:0 (Норвуд - автогол, Зиеш). В субботу «Саутгемптон» в гостях крупно победил «Борнмут» - 3:0 (Редмонд -2, Дженепо), а «Ман Сити» также на выезде был сильнее «Эвертона» - 2:0 (Гюндоган, де Брейне).

У Латыпова первая медаль

На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде Эдуард Латыпов в мужском масс-старте завоевал серебро, впервые в карьере поднявшись на пьедестал. Россиян тем самым преподнес себе подарок – вчера Латыпову исполнилось 27 лет. Победил в гонке француз Симон Дестье.

Третьим стал Йоханнес Бе, что позволило норвежцу в общем зачете опередить соотечественника Стурлу Легрейда, который финишировал в воскресенье восьмым с четырьмя промахами. Бе выиграл «Большой хрустальный глобус» третий год подряд – 1052 балла. У Лейгрейда – 1039, у француза Кентена Фийона-Майе – 930. Лучший из наших Александр Логинов на седьмом месте – 541 балл.

Норвегия выиграла неофициальный медальный зачет в сезоне-2020/21. У скандинавов 83 награды при 38 победах. Россияне получили семь наград, среди них бронза чемпионата мира в мужской эстафете.

В женском масс-старте Ульяна Кайшева стала пятой, а Светлана Миронова – восьмой. Россиянки провели лучшую гонку в сезоне. Увы, но она была последней. Золото досталось норвежке Ингрид Тандревольд, серебро - белорусской спортсменке Динаре Алимбековой, бронзу завоевала немка Франциска Пройс.

В общем зачете первенствовала Тириль Экхофф из Норвегии. Она с большим отрывом – 1152 балла – опередила соотечественницу Марте Улсбю – 963. Пройс третья – 840. Наша Светлана Миронова на 19-й позиции – 440.

ЦСКА лидирует в серии с «Локо», «Ак Барс» в шаге от финала Востока

В Кубке Гагарина ЦСКА вышел вперед в четвертьфинальной серии с «Локомотивом» - 2-1. Армейцы в Ярославле вырвали победу лишь в овертайме – 2:1. Решающая шайба на счету Антона Слепышева, который отличился на второй дополнительной минуте. Форвард подкараулил отскок у лицевого борта, обработал шайбу и успел сыграть на добивании. Хозяева перебросали соперника 28:18, но проиграли.

«Ак Барс» одной ногой стоит уже в финале Восточной конференции. Вчера казанская команда победила в Уфе с популярным счетом 2:1 и впереди в противостоянии 3-0. Несмотря на заполненные трибуны, которые горячо поддерживали «Салават Юлаев», хозяева не смогли взломать оборону гостей. Снова промолчало их ударное финское звено в составе Хартикайнена, Маннинена и Гранлунда. В трех матчах серии у легионеров ноль очков. Отсюда и результат.

Наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов имеет за плечами печальный опыт проигрыша серии при таком преимуществе. Так было в период его работы в ЦСКА, когда москвичи после трех побед проиграли затем четыре игры СКА. Но мало верится, что нынешний «Салават» способен на такие подвиги.

Следующие матчи в этих сериях 23 марта. Сегодня третьи поединки проводят «Динамо» Москва – СКА (1-1) и «Металлург» - «Авангард» (1-1).