Георги Пеев: Десподов может принести пользу «Спартаку»

Футбол 08 января 2019 20:35 Источник: «РИА Новости»

Бывший полузащитник «Амкара» Георги Пеев – о возможном переходе в «Спартак» нападающего софийского ЦСКА Кирила Десподова.

- Кирил Десподов очень здорово проявил себя в прошлом году, по праву стал лучшим футболистом Болгарии. У него была история в позапрошлом году, когда его не ставили в основу, но он терпел, не сдавался и уже в 2018-м доказал свою состоятельность. «Спартак» может позволить себе купить любого игрока софийского ЦСКА. Главное понять, насколько он им нужен. Десподов может играть на очень высоком уровне, он может принести пользу «Спартаку». К нему есть интерес ряда клубов, - приводит слова Пеева РИА «Новости».

В нынешнем сезоне Десподов провел за ЦСКА 22 встречи во всех турнирах и записал на свой счет 10 забитых мячей и 11 результативных передач. Форвард был признан лучшим футболистом в Болгарии по итогам 2018 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Напомним, что в декабре болгарские СМИ сообщили об интересе «Спартака» к 22-летнему форварду, отмечалось, что «красно-белые» готовы заплатить за нападающего 4 миллиона евро.

Ранее стало известно, что «Спартак» расторг контракты с полузащитниками Романом Еременко и Ивелином Поповым, а также с защитником Марко Петковичем.