Георги Пеев: Попов, скорее всего, выберет вариант с «Динамо», чтобы остаться в Москве - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол08 января 2019 21:22Источник: «РИА Новости»

Георги Пеев: Попов, скорее всего, выберет вариант с «Динамо», чтобы остаться в Москве

Бывший полузащитник «Амкара» Георги Пеев прокомментировал расторжение контракта между полузащитником Ивелином Поповым и «Спартаком».

- Если Ивелин принял такое решение, и обе стороны договорились о расторжении контракта, то оно было хорошо обдумано. Для него лучше играть, чем сидеть на скамейке запасных. Знаю, что уйти из «Спартака» ему было тяжело, но он хочет играть, здесь у него мало игровой практики. Не знаю, почему он не играл в «Спартаке», видел несколько матчей с участием Попова, и он в них выглядел неплохо.

Не в курсе, где продолжит карьеру Попов. Мое мнение, он, скорее всего, выберет вариант с «Динамо», чтобы остаться в Москве, где он очень хорошо освоился, - приводит слова Пеева РИА «Новости».

Ранее стало известно, что «Спартак» расторг контракты с полузащитниками Романом Еременко и Ивелином Поповым, а также с защитником Марко Петковичем.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#Футбол-Россия#рпл#пеев георги#фк спартак#попов ивелин#фк динамо москва#Возможные трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта