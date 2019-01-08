Георги Пеев: Попов, скорее всего, выберет вариант с «Динамо», чтобы остаться в Москве

Футбол 08 января 2019 21:22 Источник: «РИА Новости»

Бывший полузащитник «Амкара» Георги Пеев прокомментировал расторжение контракта между полузащитником Ивелином Поповым и «Спартаком».

- Если Ивелин принял такое решение, и обе стороны договорились о расторжении контракта, то оно было хорошо обдумано. Для него лучше играть, чем сидеть на скамейке запасных. Знаю, что уйти из «Спартака» ему было тяжело, но он хочет играть, здесь у него мало игровой практики. Не знаю, почему он не играл в «Спартаке», видел несколько матчей с участием Попова, и он в них выглядел неплохо.

Не в курсе, где продолжит карьеру Попов. Мое мнение, он, скорее всего, выберет вариант с «Динамо», чтобы остаться в Москве, где он очень хорошо освоился, - приводит слова Пеева РИА «Новости».

Ранее стало известно, что «Спартак» расторг контракты с полузащитниками Романом Еременко и Ивелином Поповым, а также с защитником Марко Петковичем.