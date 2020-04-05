УЕФА опровергла информацию о завершении сезона в Лиге чемпионов до 3 августа УЕФА официально опровергла слова главы организации Александра Чеферина о том, что европейские клубные турниры должны завершиться до 3 августа.

«Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал немецкому телеканалу ZDF, что Лига чемпионов должна завершиться к 3 августа. Это неправда. Президент не указывал точных сроков окончания сезона.

В настоящее время УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA) в рамках рабочей группы, которая была создана 17 марта, изучает все возможные варианты завершения внутренних и европейских турниров. Главным приоритетом для всех членов рабочей группы является сохранение здоровья общества.



Необходимо найти календарные решения для завершения всех соревнований. Варианты проведения матчей в июле и августе, если это будет необходимо, в настоящее время изучаются, и будут зависеть от сроков возобновления сезона и разрешений национальных властей», - цитирует пресс-службу УЕФА Goal.com.

Накануне Чеферин в интервью телеканалу ZDF заявил, что сезон в европейских клубных турнирах должен завершиться до 3 августа.

Напомним, что в марте все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений. Позже УЕФА отложил старт сезона-2020/21 на неопределенный срок.

Накануне УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.