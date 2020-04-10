Николай Рассказов: Если матчи будут проходить без болельщиков, то это так себе история Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал, что матчи без зрителей напоминают товарищеские встречи.

- Если матчи будут проходить без болельщиков, то это так себе история. Мы же играем для людей. Встречи на пустом стадионе по атмосфере напоминают товарищеские игры.

С другой стороны, если не доигрывать, то как тогда распределять места по итогам сезона. Обнулять чемпионат? Тоже не очень понятно, почему это надо делать, - передает слова Рассказова «Матч ТВ».

Накануне генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможность проведения оставшихся 8 туров чемпионата России при пустых трибунах.

Ранее УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Напомним, что РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая.

Добавим, что в марте все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений. Кроме этого УЕФА отложил старт сезона-2020/21 на неопределенный срок.