Савин о срыве трансфера в ЦСКА: Подъехали ребята из Подольска за кэшем, пришлось вернуться в Пермь Популярный футбольный видеоблогер Евгений Савин рассказал, как в 2007 году мог оказаться в ЦСКА.

«Уже согласовали контракт с Евгением Гинером, - вспомнил автор ютуб-канала «КраСава» в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова. - Но подъехали ребята из Подольска за кэшем. Просили у агента отправить на подольский свежий воздух миллион. Пришлось возвращаться обратно в Пермь». Напомним, что 35-летний Савин поиграл за многие клубы РПЛ. В 2006 и 2007 годах он защищал цвета пермского «Амкара». В разговоре с Кержаковым бывший нападающий признался, что в том же 2007-м мог оказаться в «Локомотиве», где ему предлагали еще больше, чем в ЦСКА. Также Савин назвал самый провальный, на его взгляд, выпуск «КраСавы» и рассказал, что однажды из-за него чуть не подрался Валерий Газзаев.