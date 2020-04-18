Кокорин о Каррере: Люблю людей, которые добиваются результата Форвард «Сочи» Александр Кокорин приветствовал в эфире соцсетей бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру.

Кокорин давал интервью в прямом эфире инстаграма журналиста Нобеля Арустамяна. В какой-то момент к трансляции подключился итальянский специалист. «Приветствую Массимо, - сказал нападающий. - Люблю людей, которые добиваются результата. Думаю, ему переведут мои слова».

Напомним, зимой «Зенит» отдал Кокорина в аренду в «Сочи». Каррера в 2017 году привел «Спартак» к чемпионству. Сейчас он тренирует АЕК и передал из Греции поздравления красно-белым с днем рождения клуба.

Кокорин рассказал о специфике тренировок в курортном городе, непонятных моментах с контрактом, предложениях из Европы и интересе «Локомотива».