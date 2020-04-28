Сафонов – о срыве контракта Савина с ЦСКА из-за «людей из Подмосковья»: Сейчас ту историю вытянул бы - Советский спорт
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28 апреля 2020 10:31ФутболЗибрак Артем

Сафонов – о срыве контракта Савина с ЦСКА из-за «людей из Подмосковья»: Сейчас ту историю вытянул бы

Известный футбольный агент Алексей Сафонов вспомнил историю 2007 года, о которой недавно рассказал его тогдашний клиент, а ныне популярный видеоблогер Евгений Савин.

Напомним, по словам Савина, его переход из «Амкара» в ЦСКА в 2007 году сорвался из-за того, что в сделку вмешались «люди из Подмосковья», потребовавшие миллион у хозяина армейцев Евгения Гинера.

«Знаете, я был еще начинающим агентом, - заявил Сафонов в интервью «Советскому спорту». - Сейчас вытянул бы ту ситуацию с ЦСКА, но тогда не получилось. Не хватило опыта. Взял ответственность за эпизод на себя, и с Женей мы до сих пор дружим, встречаемся. Просто обидно, что этот опыт я заработал именно на нем. Потом возникали похожие ситуации с контрактами других игроков, и я к ним был уже готов».

Также Сафонов высказался об истории с Артемом Дзюбой и кошельком Владимира Быстрова, о потенциальном новом главном тренере «Локомотива» Марко Николиче, перспективах уехать в Италию Александра Кокорина, возможном расширении РПЛ до 18 клубов и способе быстрее вернуть в Россию легионеров после пандемии. Полностью интервью с агентом скоро на сайте sovsport.ru.

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