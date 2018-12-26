Русский танк переехал Снайдермена. Итоги года в борьбе

Греко-римская борьба 26 декабря 2018 17:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Охотников Степан

Уходящий год в отличие от 2017-го получился на загляденье: Россия вернула себе звание безоговорочного лидера мировой борьбы.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

После катастрофического фиаско на чемпионате мира в Париже-2017, где наша сборная впервые в истории осталась без золотых медалей, турнир этого года любителями борьбы ожидался с особыми чувствами. Год назад президент Федерации спортивной борьбы России провел очень жесткий разбор полетов со спортсменами и тренерами. На корню были пресечены попытки отговорок, которые используются во многих других федерациях: главный наш старт Олимпиада, вот там и ждите результата, а на чемпионате мира (или любом другом турнире помельче) ваши ожидания – ваши проблемы.

В Будапеште сборная России выступила блестяще: завоевала 13 медалей (10 золотых, одну серебряную и две бронзовых) и намного опередила ближайших преследователей в командном зачете японцев (5-1-4), третьими стали спортсмены из США (4-3-5).

ГЕРОЙ ГОДА

Главной дуэлью турнира, да и всей современной борьбы, стало противостояние олимпийских чемпионов россиянина Абдулрашида Садулаева и американца Кайла Снайдера. Победитель Игр в Рио и двукратный чемпион мира в весовой категории до 86 кг Садулаев после Олимпиады-2016 сменил категорию. Первое очное противостояние Абдулрашида и Кайла в Париже осталось за американцем. В Будапеште же наш борец взял реванш: Русский танк, как называют Садулаева, просто «переехал» Снайдермена, выиграв финальную схватку за одну минуту и 12 секунд.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

22-летний Заурбек Сидаков в начале года перешел в олимпийский вес 74 кг, а в Будапеште поразил весь объединенный мир борьбы. Именно он открыл счет золотым медалям сборной России на ЧМ-2018, сломив в концовках схваток сопротивление суперзвезд: олимпийского чемпиона Джордана Барроуза (США) и призера Рио-2016 Франка Чамизо (Италия).

Заурбек родился в небольшом селе Зильги в 10 километрах от Беслана. С семи лет он занимался в секции борьбы, для чего ему приходилось преодолевать эти 10 км дважды в день. После бесланской трагедии Сидаков больше чем на год прервал занятия – родители боялись отпускать сына в город, но потом возобновил тренировки. Сейчас Заурбек живет в Сургуте.

НАШИ

В Будапеште российские борцы одержали победу за явным преимуществом. Помимо Садулаева и Сидакова с золотом домой вернулись борцы вольного стиля Заур Угуев (весовая категория до 57 килограммов) и Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг), борцы греко-римского стиля Сергей Емелин (до 60 кг), Степан Марянян (до 63 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Александр Чехиркин (до 77 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Вольники также завоевали одну серебряную награду (Гаджимурад Рашидов, до 61 кг) и две бронзовые (Ахмед Чакаев, до 65 кг; Ахмед Гаджимагомедов, до 79 кг).

На чемпионате Европы по борьбе, который впервые прошел в Дагестане – в Каспийске, российская сборная также первенствовала в командном зачете. В активе наших борцов – 12 золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медали. Турки стали вторыми (5-0-4), на третьем месте – Азербайджан (4-5-9).

ЧТО ДАЛЬШЕ

В следующем году чемпионат мира примет столица Казахстана Астана, а чемпионат Европы пройдет в румынском Бухаресте. Оба турнира станут важнейшими прикидками перед Играми-2020 в Токио.