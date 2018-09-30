Начнем с печальных известий. Суббота обернулась черным днем для московского «Динамо». На уральский выезд с командой из-за травмы не поехал один из самых опытных и титулованных форвардов нашего хоккея – 39-летний Максим Афиногенов.

Форвард прошел обследование и худшие предположения подтвердились. Травма серьезная, нужна операция, потом долгий период восстановления. Если Максим и вернется в строй, то только в конце февраля. Самое обидное, что повреждение он получил столкнувшись со своим же партнером по команде – капитаном «Динамо» Ильей Никулиным.

Это еще один дополнительный стимул для бело-голубых обязательно прорваться в Кубок Гагарина. Но чтобы это сделать им придется очень постараться. Пока динамовцы застряли на 10-месте в таблице Запада, уступив накануне в упорнейшей борьбе лидеру сезона «Автомобилисту» - 0:1.

Все решил изумительный по точности бросок лучшего снайпера КХЛ среди легионеров Найджела Доуса. И это была уже 200 шайба канадца в регулярных чемпионатах нашей лиги. А для «Автомобилиста» она обернулась 12-й победой в сезоне. В чем главный феномен уральской команды, высказал свое мнение наш обозреватель Дмитрий Пономаренко.

Вообще вчерашний день был обилен на травматологические новости. К примеру, главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач так переволновался в концовке матча, что подвернул ногу и вместо пресс-конференции отправился к врачу. А что волноваться? Его «Магнитка» снова выиграла, пусть и с минимальным счетом – 3:2. Подробности встречи уральцев с «Локомтивом» в отчете нашего корреспондента Александра Жилина, вспомнившего в названии строки из бессмертной песни Бориса Гребенщикова – «Этот поезд в огне».

Кстати, прогноз на этот матч рискнул дать еще один наш автор – Ярослав Дяхтерев. Он составил рейтинг молодых талантов нынешнего «Локомотива» и заявил, что они напалмом выжгут лед в Магнитогорске. Но угадал лишь наполовину!

Важную шайбу, благодаря которой зрители до последних секунд были в напряжении забросил 18-летний Григорий Денисенко, вошедший в Топ-5 «Советского спорта».

Но вот победный гол при этом вновь оказался на счету ветерана и лучшего снайпера за всю историю нашего хоккея Сергея Мозякина. Сколько ему там шайб до 1000 осталось? Пора считать!

Ну а пока можно сказать, что опытнейший Мозякин дал мастер-класс своим юным землякам. Сергей ведь тоже ярославский воспитанник! А то ведь некоторые мои молодые коллеги уже и не в курсе, где Мозякина в хоккей играть учили.

Пока на Урале рубились в хоккей, в Москве наша коллега Елена Кузютина встретилась с игроками ЦСКА. И, проявив женскую сноровку, поговорила с ними не только о хоккее, но и о кино, футболе и здоровом питании.

А наш обозреватель Павел Лысенков в своем ежедневном обзоре НХЛ сделал упор на взрыв результативности форварда «Коламбуса» Артемия Панарина, чуть ли не в одиночку обыгравшего «Питтсбург» (7:6), за который сражались Сидни Кросби и Евгений Малкин.

В воскресенье КХЛ предлагает нам еще четыре искрометных матча.

17.00 Ак Барс – Адмирал КХЛ ТВ HD

17.00 Торпедо – Амур

17.00 Витязь – Сибирь КХЛ ТВ

17.00 Динамо Мн – Авангард КХЛ ТВ

* Время московское.

Вернутся ли в состав «Ак Барса» его лидеры ДанисЗарипов и Андрей Марков?

Войдет ли «Торпедо» Дэвида Немировски в лидирующую тройку на Востоке?

Сможет ли «Сибирь» одержать первую победу в сезоне или потерпит уже 13-е поражение кряду?

Удачного и инфарктного вам всем хоккейного дня! И не забывайте, что все самые яркие подробности этих матчей – на сайте «Советского спорта».