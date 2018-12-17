Страна ждала таких матчей 60 лет! Но станут ли они традицией? Все о хоккее

Хоккей 17 декабря 2018 07:58 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» - победе сборной России на Кубке Первого канала и историческом рекорде в Санкт-Петербурге.

Итак, сборная России завершила выступление на Кубке Первого канала очередной громкой победой – 5:0 над финнами. Таким образом наши не только выиграли домашний этап Евротура, но и укрепили свои позиции на первом месте в общем зачете.

В воскресенье же все было решено уже к середине матча, вторая его половина превратилась в формальность. А как конкретно наши разгромили сборную Суоми – в репортаже Дмитрия Пономаренко об этом матче.

Добавлю только одну новость – форвард «Локомотива» Андрей Локтионов сломал палец и теперь пропустит около четырех недель. Причем, ярославец повредил руку еще в матче с чехами играл через боль, забил два гола. Вышел и на воскресную встречу в специальной лангетке, но сам признал, что получается все плохо и уехал в больницу, где ему уже наложили гипс. Мужественный поступок, заслуживающий отдельных аплодисментов на хоккейном празднике. Пусть и слегка запоздалых.

После матча главный тренер нашей команды Илья Воробьев подвел итоги турниру. И рассказал, как питерский дух помогает сборной России побеждать.

Но главное, конечно, было не в победе, пусть и очень уверенной, а в самом матче. Он прошел на футбольном стадионе и собрал на трибунах в итоге более 70 тысяч зрителей. О более точных цифрах мировых рекордов посещаемости хоккейных битв – в материале Павла Лысенкова.

Наш обозреватель провел на стадионе в Санкт-Петербурге весь день и был здорово впечатлен его антуражем. Потому что на разогреве у хоккея поработали очень известные певцы. И программа действительно была крутая. Ознакомьтесь!

Побывал на этом матче и двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, который по моей просьбе вспомнил чемпионат мира-57, где матч СССР – Швеция также прошел на улице и собрал в «Лужниках» 55 тысяч зрителей. Тот рекорд продержался более 60 лет…

На этом прощаемся со сборной до февраля. И вновь переключаемся на КХЛ. Выходных, в хоккейном календаре, как известно, нет. Поэтому завтра в чемпионате пройдет пять матчей.

14.30* Куньлунь – Амур КХЛ ТВ

19 Ак Барс – Автомобилист КХЛ ТВ

19 Нефтехимик – Трактор

19 Торпедо – Металлург КХЛ ТВ HD

19.3 Авангард – Йокерит КХЛ ТВ

* Время московское.

Как видите, все встречи запланированы номинально на Востоке. В том числе и битва между двумя его лидерами – «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Если кто и способен догнать ушедших на старте в отрыв уральцев, так это казанцы. А еще один фаворит Восточной конференции – «Авангард» - встретится в Балашихе с «Йокеритом».