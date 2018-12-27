Назаров советует игрокам больше пить, а Кожевников критикует «Матч ТВ»

Хоккей 27 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» – об отставке Андрея Назарова, нежданных победах аутсайдеров КХЛ и едких итогах года от Александра Кожевникова.

Обзор дня начнем с КХЛ, где грянула очередная тренерская отставка. Казалось, еще недавно Андрей Назаров обещал отрастить усы, как у Черчесова, если его «Нефтехимик» пройдет первый раунд плей-офф. А буквально на днях упрекал своих молодых игроков, что они мало пьют и потому не расслабляются…

Но усов не будет, да и пить тренеру пришлось в одиночку - на посошок. «Нефтехимик» разорвал контракт с известным специалистом. И вчера, в матче против рижан нижнекамцев на лед вывел уже Вячеслав Буцаев. Лучше не стало. Игроки «Нефтехимика» нанесли по воротам соперника 43 броска (по этому показателю они на втором месте в КХЛ, уступают только «Авангарду») но ни разу не забили и уступили 0:2.

– У нас сегодня было желание, местами мы играли неплохо, но есть моменты, которые нужно будет дорабатывать. – прокомментировал Буцаев это поражение. – Я только сегодня первый раз встретился с игроками и фактически познакомился с ними ближе только во время матча. Впереди будет много работы.

Кстати уж упомяну и про битву лидеров Востока, в которой «Авангард» также перебросал «Автомобилист» - 32-26, но проиграл 2:3. Так что уральцы после четвертой победы кряду снова вышли на первое место в общей таблице КХЛ.

А уж в своей конференции «Автомобилист» опять царит безраздельно. Потому что вчера и «Ак Барс» потерял очки в Сочи, уступив 1:3. И «Салават Юлаев», который в этом сезоне, похоже, о медалях уже и не думает, умудрился проиграть «Сибири» 1:2. И даже аутсайдер «Слован» сумел превзойти «Торпедо» по буллитам, прервав серию из 13 поражений – 5:4! Ну и кому тут гнаться за «Автомобилистом»?

Вообще, вчера был какой-то бунт аутсайдеров. Потому что и на Западе «Северсталь» неожиданно обыграла «Спартак» - 4:2.

И только московские динамовцы порадовали своих болельщиков стабильностью. Победив «Йокерит» в Москве – 2:0, огорчили финнов и в Хельсинки – 4:3 ОТ. Причем, в обоих случаях решающее слово осталось за Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким, которые входят в квартет самых результативных игроков КХЛ.

Ну а на повестке дня по-прежнему молодежный чемпионат мира в Канаде. Первый матч сборной России – в ночь с четверга на пятницу. Наш соперник – Дания. В среду Валерий Брагин уже внес в заявку на турнир 21 игрока. Таким образом у нас еще два вакантных места и на них четыре претендента. Подробнее о том, кто с кем тренируется в тройках и кого в сборной выбрали капитаном в материале нашего обозревателя Дмитрия Пономаренко.

А вот Виталий Славин посвятил свою колонку только одному игроку молодежной сборной России. Зато самому юному – нападающему Василию Подколзину. Что ж, попасть в 17 лет на молодежный чемпионат мира – уже признание недюжинного таланта.

Наш корреспондент в Нью-Йорке Лиза Трунина, тем временем, взяла интервью у форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича, который также вспомнил свое участие в молодежных чемпионатах мира и пожелал нынешним игрокам сборной России беспрекословно слушаться Валерия Брагина.

В КХЛ сегодня всего два матча. И оба на Дальнем Востоке.

12:30* Адмирал – Витязь КХЛ ТВ HD

12:30 Амур – СКА КХЛ ТВ

* Время московское.

Но до конца года их будет еще немало. Хотя главные события, естественно, позади. И вот их в беседе с нашим обозревателем Владиславом Домрачевым обозначил олимпийский чемпион Александр Кожевников, который не только хвалил, но и критиковал.

Ну и напоследок – суперфото лидеров Женской хоккейной лиги для календаря на будущий год. Девушки выступили в образе героинь фантастической саги «Игра престолов». Полюбуйтесь, что вышло!

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