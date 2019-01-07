Почему нас не радует «бронза» МЧМ, и за что Шипачев дал в челюсть рижанину

Хоккей 07 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

В ежедневном дайджесте «Советского спорта» наши обозреватели подводят итоги молодежного чемпионата мира-2019 и воскресным матчам КХЛ.

Для начала еще раз отметим выступление нашей молодежной сборной на чемпионате мира в Канаде. Наши возвращаются оттуда с «бронзой», которую добыли в матче со швейцарцами – 5:2. Все события этой битвы – в репортаже нашего обозревателя Владислава Домрачева.

Павел Лысенков считает, что бронза в этом году – разочарование. Наша команда могла взять и «золото». Или, по крайней мере сыграть в финале. Вот заметка нашего обозревателя, в которой он подводит итоги нынешнего чемпионата мира. И ищет факторы, чтобы прибавить в будущем.

А Дмитрий Пономаренко считает, что сборная России на этом турнире была сильнейшей, и сама поверила в это настолько, что именно поэтому и не смогла справиться в полуфинале с хорошо организованной американской командой, грамотно сыгравшей против наших вторым номером.

Также вашему вниманию оперативные интервью главного тренера нашей команды Валерия Брагина.

А также капитана сборной России Клима Костина и других наших игроков.

В целом я бы поблагодарил наших за мощную и уверенную игру.

Ну а в КХЛ воскресенье прошло без сюрпризов. Все лидеры чемпионата взяли по два очка в своих матчах.

ЦСКА победил в Минске. Причем, на тоненького, очень скромно – 2:1. Но именно эти два очка позволили армейцам первыми официально прописаться в Кубке Гагарина. Из зоны плей-офф их уже не вытолкнешь! Хотя, конечно, команда Игоря Никитина попробует завершить регулярку на первом месте. Сейчас у нее шесть побед кряду и 78 очков.

На три меньше у «Автомобилиста». Уральцы вчера обыграли «Трактор» - 2:0. И это уже шестой «сухарь» на счету Якуба Коваржа.

Третью победу кряду над «Йокеритом» одержал и СКА. Для финского клуба матч не заладился с самого начала. Первый их гол судьи отменили, затем армейцы тут же забили в меньшинстве. В итоге 1:4, отмечаем дубль Николая Прохоркина.

В третий раз в сезоне уступило рижанам и московское «Динамо». Бело-голубые долго вели в счете (1:0), упустив массу моментов увеличить его во втором периоде. Но когда уже казалось, что Иван Бочаров сделает на новой арене в Петровском парке второй «сухарь» кряду, динамовские защитники грубо ошиблись и позволили Лаурису Дарзиньшу расстрелять своего голкипера. А в овертайме судьи удалили Вадима Шипачева, который ответил грубостью на грубость со стороны соперника, затем не стали свистеть, когда динамовец Михал Чайковски ничком упал на лед после прямого попадания шайбы. Так гости забили решающий гол в положении «4 на 2» и победили 2:1 ОТ.

После матча главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался по самым острым моментам этой встречи.

В Ярославле «Локомотив» долго мучился со «Слованом» и забросил единственную шайбу в этом матче только на 57-й минуте – 1:0. И опять-таки шестой «сухарь» на счету молодого голкипера железнодорожников Ильи Коновалова.

А вот «Салават», наконец, порадовал своих болельщиков, разгромив «Амур» 6:1. В этом матче ударное звено уфимцев действовало, как положено. У Йоонаса Кемппайнена хет-трик, кстати, первый в КХЛ. У Линуса Умарка и Тему Хартикайнена по 3 (1+2) очка.

Сегодня ждем очередного шквала голов от «Магнитки». А вообще в КХЛ пройдет в понедельник пять матчей.

15.00 Металлург – Адмирал

17.00 Нефтехимик – Торпедо

17.00 ХК Сочи – Сибирь

17.30 Витязь – Ак Барс

17.30 Спартак – Авангард

Интересна битва «Спартака» с «Авангардом», которые встретятся в этом сезоне впервые и, аккурат, на Рождество. А «Витязь» попробует одержать еще одну победу над действующим чемпионом. Тут интересна конкретно тренерская дуэль Валерия Белова со своим учителем Зинэтулой Билялетдиновым.

Продолжаем следить за матчами КХЛ на сайте «Советского спорта». До встречи!