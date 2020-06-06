Рейтинг наездов. Панарин против государства, Гамовой стыдно за страну, а Трампа гонят из Белого дома

1-е место

Артемий ПАНАРИН о своей гражданской позиции:

Некоторые негодяи и подхалимы пытаются очернить меня, будто я не люблю родину. Хотел бы сказать: с подавляющим большинством жителей страны наши желания схожи – это счастье родных и близких и, если когда-либо это будет возможно, всех жителей России. Просто некоторые считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет. Прошу не путать родину и государство.

Заявление суперзвезды «Нью-Йорк Рейнджерс» адресовано прежде всего бывшему главному тренеру сборной России Владимиру Плющеву - в ответ на его подколку: мол, рано Панарину учить всех жизни в России, сидя на золотом унитазе. Но так получилось, что состав участников мини-баттла стал быстро расширяться.

Подписчики Артемия большей частью его поддержали и посоветовали плюнуть на всех критиканов. «У нас сейчас все как в антиутопии «1984»: кто по-настоящему патриот - тот теперь предатель, а кто реально предатель - тот типа патриот», - написал один из поклонников Панарина.

А подписчик депутата Госдумы Ирины Родниной в твиттере добавил на ее страницу в комментарии видео Панарина и обратился к прославленной фигуристке: «Ирина Константиновна, смотрите, не все на льду так гладко, молодое поколение не хочет в едином строю на кнопки нажимать. Между нами, и не только молодое». Роднина в полемику ввязываться не стала, коротко отбрив правдоруба: «Я только за свободу мнений! А вам алкоголь явно затуманил разум».

Не остался в стороне от жаркой дискуссии челябинский земляк Панарина и его бывший тренер по «Витязю» Андрей Назаров: «Артемий, я рад, что ты меня наконец-то услышал. Хочу дополнить твое смелое и, на мой взгляд, не самое обдуманное высказывание. Дело в том, что без этого государства не было бы нашей с тобой Родины и наших лидеров. И я горжусь, что живу в одно время вместе с этими лидерами».

Но у Панарина сегодня другие тренеры, Андрей Викторович. И другие установки. Он точно не вписывается в вашу игровую модель, нравится это вам или нет. А в модель Владимира Анатольевича и подавно.

2-е место

Владимир ПЛЮЩЕВ об Артемии ПАНАРИНЕ:

Панарин начинает понимать, что, сидя на золотом унитазе, учить жизни еще рановато.

А начались нравоучения Панарина со слов Плющева, который решил пнуть Артемия в общем-то на ровном месте. Заслуженный тренер России рассуждал о реакции наших легионеров, которым нравится американский уклад жизни, на массовые беспорядки в ряде штатов США, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейским во время задержания. По этой теме кто только не прошелся за последнее время, а Панарин как-то не особо ее поднимал. Вот и получил.

Панарин за словом в карман не полез. Негодяями и подхалимами он конкретных граждан не называл, так что каждый может сам додумать, кому сие послание было адресовано. Что касается Владимира Анатольевича, то, кто не в курсе, до тренерской работы он 17 лет отслужил в органах, побывал в горячих точках. Это, возможно, многое объясняет в его наезде.

3-е место

Екатерина ГАМОВА о Никите ЗАЙЦЕВЕ:

Вырвал детей из рук матери. Мне стыдно за нашу страну в такие моменты.

В поддержку бывшей жены хоккеиста «Оттавы» Маргариты Готовцевой выступили знаменитая волейболистка сборной России, а также Ксения Собчак.

В конце прошлого года суд постановил, что двое несовершеннолетних детей бывшей супружеской пары должны жить с матерью, однако Зайцев обжаловал данное решение в Мосгорсуде. Вместе с приятелем он еще осенью забрал детей у нанятой Маргаритой няни на улице и отказался подчиняться решению первой инстанции. Дети по-прежнему живутв доме его родителей, а Готовцева не имеет к ним доступа.

«Сразу скажу, что с Маргаритой я не знакома. Не думаю, что она знает, кто я, да это и неважно! Я пишу, как обычный человек, как женщина и мама! – заявила Гамова. - С сожалением узнала, что мой коллега, хоккеист, человек, который представляет нашу страну, способен на такое. Вырвать детей из рук матери и не давать им видеться уже больше пяти месяцев! А сам находится в Канаде.

Гамова добавила, что не нужно сейчас писать о моральном облике Маргариты. Речь идет сегодня не об этом, а о том, что происходит психологическое насилие над маленькими девочками, которые насильно разлучены со своей мамой. «Мне стыдно за нашу страну в такие моменты, что семейный киднеппинг есть и что мама, у которой есть все права, которая выиграла суд, не может обнять своих малышек! И никому ничего за это не будет!»

Собчак же подчеркнула, что, к сожалению, очень часто именно спортсмены находятся в центре подобных скандалов с детьми. И что ее лично занимает в этой истории опасение Маргариты, что суд не будет объективным просто из-за того, что ее бывший муж – известный, богатый и влиятельный человек.

Нас тоже, Ксения, волнует, что богатые ровнее бедных. Не только в России.

4-е место

Стивен ДЖЕКСОН о Дональде ТРАМПЕ:

Обещаю, тебя не будет в Белом доме в ноябре. Ты не будешь переизбран. Не говори от имени моего брата. Знай, что 18 стран и 50 штатов, которые протестовали, вышвырнут тебя из Белого дома.

Чемпион НБА-2003 в составе «Сан-Антонио Сперс» обратился к президенту США на фоне протестов из-за гибели при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который был близким другом Джексона. Протесты в Штатах не утихают десять дней, акция против расизма набирает обороты. Демонстранты крушат улицы городов, и на этом фоне начинают раздаваться голоса, что пора бы поставить на место так называемых борцов с расовой дискриминацией. Флойду уже не помочь – он мертв. Его убийца арестован, и ему грозит огромный тюремный срок. Надо бы угомониться, однако ситуация, похоже, зашла слишком далеко и стала приобретать политический оттенок.

Здравые голоса с призывами одуматься, конечно, раздаются. Но пока тонут в общем психозе, охватившем США и не только. При этом сам Флойд был еще тем перцем: шесть судимостей, три из них за наркоту, а последняя – за грабеж, при котором ныне покойный Джордж отметился тем, что приставил пистолет к животу беременной женщины. Хорошая кандидатура для того, чтобы стать знаменем революции-2020.

Кстати, если кто не в курсе, в США черные убивают белых в три раза чаще, чем белые черных. Такая вот расовая статистика.

5-е место

Футболист «Нижнего Новгорода» Иван ТЕМНИКОВ о своих критиках:

У меня в инстаграме негатива никогда не было, а сейчас туда зайти невозможно. Люди, оказывается, могут писать столько гадостей. Все набросились на меня, что мне мало двух миллионов – это вообще бред, никогда в жизни таких денег я не получал.

Бывший защитник «Динамо», а ныне игрок «Нижнего Новгорода» в интервью «Советскому спорту» рассказал о том, что объединение «Тамбова» с «Нижним» стало бы спасением для последнего, хотя сам Иван и не представляет, как такое слияние осуществить (5 июня выяснилось, что клубы могут... поменяться местами: в этом случае «Нижний» переедет в Тамбов, чтобы играть на местном стадионе в ФНЛ, а «Тамбов» обоснуется в Нижнем, где есть все условия для выступлений в РПЛ).

Темников также высказал мнение, что он против сокращения зарплат футболистов в ФНЛ, ведь они получают 200 – 400 тысяч. И вот за последнюю информацию зацепились многочисленные «доброжелатели», которые назвали происходящее в нашем футболе «плясках на останках страны».

«Я видел, как на меня все обрушились. Но я вообще не говорил про свои деньги, я эти цифры просто так назвал! Моя главная мысль – зарплаты в РПЛ и ФНЛ не сопоставимы. А все подумали, что я на 400 тысяч рублей прожить не могу, - объяснил Темников свою позицию в интервью «Чемпионату». - Если бы я сказал, что в топ-клубах многие получают миллионы евро, из меня бы вообще предателя России сделали?»

То, что спортсмены больших клубов в России зажрались и получают непомерные зарплаты из бюджетных средств на фоне обнищания населения, хорошо известно. Обстановка сейчас во всем мире накалена до предела. Достаточно одной спички, как все общество может заполыхать. Так что с любыми высказываниями сегодня надо быть осторожными.

Но в случае Темникова на игрока наехали ну совершенно не по делу. Какие такие баснословные деньги получает отец троих детей, зарабатывая пусть 200 тысяч в месяц? Нашли, на кого наброситься. Лучше бы о миллионерах РПЛ поговорили. Вот кто реально огребает незаслуженные бабки в особо крупном размере.

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