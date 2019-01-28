Абдулманап Нурмагомедов: Емельянеко мог бы принести пользу, находясь в Госдуме - Советский спорт
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ММА28 января 2019 13:30Источник: «Советский спорт»Автор: Александр Августин

Абдулманап Нурмагомедов: Емельянеко мог бы принести пользу, находясь в Госдуме

Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал поражение Федора Емельяненко от Райна Бейдера в финале Гран-при Bellator.

– Как восприняли поражение Федора Емельяненко?
– Дело случая. Я не знаю деталей его подготовки к бою: какие нагрузки были, какая длительность, поэтому точной картины произошедшего объяснить тяжело. Конечно, я переживал, и мне очень хотелось, чтобы он выиграл. В его возрасте ему бы не помешала победа. Как ему, так и России в целом.

– Поражение от Бейдера – конец карьеры Емельяненко?
– Все его последние бои говорили об этом. Мы же все прекрасно видели, что с Фрэнком Миром был звоночек, с Фабио Мальдонадо тоже был звонок. Федору нужно самому принять решение: пора завершить карьеру или нет. Мы бы хотели сохранить его в памяти как легендарного бойца, сделавшего огромный вклад для ММА во всем мире. Он в любом случае останется лучшим бойцом в истории смешанных единоборств.

– Он сам понимает, что его время ушло?
– Вокруг него есть тренеры и команда, они-то уж точно должны это понимать.

– Желание заработать денег мешает принять такое решение?
– Я не думаю, что дело в этом. Он мог бы принести пользу и находясь на другом месте, тем более с таким опытом. Для детского спорта, например.

– То есть тренерское будущее?
– Я за него решить не могу, у него самого должно быть желание работать в этом направлении. Он в прошлом сделал очень многое для российского ММА.

– Многие спортсмены после окончания карьеры идут в депутаты, стоит ли Емельяненко последовать их примеру?
– Я не знаю, хочет ли он видеть себя в парламенте на сегодняшний день. Но я уверен, что он мог бы внести интересные инициативы в профессиональный спорт, поучаствовать в разработке полезных для спорта законов.

– Если говорить о самом бое, почему Федор так быстро пропустил удар?
– Бейдер – очень подготовленный боец, крупный по весу, возраст тоже говорит сам за себя. Он покрупнее, помощнее и моложе Федора. Прямой удар Райана очень сильный.

– В лучшие свои годы Федор мог увернуться от такого прямого удара?
– То, что его покинуло с возрастом, мне не хочется комментировать, об задуматься должен он сам и его команда. Я очень разочарован, мне хотелось, чтобы он победил.
Если он все-таки решится проводить бой, лучше всего сделать это в России против Мирко «Крокопа», и закончить карьеру на позитивной ноте.

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#нурмагомедов абдулманап#емельяненко федор#смешанные единоборства#Bellator (промоутерская компания)#бейдер райан
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