22:20

Болельщикам будет запрещено проносить на спортивные объекты флаги стран, не участвующих в Играх. Об этом сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

«Ну что, флаги не принимающих участия в Олимпийских играх стран запрещено теперь проносить болельщикам на трибуны Олимпийских объектов на Играх в Пхенчхане.

Напомню, Россия не принимает участия в Олимпийских играх. Т.е. формально флаг России под запретом на всех объектах Игр», - написал Конов в твиттере.

21:40

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков – о решении МОК не приглашать Романа Кошелева и Юлию Шокшуеву на зимние Олимпийские игры.

- Сказать мне особенно нечего. Меня вызвали в Олимпийский комитет России (ОКР) и озвучили фамилии тех, кто не получит приглашение на Игры. Никаких объяснений, как мне сказали, не было.

В последние месяцы мы, должны были привыкнуть ко всему: к бездоказательным обвинениям, к нежеланию выслушать нас, к видимости беспристрастного следствия, к слепой вере человеку, на репутации которого негде ставить пробы. Но сегодняшние решения переходят все границы. Спортсменов наказали только за то, что они россияне. Других причин я не вижу, во всяком случае они не озвучены..

21:30

Сергей Устюгов не переживает из-за решения МОК, не пригласившего спортсмена для участия в Олимпийских играх-2018.

«Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что мы — русские, мы - сильные, мы - чистые», - написал Устюгов в социальной сети Instagram.

20:40

Лыжника Сергея Устюгова второй год подряд признают лучшим спортсменом Ханты-Мансийского автономного округа.

«Как и по итогам 2016 года, победителем конкурса на звание "Лучший спортсмен 2017 года" стал уроженец Междуреченского, замечательный лыжник, двукратный чемпион мира, победитель лыжной многодневки "Тур де Ски" и Югорского лыжного марафона Сергей Устюгов», - говорится на сайте профильного департамента физкультуры и спорта.

Выбор лучшего спортсмена автономного округа по итогам 2017 года проводился в формате интернет-голосования, в общей сложности в список претендентов попали девять человек, отметили в ведомстве.

20:15

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко объясняет, почему ехать на Олимпиаду – это единственный вариант для российских спортсменов, которые получат приглашения от МОК. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

19:50

Российская конькобежка прокомментировала информацию о возможном допуске на Игры Пхенчхане.

"Это очень тяжелая ситуация и радоваться информации о моем возможном допуске не могу, если учесть что вокруг происходит. Все происходящее сейчас вокруг – это очень тяжело эмоционально, такая свинцовая информация. Мне даже сложно все это переварить и для себя решила, что 28 января буду воспринимать информацию о допуске или недопуске. Мне нужно освободить голову, я очень хочу освободить голову ото всех этих мыслей, но пока не очень получается", – передает слова Голиковой РИА "Новости".

19:32

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников — о допуске на Олимпийские игры 2018 года.

- Сейчас будем ждать 28 января. Надеяться остается только на чудо. Эмоционально воспринял вчерашнюю информацию по Виктору Ану. Все это очень неприятно, но жду и надеюсь... В Эрфурте снялся из-за того, чтобы не рисковать из-за паха, а так форма отличная.

19:05

Чемпион СССР по биатлону 1975 года Александр Селифонов прокомментировал недопуск российских спортсменов от участия в Игр в Пхенчхане.

- Все плохо. И на шансы у нашей биатлонной сборной теперь маленькие. Ожидал ли, что Шипулина не допустят до Игр-2018? Антон — сильный биатлонист, естественно, что его не должны были допустить. То есть отстранения, на мой взгляд, происходят по принципу «сначала сильные, далее — по остаточному принципу.

Что касается возможного недопуска вообще всех российских участников Сочи-2014 во всех видах спорта, то такой сценарий мне видится нереальным.

Как нужно реагировать на отказ МОК допускать на Олимпиаду группу российских спортсменов? Нужно ехать тем, кого допустили на Игры

Нужно через суд добиваться допуска на Игры отстраненных спортсменов

Нужно отправить в Пхенчхан только тех, кто претендует на медали

Нужно полностью отказаться от участия в Олимпиаде и провести свои соревнования

18:50

Отсутствие спортсменов в списке приглашенных для участия в Играх не обязательно означает, что они уличены в нарушении антидопинговых правил.

«При составлении этого списка группа по рассмотрению приглашений, которую я возглавляю, хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры могли быть приглашены только чистые российские спортсмены. Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены. Невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга», - говорится в заявлении пресс-службы МОК.

18:45

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров резко высказался об олимпийских санкциях против российских спортсменов.

- МОК принял сволочное решение, - сразу рубит возмущенный Майоров. – И оно касается не только хоккеистов, но и вообще всех наших спортсменов. Даже если у человека были нарушения, и он понес за них наказание. Почему его наказывают сейчас второй раз – не пускают на Олимпиаду?! Это свинство, мерзопакостный поступок со стороны тех, кто стоит за WADA.

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18:34

Тренерский штаб российской хоккейной команды получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия Олимпийских играх

«Штаб сборной России, тренерский состав, медицинский, административный и технический персоналы в полном составе приглашены на Олимпийские игры», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

18:23

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – об отстранении Антона Шипулина от Олимпиады в Пхенчхане.

- Биатлонисты едут на Игры без Шипулина. Что скажете?

- Считаю, что нам в такой ситуации стоит подумать об участи в Олимпиаде. Ведь ни пустили не только Шипулина, но и ведущих спортсменов из других видов спорта – Устюгова, некоторых хоккеистов, ведущих конькобежцев, фигуристов.

Вначале МОК заявлял об одних критериях допуска на Игры, а теперь они поменяли в очередной раз правила игры. И так доверия к МОК уже почти не было, а теперь оно полностью утрачено. В такой ситуации нам стоит подумать – ехать ли на такую Олимпиаду?

18:20

Ситуация с недопуском на Олимпиаду в Пхенчхан большой группы российских атлетов, отслеживается руководством страны. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также охарактеризовал новости из МОК как "удручающие".

Агентство ТАСС приводит слова Дмитрия Пескова, сказанные им в выступлении перед журналистами:

Шипулин, Ан, Устюгов… А у нас вообще кто-нибудь останется?

- Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами, - заявил Песков, комментируя информацию о том, что приглашение на Олимпиаду не получили олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Сергей Устюгов.

17:51

Спортивный юрист Артём Пацев высказался о положении сборной России перед стартом ОИ-2018 в Пхенчхане.

"Удивительно, но некоторые почему-то до сих пор продолжают считать, что CAS Ad Hoc может спасти наших внезапно "не приглашённых" спортсменов. К сожалению, это совершенно не так и демонстрирует не очень хорошее знакомство комментаторов с ситуацией. Попробую объяснить. Во-первых, Томас Бах специально на пресс-конференции 5 декабря дважды уточнил, что, вводя новую систему допуска на ОИ-2018 специально для российских спортсменов (в виде "приглашений"), МОК как раз и не хотел допустить обжалования решений об отказе в допуске на Игры, как и произошло перед Играми в Рио. Другими словами, теперь нет решений, которые вообще кто-то куда-то может обжаловать. Во-вторых, даже если и удастся доказать, что это именно "решения" (о неприглашении), то Ad Hoc полномочен рассматривать только вопросы обжалования решений, принятых после 1 февраля 2018 года. Остальные решения обжалуются только в рамках обычной процедуры, в Лозанне.

Учитывая столь резко агрессивную и явно выраженную позицию МОК, вероятность того, что МОК сам согласится на рассмотрение такого спора в Ad Hoc, стремится к нулю. В-третьих, МОК продолжает ссылаться на то, что выдача приглашений – это его исключительная дискреция, в соответствии с положениями Олимпийской хартии (п. 3 статьи 44), и ни у кого нет заранее установленного, или преимущественного, права на участие в ОИ. В-четвёртых, ещё 15 декабря МОК распространил заявление, в котором чётко написал, что список приглашённых, составленный комиссией Валери Фурнейрон, станет предметом проверки со стороны OARIG под руководством Николь Хёвертц и OARIG будет иметь право только дополнительно исключать имена спортсменов из «списка Фурнейрон», но не дополнять его", – написал Пацев на своей странице в Facebook.

17:46

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о поддержке спортсменам, которые не допущены до ОИ-2018.

"Таких прецедентов еще не было, сейчас ОКР направляет письмо с просьбой разъяснить критерии. После этого будут рекомендации. Те спортсмены, которые не примут участия в Олимпиаде, все получат юридическую и финансовую поддержку.

Конечно, для нас всех это сильно огорчительное решение, необоснованное, ряд спортсменов никогда не был замечен в нарушение допинговых правил, все сдавали пробы".

«Еще в декабре было олимпийское собрание, на котором была озвучена четкая позиция спортсменов. Давайте дождемся окончательных списков», - сказал Колобков.

17:43

Федерация хоккея России назвала имена хоккеистов, которые получили приглашение на Олимпийские игры-2018.

22 января представители МОК передали ОКР список лиц, которые по решению Исполкома МОК могут быть приглашены к участию в Олимпийских играх в Корее. В тот же день Федерация хоккея России получила от ОКР информацию о приглашенных хоккеистах. В этот список включены:

Сергей Андронов, Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Никита Гусев, Михаил Григоренко, Павел Дацюк, Василий Демченко, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Павел Красковский, Егор Коршков, Роман Любимов, Илья Любушкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Егор Рыков, Илья Самсонов, Андрей Светлаков, Илья Сорокин, Виктор Тихонов, Иван Телегин, Владимир Ткачев, Никита Трямкин, Максим Шалунов, Александр Шарыченков, Сергей Широков, Вадим Шипачев, Сергей Шумаков, Игорь Шестеркин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.

На сегодняшний день не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

17:30

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета.

«ОКР еще раз направит списки кандидатов на Олимпиаду-2018 в МОК. ОКР категорически не согласен с решением МОК об исключении ряда спортсменов из списка участников ОИ-2018 – Поздняков», - сказал Поздняков.

17:25

Виктор Ан и Антон Шипулин по решению МОК были не допущены до ОИ-2018. Как сообщает Le Monde со ссылкой на источник, близкий к расследованию независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, российским спортсменам было отказано из-за того, что с их допинг-пробами четырехлетней давности проводились манипуляции.

17:20

Все ведущие российские сноубордисты смогут принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.

По нашей информации, МОК допустит всех российских сноубордистов к Играм-2018. Среди них двукратный чемпион Сочи-2014 Вик Вайльд, призер Игр в Сочи Алена Заварзина, а также нынешние лидеры сборной чемпион мира и обладатель малого хрустального глобуса в параллельном гигантском слаломе (2015/16) Андрей Соболев, победитель юношеского первенства мира и нынешний лидер общего зачета Кубка мира в параллельном слаломе Дмитрий Логинов. Серебряный призер этапа Кубка мира Дмитрий Сарсембаев.

17:15

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал решение МОК.

«Для нас явилось шоком сообщение о том, что в предварительных списках нет наших двух фигуристов. Оказалось, что таким образом у нас выбивается два номера основной команды. Мы не понимаем оснований, по которым их не допускают. Все спортсмены проходят необходимое допинг- тестирование, к ним не было претензий. Это достаточно абсурдное решение, которое в том числе дискредитирует МОК», - приводит ТАСС слова Когана. «Мы считаем, что спортсмены должны остаться, мы не собираемся их менять. Мы будем бороться, оставляем их в составе команды, но времени почти нет», - добавил гендиректор ФФККР.

17:10

Российская фигуристка Аделина Сотникова прокомментировала информацию о недопуске ряда ведущих российских спортсменов на ОИ-2018.

«Я в шоке от того, что происходит... никакие нервы не выдержат этот беспредел», - написала Сотникова в своем блоге.

Я в шоке от того,что происходит...

никакие нервы не выдержат этот беспредел!!! — Adelina Sotnikova (@sotnickova2014) 23 января 2018 г.

16:47

А вот и первый ультиматум: биатлонисты готовы отказаться от участия в Олимпиаде. Как мы уже отмечали, если из всей сборной в Пхенчхан пустят только троих (Бабикова, кайшеву и Акимову), то ехать туда и в самом деле нет никакого смысла: единственные реальные шансы на медали в этом сезоне есть только у наших эстафет, а из двух девушек и Бабикова эстафетную четверку не собрать прив сем желании.

16:42

Публикуем полный список тех, кого МОК отказался допускать к участию в Олимпиаде. Он отличается от того, что сообщается в последних новостях (например, в нем всего 3 биатлониста, а не 8).

Впрочем, это не особо утешает.

16:40

Новые подробности - по данным Союза биатлонистов России, из всей заявки на Олимпиаду, включавшей 11 человек, МОК утвердил только троих - Антона Бабикова, Татьяну Акимову и Ульяну Кайшеву. Если это окажется правдой, то в эстафетных гонках сборная России участвовать не будет просто из-за нехватки спортсменов.

15:55

Олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Соловьев прокомментировал ситуацию с недопуском многих российских звезд на Игры в Пхенчхан.

- Конечно, слышал новости о том, что в Корею могут не пустить Виктора Ана, Антона Шипулина, Сергея Устюгова и других наших атлетов. Это очень печально. Все спортсмены тратят очень много здоровья, сил и эмоций, чтобы добиться успеха, и когда их лишают возможность выступить на Олимпиаде – это тяжелый удар. Надеюсь, что решение не окончательное, и еще можно что-то изменить.

- Конкретно вашу с Екатериной Бобровой пару решения МОК не коснулись?

- Пока на этот счет нет никакой информации. Остается надеяться, что все будет нормально. Мы продолжаем готовиться к Играм.

15:40

Промоутер профессионального бокса Дмитрий Рябинский тоже высказался

Напомним, что ранее Андрей Рябинский обещал засудить Международный паралимпийский комитет за недопуск наших спортсменов на Паралимпиаду в Рио.

15:30

Сестра Шипулина (нет, не та, о которой все подумали) надеется, "что наши чиновники смогут что-нибудь сделать".

15:27

Но есть и хорошие новости! Издание "ПолитЭксперт" срывает покровы:

"Несмотря на проделанную работу в рамках масштабной операции Запада по дискредитации российских спортсменов, WADA и МОК потерпели неудачу – планы по унижению спортсменов из РФ провалились.

Ранее сообщалось о том, что в Международном олимпийском комитете (МОК) принято решение о сокращении квот для спортсменов из РФ, которые были допущены до участия в зимней Олимпиаде-2018. 389 россиян вместо 500 смогут поехать на предстоящие Игры. По словам главы антидопинговой комиссии МОК Валери Фурнейрона, данное решение обусловлено тем, что спортивные политики желают видеть только «чистых» россиян. Окончательное решение по списку МОК будет обнародовано 27 января в Пхёнчхане.

Однако неожиданно для МОК и WADA, Россия получила поддержку в лице официального Сеула, там заявили об организации специальной группы поддержки российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде.

С комментарием по ситуации выступил вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов. По его словам, в Южной Корее заинтересованы в проведении Олимпиады на самом высоком уровне, поэтому с нетерпением ждут российских спортсменов и окажут максимально теплый прием и поддержку.

По словам Николая Долгополова, там уже организовано несколько групп поддержки, а к нему представители страны обратились с просьбой обучить активистов приветственным фразам и дружественным обращениям на русском языке".

Утритесь, завистники! Президенту Федерации спортивных журналистов позвонили из Кореи и попросили научить аборигенов говорить "Добро пожаловать!" на чистом русском!

Ну все, теперь заживем.

15:12

Известный юрист Алексей Карпенко прокомментировал ситуацию с недопуском россиян на Олимпиаду в Корею. Если вкратце: то все сложно и сильно зависит от того, какими именно причинами МОК мотивирует свое решение.

Главная цитата материала:

"Вспомните, что было после Рио. Ни одна российская организация – будь то ОКР, Минспорта или отдельная федерация по виду спорта – ни в какой суд не пошла. Не стала подавать иски к Макларену, вызывать в качестве свидетелей Родченкова, Степанову и всех прочих причастных к скандалу личностей. Почему – для меня загадка. Возможно, мы чего-то боимся или что-то скрываем".

14:48

Тренер Александр Свинин прокомментировал информацию о недопуске Ксении Столбовой и Ивана Букина до участия в ОИ-2018.

«Такое ощущение, что просто ткнули пальцем. В этом нет никакой логики. Ребята не выступали в Сочи, они никакого отношения к той Олимпиаде не имели и ни разу не были замешаны ни в одном допинговом скандале», - приводит ТАСС слова Свинина.

Тренер также выразил неуверенность в участии фигуристов на предолимпийском сборе в Японии.

14:25

А вот лучшее выступление дня - бывший тренер биатлонистов увидел в происходящем руку врагов и договорился до утверждения, что и прошлые допинг-скандалы были раздуты искусственно:

"Это политический заказ в отношении России. Творится самый настоящий беспредел. В современном спорте всё решает политика. То же самое в своё время было с Дмитрием Ярошенко, Екатериной Юрьевой и Альбиной Ахатовой. Спортсмены были абсолютно чистыми, но из-за конфликтов между руководством Союза биатлонистов России (СБР) и Международным союзом биатлонистов (IBU) они были отстранены от соревнований".

Как вышло, что пойманные тогда на допинге спортсмены свою вину признали, господин Аликин деликатно умалчивает.

14:20

Апокалипсис пока отменяется: хоккейная сборная несет потери, но пока не катастрофические:

"Ковальчук, Войнов, Дацюк - допущены

Ничушкин, Науменков, Белов, Плотников - нет"

14:09

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Завьялов – о положении сборной России перед стартом ОИ-2018 в Пхенчхане.

"Шипулин и Устюгов – лидеры мужских сборных страны в своих видах спорта. Для меня это решение Международного олимпийского комитета абсолютно необъяснимо и непонятно. Были предположения, что они продолжат строить козни в преддверии Игр, так оно и случилось. К сожалению, мы не можем чем-либо помешать. Остаётся только огорчаться за лыжный и биатлонный спорт России", – сказал специалист в интервью RT.

13:55

Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что Ксения Столбова и Иван Букин не получили разрешения на участие в Олимпиаде.

- По информации, поступившей из Олимпийского комитета России (ОКР), Международный Олимпийский комитет (МОК) без объяснения причин не допустил до участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Корее спортсменов основного состава сборной команды России по фигурному катанию Столбову Ксению (парное катание) и Букина Ивана (танцы на льду).

13:40

Международный олимпийский комитет не выдал приглашения на ОИ-2018 защитникам Антону Белову и Михаилу Науменкову, а также нападающим Сергею Плотникову и Валерию Ничушкину.

Отмечается, что остальные хоккеисты допущены к Играм в южнокорейском Пхенчхане.

Добавим, что летом 2017 Плотников получил предупреждение от ИИХА за нарушение антидопинговых правил. Белов в 2012 году был отстранен на три месяца после обнаружения в его пробе запрещенных препаратов.

13:29

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала список приглашенных спортсменов РФ на ОИ-2018.

«Выглядит это странно, потому что есть спортсмены, по которым были вопросы, и они хотя бы имеют какую-то почву под собой, чтобы их задавать. По этим трем спортсменам достаточно странно... При этом мы понимаем, что все трое, они отчасти не просто лидеры, люди, которые претендуют на медали, но они еще отчасти - дух команды... На них и болельщики ориентируются... Все понимают, что эти люди ключевые для любой команды. Если они не едут, команда обезглавлена по большому счету», - приводит «Р-Спорт» слова Журовой.

13:10

Дмитрий Губерниев тоже эмоционально отреагировал на новости:

- Нам нанесен удар в самое сердце, удар по людям, которые являются образцом чистоты в спорте. Теперь стало ясно, что нет никакой борьбы с допингом в России, а идет борьба с самой Россией!

13:00

Апокалиптический сценарий: а что делать, если на Олимпиаду не пустят еще и наших лучших хоккеистов?

13:04

Президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев дал свой комментарий:

- Это безумие и полнейший беспредел. Все прекрасно знают, что на этих ребят надеются, и бездоказательно лишить их участия в Олимпиаде - это удар по всей нашей национальной команде. Я считаю, что нужно предпринимать серьезные меры и пытаться отстоять права спортсменов. Все то, что творит сейчас МОК и комиссии, которые он создал, недопустимо в цивилизованном мире.

12:55

А вот и первые внятные объяснения случившегося. Оказывается, все исключенные из списков присутвуют в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую WADA получила еще осенью.

- Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA еще в ноябре 2017 года. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются – заявил источник "Советского спорта".

12:50

Ответные меры: источники сообщают, что некий "помощник Президента" обзванивает федерации и просит организовать "добровольный" отказ атлетов от участия в Олимпиаде.

12:12

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новости от МОК:

«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами»

11:56

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов подтвердил, что на Игры не допускают практически всех лидеров сборной: "Никто из лидеров - Юсков, Кулижников, по предварительной информации, приглашения не получат. У женской команды отклонено 80% заявки".

11:42

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил: «Недопуск Виктора Ана, Шипулина, Устюгова и других спортсменов, у которых не было допингового прошлого – это целенаправленные действия против России. Все это предпринимается для того, чтобы у России лопнуло терпение, и мы послали их куда подальше и не поехали на Олимпиаду вообще. Грубо говоря, если мы съедаем вот это решение МОК, то нам подкинут еще кого-нибудь. Нас вынуждают вообще не ехать на Игры»

11:14

Олимпийский комитет России обещает написать письмо в МОК "с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр".

«По всем остальным пунктам повестки переговоров, которые касаются технических и организационных вопросов, также была проведена большая работа, однако сейчас у нас на повестке, в первую очередь, вопрос по составу нашей команды. На данный момент вся информация носит пока предварительный характер, хотел бы подчеркнуть это. Будем сегодня обсуждать ситуацию со спортивными федерациями и продолжим диалог с МОК, после чего уже будут приняты окончательные решения», - приводит "Р-спорт" слова вице-президента ОКР Позднякова.

Объяснений того, почему ОКР узнал о проблемах с допуском российских атлетов только сегодня, "Р-спорт" не приводит,

11:05

Кстати, ночью умеренный оптимизм ночью демонстрировал министр спорта России Павел Колобков.

«Сегодня в CAS рассмотрели апелляции наших конькобежцев. Никаких прогнозов делать не буду, все решения объявят не ранее 30 января. Ребята настроены оптимистично, даже несмотря на то, что вопрос об участии действующих спортсменов в Играх-2018 и в случае удовлетворения апелляции останется открытым. Мы рассчитываем на справедливое решение», - приводило слова Колобкова агентство ТАСС.

Напомним, в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил.

11:03

Кстати, Союз конькобежцев вчера долго и настойчиво заявлял, что не имеет никакой информации об отстранении Ана.

11:00

Напомним, что днем ранее появились первые сообщения о недопуске лидеров сборной России на Игры. Первой жертвой МОК стал шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан

10:55

Как сообщило агентство "Р-спорт", первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана и лыжника Сергея Устюгова на данный момент нет в списке потенциальных участников зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

- Такие спортсмены, как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда. Они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях. Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют, - сказал Поздняков.

Также он заявил, что ОКР запросит у МОК причины отсутствия некоторых лидеров российской сборной среди возможных участников Игр. Поздняков уверен: причины должны быть обоснованы и разъяснены нашим спортсменам.

МОК должен определить список российских спортсменов, которые смогут поехать на Олимпиаду не позднее 28 января. А накануне комиссия МОК провела в Москве обсуждение с представителями ОКР ряда вопросов, касающихся участия российских атлетов в Играх.