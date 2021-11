Опубликовано видео с китайской теннисисткой Пэн Шуай, считавшейся пропавшей последние три недели

Видео с теннисисткой на своей странице в твиттере опубликовал главный редактор китайского государственного издания Global Times.

«В воскресенье утром Пэн Шуай появилась на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине. Фоторепортер Global Times Цуй Мэн заснял ее на месте событий», - подписал видеозапись журналист.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy