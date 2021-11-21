Опубликовано видео с китайской теннисисткой Пэн Шуай, считавшейся пропавшей последние три недели

Видео с теннисисткой на своей странице в твиттере опубликовал главный редактор китайского государственного издания Global Times.

«В воскресенье утром Пэн Шуай появилась на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине. Фоторепортер Global Times Цуй Мэн заснял ее на месте событий», - подписал видеозапись журналист.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

Напомним, в начале ноября 35-летняя теннисистка обвинила в Weibo (китайская социальная сеть) в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли, после чего буквально исчезла, не выходя на связь. Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.

WTA, ATP, а также лично первая ракетка мира Новак Джокович потребовали проведения тщательного расследования произошедшего.

17-го числа государственный канад CGTN опубликовал сообщение теннисистки, опровергающее ее пропажу, а также информацию о сексуальном насилии, однако глава WTA Стив Саймон усомнился в подлинности данного сообщения.

В минувшую пятницу журналист CGTN выложил свежие фотографии Пэн Шуай из китайских соцсетей в качестве доказательств. Однако уже в субботу пресс-секретарь президента США Джен Псаки потребовала более убедительных доказательств того, что теннисистка Пэн Шуай вышла на связь.

А член Международного олимпийского комитета Дик Паунд комментируя ситуацию с китайской теннисисткой, не исключил «жестких мер» в отношении Китая, включая возможную отмену Олимпиады в Пекине.