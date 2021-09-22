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Дзюба отказал Карпину, новый контракт Капризова с «Миннесотой», скандал в гандболе со ставками
22 сентября 08:05
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: РФС

Дзюба отказал Карпину, новый контракт Капризова с «Миннесотой», скандал в гандболе со ставками

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ДЗЮБА НЕ ПРИЕДЕТ В СБОРНУЮ В ОКТЯБРЕ

Артем Дзюба отказался выступать за сборную Россию в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2022, о чем сообщил в телефонном разговоре главному тренеру национальной команды Валерию Карпину. Нападающий «Зенита» сослался на недостаточно хорошую игровую форму, которую он, по его же словам, только набирает.

Дзюба не вызывался в сборную на матчи сентября, а в понедельник оказался в расширенном списке кандидатов. В последнем туре экс-капитан сборной оформил дубль в ворота «Рубина» (3:1), и многие увидели в отказе игрока личные мотивы на фоне хорошей игры.

Напомним, что у Карпина и Дзюбы давний личный конфликт. Тренер после назначения заявил, что это не скажется на их взаимоотношениях, так как игра за страну — главный приоритет в работе. Но сначала Карпин не позвал Артема на сбор, а теперь футболист ответил отказом.

В своих комментариях Валерий Георгиевич подчеркнул, что позвонил Дзюбе, чтобы включить его в окончательный список на матчи октября. А также заметил, что в разговоре в августе игрок уверял, что сборной готов помогать всегда. Однако теперь, как видим, свое решение изменил, объяснив это желанием сосредоточиться на игре за «Зенит».

Напомним, что сборная России проведет в октябре два отборочных матча — дома со Словакией (8-го) и в гостях со Словенией (11-го). Наша команда занимает второе место в группе H, имея столько же очков сколько хорваты — по 13, но уступая по разнице мячей.

КАПРИЗОВ ПОЛУЧИТ ОТ «МИННЕСОТЫ» 45 МЛН

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов подписал новый контракт с клубом НХЛ — за пять лет лучший новичок лиги прошлого сезона заработает 45 миллионов долларов. Олимпийский чемпион 2018 года и его агент все лето не могли достичь согласия с руководством «Уайлд» по срокам договора. Клуб изначально настаивал на 7-8-летнем контракте, однако, по слухам, хоккеист не хочет связывать себя надолго с «Миннесотой». Команда в настоящий момент не готова включиться в борьбу за Кубок Стэнли, да и в целом звезды не жалуют организацию.

В итоге стороны пришли к компромиссу. Дальше тянуть было некуда. 22 сентября игроки должны прибыть в своих клубы, а на следующий день стартуют тренировочные лагеря.

Что до зарплаты Капризова за сезон — в среднем 9 млн в год, то по этому вопросу больших разногласий не возникало. Это не многим меньше чем у самых высокооплачиваемых наших легионеров в НХЛ Артемия Панарина в «Рейнджерс» (11,6 млн) и Сергея Бобровского во «Флориде» (10 млн). По 9,5 млн за сезон в среднем получают Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров и Андрей Василевский (оба - «Тампа»), а также Евгений Малкин («Питтсбург»). Капризов на седьмой строчке в этом списке. Он опередил Евгения Кузнецова («Вашингтон», 7,8 млн), Андрея Свечникова («Каролина», 7,75 млн) и Владимира Тарасенко («Сент-Луис», 7,5 млн), которые также входят в первую десятку по зарплатам среди россиян.

В прошлом укороченном регулярном сезоне Капризов в 55 матчах набрал 51 (27+24) очко, в плей-офф на его счету в 7 играх 2 гола и результативная передача.

В ГАНДБОЛЕ ИГРОКИ МОЛОДЕЖКИ СТАВИЛИ НА ПОРАЖЕНИЯ СВОЕЙ СБОРНОЙ

Скандал вспыхнул в российском гандболе. Половина игроков молодежной сборной — 8 из 16 — замешана в ставках против своей же национальной команды. Случай настолько вопиющий, что из руководства федерации слышатся заявление о предательстве родины с требованием наказать провинившихся по полной программе. Речь очевидно идет об отстранении от гандбола.

Подозрения в ставках на матчи со своим участием касаются игр чемпионата Европы-2021, который проходил в августе в Хорватии. Россия заняла на турнире 15 место из 16 команд. Причем проигрывала с крупным счетом соперникам, которых побеждала с преимуществом за несколько дней до этого. В итоге было проведено внутренне расследование, выявлена группа игроков, которая контактировала с лицами, занимавшимися ставками на нужные результаты.

Временно отстранены от соревнований Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко. Перечисляем всех, чтобы родина знала своих «героев».

29 сентября исполком Федерации гандбола России проведет заседание по этому вопросу, заслушает доклад комиссии по этике, после чего вынесет окончательные решения.

ПОЧЕТТИНО В «ПСЖ» УЖЕ ГОТОВЯТ ЗАМЕНУ

Зинедин Зидан может сменить Маурисио Почеттино в «ПСЖ». Кандидатура француза пока является страховочным вариантом на случай отставки аргентинского специалиста. Дела у парижан в чемпионате идут вовсе неплохо, если судить по турнирной таблице: шесть побед в Лиге 1 в шести матчах. Однако команда, напичканная звездами первой величины, пока не показывает красивого и эффективного футбола, что вызывает раздражение боссов клуба.

В последнем туре «Пари Сен-Жермен» на своем поле с большим трудом выиграл у «Лиона» (2:1), забив победный гол в компенсированное время. А на 75-й минуте Почеттино решился заменить Лионеля Месси, что вызвало нешуточную обиду у главной звезды команды. Лео ушел с поля, демонстративно не пожав руки тренеру-соотечественнику, который потом оправдывал свое решение желанием поберечь игрока от травм.

Так ли это или нет, знают только в клубе. Но слухи о скорой замене тренера поползли отнюдь не случайно. Месси точно был не худшим игроком встречи, потому отреагировал столь нервно на свою замену. В «Барселоне» с ним так не обращались. Почеттино же подорвался на ровном месте. Сам виноват.

Отметим, что Зидан находится без работы после добровольного ухода из мадридского «Реала». Почеттино летом продлил контракт с «ПСЖ» до лета 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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